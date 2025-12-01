歡迎回來

Vivienne Westwood x 《NANA》掀青春回憶！從 Pokémon 到經典機動戰士，走進主流時尚的動漫聯乘
Fashion News
Trending Items

Vivienne Westwood x 《NANA》掀青春回憶！從 Pokémon 到經典機動戰士，走進主流時尚的動漫聯乘

先行入手
Onki Chan
先行入手

　　近年動漫不再只是螢幕上的熱血故事，更成為時尚界的流量密碼。日本動畫自 90 年代成為全球視覺語言的一部分，如今更成為時裝品牌搶手的合作對象。從機械科幻到少女漫畫，那些曾在電視播放、陪伴成長的角色，靠著與潮流品牌推出限量聯乘系列而成為主流時尚。

 

　　今季最讓筆者動容的莫過於 Vivienne Westwood 與《NANA》的 25 周年聯乘，這部承載了無數少女青春情懷的漫畫，終於在休載多年後迎來最終章。現在還未有結局可看，但卻可率先擁有本命同款的單品，今次推出土星打火機、Orb項鍊、鎧甲戒指、格紋服飾等約30款時尚單品，忠實還原小松奈奈與大崎娜娜衣著風格，活現了漫畫中的浪漫龐克魂！ 

 

Vivienne Westwood x 《NANA》掀青春回憶！從 Pokémon 到經典機動戰士，走進主流時尚的動漫聯乘

Vivienne Westwood x 《NANA》掀青春回憶！從 Pokémon 到經典機動戰士，走進主流時尚的動漫聯乘

Vivienne Westwood X  Nana Pearl Necklace €645 
Source/Vivienne Westwood

 

Vivienne Westwood x 《NANA》掀青春回憶！從 Pokémon 到經典機動戰士，走進主流時尚的動漫聯乘

Vivienne Westwood x 《NANA》掀青春回憶！從 Pokémon 到經典機動戰士，走進主流時尚的動漫聯乘

Vivienne Westwood X Nana Giant Orb Lighter  €2,000
Source/ Vivienne Westwood

 

Vivienne Westwood x 《NANA》掀青春回憶！從 Pokémon 到經典機動戰士，走進主流時尚的動漫聯乘

Vivienne Westwood x 《NANA》掀青春回憶！從 Pokémon 到經典機動戰士，走進主流時尚的動漫聯乘

Vivienne Westwood X Nana Charm Frame Purse €750
Source/  Vivienne Westwood

 

Vivienne Westwood x 《NANA》掀青春回憶！從 Pokémon 到經典機動戰士，走進主流時尚的動漫聯乘

Vivienne Westwood x 《NANA》掀青春回憶！從 Pokémon 到經典機動戰士，走進主流時尚的動漫聯乘

Nana 25th Anniversary Edition, Vol. 1: Vivienne Westwood Edition 甫上市即售罄！
Source/ Vivienne Westwood

 

　　機甲迷的青春裡少不了高達，日本經典機動戰士系列《新機動戰記高達 W》迎來 30 周年，與 Mirror 成員 AK 主理的本地潮牌 KYUBI 推出多款原創服飾，難得沒有過度堆砌的卡通感，大推限量的 30 週年主題雙面背心，一面印上《新機動戰記高達 W》的精選動畫分鏡，另一面以黑絎縫搭配 Endless Waltz 刺繡、聯名徽章，細節滿載，暗暗地把機動戰士穿載於日常造型中。

 

Vivienne Westwood x 《NANA》掀青春回憶！從 Pokémon 到經典機動戰士，走進主流時尚的動漫聯乘

Vivienne Westwood x 《NANA》掀青春回憶！從 Pokémon 到經典機動戰士，走進主流時尚的動漫聯乘

KYUBI Gundam Wing Tote Bag
Source/  KYUBI

 

Vivienne Westwood x 《NANA》掀青春回憶！從 Pokémon 到經典機動戰士，走進主流時尚的動漫聯乘

Vivienne Westwood x 《NANA》掀青春回憶！從 Pokémon 到經典機動戰士，走進主流時尚的動漫聯乘

KYUBI Gundam Wing 30th Endless Waltz Vest Jacket (Limited)
Source/  KYUBI

 

