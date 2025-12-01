歡迎回來

已婚單身:當婚姻名存實亡，就能美化出軌事實？
Sex & Love 我單身但我快樂

已婚單身:當婚姻名存實亡，就能美化出軌事實？
宏福苑大火|火災煙塵危害，3大吸入性損傷、中醫護理貼士、2款...
醫學通識 健康解「迷」

宏福苑大火|火災煙塵危害，3大吸入性損傷、中醫護理貼士、2款...
政經專訪

【一本萬利】美股風險甚高！港股候低分步建倉邊啲股份必買？恒生收息替代尋寶？ #林本利 （繁體字幕）
婚外情的雙面擁抱：滿足了慾望，亦同時在製造傷痕
Love Philosophy

婚外情的雙面擁抱：滿足了慾望，亦同時在製造傷痕

性治療師手記
古錦榮
性治療師手記

　　婚姻的目標是兩個人可以相親相愛，婚外情的結果是三個人在製造傷心傷害。

 

　　「而家對住老公，有時會有種內疚感覺，畢竟係自己做咗啲對唔住佢嘅事。」她跟我分享現時對著丈夫會有種不舒暢的感覺：「有啲嘢發生咗就係發生咗，即使對方唔知，都唔會好似粉筆字咁，抹咗就無嘢。」

 

　　已婚的她年初在交友App認識了一個男人，因為有Feel，兩人一撻即著。過去大半年，她在兩段感情之間游走。

 

　　「佢同我老公好唔同，老公份人比較踏實穩重，好有責任感，而佢就比較溫柔，識氹人開心。」她擁抱著兩個各有吸引處的男人，理應開心，但她的煩惱似乎更大。即使今天那段婚外情已經結束，她忐忑的思緒仍沒過去：「我都唔敢肯定我出軌嘅事，我老公係唔知，定只係佢唔攞出嚟講？」

 

　　恐懼得不敢說、羞愧到難以言；有些沉默，張力比衝突還大。

 

　　「原本好好地一段婚姻，你做乜無端端搞到咁？」她的一個閨蜜曾經這樣問過她，其實她也曾多次以同樣的問題質問自己。

 

　　「其實老公對我唔算差。但唔知點解，起初只係大家傾下偈，覺得佢幾細心、幾啱傾、幾舒服，跟住慢慢就一齊咗。」婚外情的起點，往往是有種「被明白」的錯覺。

 

　　有些女士在婚姻歲月中早已被眾多生活瑣事磨得疲累，內心抑壓的失落沒有人知，也沒有人明白。這時，如果有一個人出現，願意聽她的抱怨委屈，讚她溫柔有女人味，立時會令人上頭、令人心動。

 

　　當然，她忘記了對方的「明白你」是很狹窄的：他不需要負責你的人生、不需要承擔你以至你父母的經濟開支、不需要處理你衣食住行各樣生活事，他只需要讚許你善解人意，給你一個短暫的情緒出口，不用向你整個人負責，就可以分享你的體溫，享受你的溫柔。

 

　　有些出軌，不一定是婚姻出現了很大問題，而是生活中有一股難耐的孤單和疲累，於是更加渴望被珍視和被愛，一旦有人說懂她、會愛她，她就會不由自主用力抓著。

 

　　走進雙面擁抱的局面，她害怕被丈夫發現但又不想失去另一個他，也害怕最後甚麼也沒得到，在渴望與擔心、甜蜜與羞恥、欲望與道德中不停掙扎。

 

　　雙面擁抱的代價，是將自己擱在欲望與感情、感覺與責任的拉扯之間不停內耗，令疲累的心更疲累。情，放置得不恰當，浪漫會變成受難。

 

免費講座「Bad Day Talk：雙面擁抱」

主辦：明愛婚外情問題支援服務

日期：2025年12月13日(星期六)

時間：下午2:00 – 4:00

地點：尖沙咀星光行8樓824-825室

詳情及報名按此https://forms.gle/92CnwptXopoVcJiy5

 

