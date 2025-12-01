Vivienne Westwood x 《NANA》掀青春回憶！從 Pokémon 到經典機動戰士，走進主流時尚的動漫聯乘

近年動漫不再只是螢幕上的熱血故事，更成為時尚界的流量密碼。日本動畫自 90 年代成為全球視覺語言的一部分，如今更成為時裝品牌搶手的合作對象。從機械科幻到少女漫畫，那些曾在電視播放、陪伴成長的角色，靠著與潮流品牌推出限量聯乘系列而成為主流時尚。

今季最讓筆者動容的莫過於 Vivienne Westwood 與《NANA》的 25 周年聯乘，這部承載了無數少女青春情懷的漫畫，終於在休載多年後迎來最終章。現在還未有結局可看，但卻可率先擁有本命同款的單品，今次推出土星打火機、Orb項鍊、鎧甲戒指、格紋服飾等約30款時尚單品，忠實還原小松奈奈與大崎娜娜衣著風格，活現了漫畫中的浪漫龐克魂！

機甲迷的青春裡少不了高達，日本經典機動戰士系列《新機動戰記高達 W》迎來 30 周年，與 Mirror 成員 AK 主理的本地潮牌 KYUBI 推出多款原創服飾，難得沒有過度堆砌的卡通感，大推限量的 30 週年主題雙面背心，一面印上《新機動戰記高達 W》的精選動畫分鏡，另一面以黑絎縫搭配 Endless Waltz 刺繡、聯名徽章，細節滿載，暗暗地把機動戰士穿載於日常造型中。

如果說高達聯乘是最hardcore，那麼 Pokémon 與 HUMAN MADE 的首次合作，便是可愛與質感結合。以皮卡丘、大蔥鴨、未知圖騰3大人氣角色為主角，推出外套、Tee、連帽衛衣、抱枕及咖啡杯等，將 Pokémon 的可愛風格與 HUMAN MADE完美融合。筆者超欣賞大蔥鴨圖案外套，衫上特別設計了可掛大蔥的環，不但重現角色設定，更讓人為此幽默感而發出會心微笑！另外長播長有的龍珠影響力從未減褪，《Dragon Ball DAIMA》與 Champion、JOURNAL STANDARD 的三方合作，把美式運動與日式熱血完美展現， 穿上這件Super Saiyan 4 悟空聯乘衛衣，就像與角色們一同踏上熱血冒險旅程！

萌系陣營中，Sanrio 的跨界早已成為時尚圈的常客，今年更是與多個日韓潮牌聯手，玩出了叛逆與精緻的雙重極致。與韓國街頭品牌 Anti Social Social Club（ASSC）的聖誕系列，貫徹 Hello Kitty賣萌的套路：Hello Kitty 與 Dear Daniel 共飲熱巧克力的溫馨場景、Chococat 準備享用蛋糕的童趣瞬間，被印製在教練外套、襯衫等單品上，將少女風與街頭型格糅合。而 UNDERCOVER為 Hello Kitty 和 My Melody 50 周年打造的聯乘，則走向了另一個極致 — 珠片刺繡點綴的角色圖案、質感滿分的收納袋，還有 Hello Kitty 手持 Gilapple的復古鑰匙扣，把甜美與壞壞的重新編碼，每一件都想立即入手收藏。

查詢: KYUBI、HUMAN MADE、 JOURNAL STANDARD、Anti Social Social Club 、UNDERCOVER、Vivienne Westwood