　　如果說高達聯乘是最hardcore，那麼 Pokémon 與 HUMAN MADE 的首次合作，便是可愛與質感結合。以皮卡丘、大蔥鴨、未知圖騰3大人氣角色為主角，推出外套、Tee、連帽衛衣、抱枕及咖啡杯等，將 Pokémon 的可愛風格與 HUMAN MADE完美融合。筆者超欣賞大蔥鴨圖案外套，衫上特別設計了可掛大蔥的環，不但重現角色設定，更讓人為此幽默感而發出會心微笑！另外長播長有的龍珠影響力從未減褪，《Dragon Ball DAIMA》與 Champion、JOURNAL STANDARD 的三方合作，把美式運動與日式熱血完美展現， 穿上這件Super Saiyan 4 悟空聯乘衛衣，就像與角色們一同踏上熱血冒險旅程！

 

Vivienne Westwood x 《NANA》掀青春回憶！從 Pokémon 到經典機動戰士，走進主流時尚的動漫聯乘

POKÉMON MADE VARSITY JACKET  ¥128,000、POKÉMON MADE COACH JACKET ¥33,000、POKÉMON MADE CUSHION ¥15,000 
Source/   HUMAN MADE

 

Vivienne Westwood x 《NANA》掀青春回憶！從 Pokémon 到經典機動戰士，走進主流時尚的動漫聯乘

POKEMON MADE COVERALL JACKET  ¥58,000 
Source/ HUMAN MADE 

Vivienne Westwood x 《NANA》掀青春回憶！從 Pokémon 到經典機動戰士，走進主流時尚的動漫聯乘

Vivienne Westwood x 《NANA》掀青春回憶！從 Pokémon 到經典機動戰士，走進主流時尚的動漫聯乘

《Dragon Ball DAIMA》X ChampionX JOURNAL STANDARD Sweater ¥17,600  
Source/ JOURNAL STANDARD

 

　　萌系陣營中，Sanrio 的跨界早已成為時尚圈的常客，今年更是與多個日韓潮牌聯手，玩出了叛逆與精緻的雙重極致。與韓國街頭品牌 Anti Social Social Club（ASSC）的聖誕系列，貫徹 Hello Kitty賣萌的套路：Hello Kitty 與 Dear Daniel 共飲熱巧克力的溫馨場景、Chococat 準備享用蛋糕的童趣瞬間，被印製在教練外套、襯衫等單品上，將少女風與街頭型格糅合。而 UNDERCOVER為 Hello Kitty 和 My Melody 50 周年打造的聯乘，則走向了另一個極致 — 珠片刺繡點綴的角色圖案、質感滿分的收納袋，還有 Hello Kitty 手持 Gilapple的復古鑰匙扣，把甜美與壞壞的重新編碼，每一件都想立即入手收藏。

 

Vivienne Westwood x 《NANA》掀青春回憶！從 Pokémon 到經典機動戰士，走進主流時尚的動漫聯乘

Vivienne Westwood x 《NANA》掀青春回憶！從 Pokémon 到經典機動戰士，走進主流時尚的動漫聯乘

Anti Social Social Club X SANRIO 系列  
Source/ Anti Social Social Club

Vivienne Westwood x 《NANA》掀青春回憶！從 Pokémon 到經典機動戰士，走進主流時尚的動漫聯乘

UNDERCOVER X SANRIO 刺繡衛衣 ￥150,150 
Source/ UNDERCOVER

Vivienne Westwood x 《NANA》掀青春回憶！從 Pokémon 到經典機動戰士，走進主流時尚的動漫聯乘

UNDERCOVER X SANRIO CAP ¥37,537  
Source/ UNDERCOVER

 

查詢: KYUBIHUMAN MADE JOURNAL STANDARDAnti Social Social ClubUNDERCOVERVivienne Westwood

 

Tags:#Shopping Guide#Fashion#Trending Items#AK#KYUBI#GUNDAM#VivienneWestwood#NANA#HUMANMADE#Pokémon#SANRIO#UNDERCOVER#Anti Social Social Club#動漫#聯乘
超前部署聖誕禮物指南！時尚銀包12選：CHANEL 山羊皮小銀包、$5千元以下入手 LOUIS VUITTON MagSafe 卡包
超前部署聖誕禮物指南！時尚銀包12選：CHANEL 山羊皮小銀包、$5千元以下入手 LOUIS VUITTON MagSafe 卡包
