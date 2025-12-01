歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

diva
全文搜索
Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
港樂「藤田真央的拉赫曼尼諾夫」：為逝去的靈魂留下一處安息之地
Culture

港樂「藤田真央的拉赫曼尼諾夫」：為逝去的靈魂留下一處安息之地

夢囈之上
林靖風 Cyrus Lamprecht
夢囈之上

港樂「藤田真央的拉赫曼尼諾夫」：為逝去的靈魂留下一處安息之地

 

　　在此次「藤田真央的拉赫曼尼諾夫」音樂會中，為了悼念大埔火災的罹難者，有別於以往以掌聲迎接香港管弦樂團進場，指揮與各位音樂家早已在台上，與觀眾一起站立默哀一分鐘。樂團隨後演奏了沒有列入曲單的艾爾加《謎語變奏曲之九：獵人》以示悼念。在沒有以掌聲作結的氛圍下，其中沉靜的餘韻於空間內繚繞盤旋；聽起來像是一層薄紗覆蓋著音樂的起伏，從中透映出掙扎中的光芒。以一個淡然的開場，為逝去的靈魂留下了一處安息之地。

 

港樂「藤田真央的拉赫曼尼諾夫」：為逝去的靈魂留下一處安息之地

 

　　鋼琴家藤田真央接著出場演奏拉赫曼尼諾夫的D小調第三鋼琴協奏曲。他的姿態如在靜謐世界裏飄浮，以偶爾輕撫琴鍵的細微動作為音樂注入溫度。藤田真央的演繹像兔子般跳動，收放自如地落下每一個音符，指尖同時蘊含輕柔與激昂的力量。他身穿全黑的服飾，卻在鋼琴上帶來明亮的色彩，彷彿每一個音符都被飽滿地注入了他的靈魂。

 

　　在最後的加演曲目中，藤田真央選奏了由李斯特改編莫札特作品《聖體頌》。他此前已曾收錄於個人專輯，但是這一次的不同在於完成拉赫曼尼諾夫鋼琴協奏曲，需要高度力量與耐力的演奏後，他仍能以柔和而謹慎的姿態，讓那一些需要細聽的音符在鋼琴上輕盈飄盪，就如為哀悼而升起的裊裊光芒。

 

　　整場演出所帶來的感受，包括下半場屬於雷史碧基的作品，就如經歷漫長暴雨的夜晚，在破曉時分重新回復平靜。海上那些曾經翻覆的船隻逐一浮現，緩緩航向遠方；鴿子引領著這些曾經迷失的船隻前行，彷彿在安撫所有受傷的靈魂。雖然仍能看見船身上殘留的傷痕，但雀鳥與太陽會一直守護每一個失落的人。

 

藤田真央的拉赫曼尼諾夫

2025年11月29日（星期六）5:00pm

香港文化中心音樂廳

詳情按此 https://www.hkphil.org/tc/concert/mao-fujita-plays-rachmaninov

 

Tags:#藤田真央#音樂會#港樂#藤田真央的拉赫曼尼諾夫#Culture
Add a comment ...Add a comment ...
電影《暴蜂尼亞》：真相與謊言在於人本身所相信的事實
更多夢囈之上文章
電影《暴蜂尼亞》：真相與謊言在於人本身所相信的事實
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處