婚內男友：一發不可收拾的婚外情，只是源於「貪心」和「悶」？

認識她多年，看著她拍拖、結婚，到再交男友，對，是「婚內男友」，怎會讓人不驚訝。

「呢排畀佢搞到有啲亂，佢真係影響我心情，但我又唔可以畀老公知，喺屋企都要扮無事，唉。」她說起的那位當然是外面的男友。

說起婚外情，有些人會覺得定是家裏不和睦，夫妻感情不好，有問題才會讓人有心生向外的念頭？而她的情況卻是截然不同，她可是友人中幸福人妻的代表。

她有個讓人羨慕的家庭，丈夫本身家境不錯，對她一直很好，即使小孩出生，結婚多年，對她的體貼和照顧從來不減。物質上更是有求必應，無論是每年幾次旅遊、名牌包包、首飾，只要她喜歡，丈夫都毫不猶豫地埋單。有個相當疼愛自己的丈夫、一對小孩、過著安逸、「買花戴」的生活，實在沒甚麼好挑剔！

「你已經要咩有咩，咁『心野』又係為啲咩？」我不禁追問。



「可能係慣咗每日有人搵我傾偈，同我食lunch，接我返、放工，難得有個人成日陪我……估唔到我結咗婚都仲有人追，哈。」她沾沾自喜地接著說：「叫我為咗佢放棄老公，無可能㗎，我老公咁好，但我兩邊都唔想放手！」

丈夫是生意人，平常早出晚歸處理公司業務，老夫老妻的感情一直不錯，但總不會每日聯絡不斷，大概是面對面時才多說幾句。這樣卻讓有太多時間、空間的她覺得無聊吧？！

平靜安穩的生活過了10多年，一直過得稱心滿意，只是長期對著同一個人，過著相若的日子，實在平淡得有些悶。就在這時有位新人闖進生活，帶著熱情和新鮮感，每天的噓寒問暖、熱絡聯繫，為苦悶的生活注入新氣息，讓她有被再追求、再次戀愛的感覺。

「愛情說來便來」，被愛情沖昏頭腦的她一心活在當下，繼續與男友悄悄交往，反正丈夫對她很信任，夫妻關係不用多花心思和時間經營，暫時先擱在一旁吧。有新人經常陪伴、管接管送、滿滿的情感寄託，是身為人妻的她，享受另一段戀情的原因，但要她為了這個男人放棄家庭，她又怎會願意，最好能同時擁有 — 丈夫給予的生活和安穩，外面男友的關懷和陪伴，美哉！

說「愛」好像有點可笑，「貪」和「悶」就是婚外情的原因所在吧！