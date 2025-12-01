港樂「藤田真央的拉赫曼尼諾夫」：為逝去的靈魂留下一處安息之地

在此次「藤田真央的拉赫曼尼諾夫」音樂會中，為了悼念大埔火災的罹難者，有別於以往以掌聲迎接香港管弦樂團進場，指揮與各位音樂家早已在台上，與觀眾一起站立默哀一分鐘。樂團隨後演奏了沒有列入曲單的艾爾加《謎語變奏曲之九：獵人》以示悼念。在沒有以掌聲作結的氛圍下，其中沉靜的餘韻於空間內繚繞盤旋；聽起來像是一層薄紗覆蓋著音樂的起伏，從中透映出掙扎中的光芒。以一個淡然的開場，為逝去的靈魂留下了一處安息之地。

鋼琴家藤田真央接著出場演奏拉赫曼尼諾夫的D小調第三鋼琴協奏曲。他的姿態如在靜謐世界裏飄浮，以偶爾輕撫琴鍵的細微動作為音樂注入溫度。藤田真央的演繹像兔子般跳動，收放自如地落下每一個音符，指尖同時蘊含輕柔與激昂的力量。他身穿全黑的服飾，卻在鋼琴上帶來明亮的色彩，彷彿每一個音符都被飽滿地注入了他的靈魂。

在最後的加演曲目中，藤田真央選奏了由李斯特改編莫札特作品《聖體頌》。他此前已曾收錄於個人專輯，但是這一次的不同在於完成拉赫曼尼諾夫鋼琴協奏曲，需要高度力量與耐力的演奏後，他仍能以柔和而謹慎的姿態，讓那一些需要細聽的音符在鋼琴上輕盈飄盪，就如為哀悼而升起的裊裊光芒。

整場演出所帶來的感受，包括下半場屬於雷史碧基的作品，就如經歷漫長暴雨的夜晚，在破曉時分重新回復平靜。海上那些曾經翻覆的船隻逐一浮現，緩緩航向遠方；鴿子引領著這些曾經迷失的船隻前行，彷彿在安撫所有受傷的靈魂。雖然仍能看見船身上殘留的傷痕，但雀鳥與太陽會一直守護每一個失落的人。

藤田真央的拉赫曼尼諾夫

2025年11月29日（星期六）5:00pm

香港文化中心音樂廳

詳情按此 https://www.hkphil.org/tc/concert/mao-fujita-plays-rachmaninov