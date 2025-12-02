歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

16
十二月
西九文化區藝術公園｜「⁠Merry Balloon Hong Kong」活動延期 「Merry Balloon Park」於2025年12月16日起登陸西九藝術公園大草坪 西九文化區藝術公園｜「⁠Merry Balloon Hong Kong」活動延期 「Merry Balloon Park」於2025年12月16日起登陸西九藝術公園大草坪
大型盛事 文化藝術
西九文化區藝術公園｜「⁠Merry Balloon Hong Kong」活動延期 「Merry ...
推介度：
16/12/2025 - 11/01/2026
免費
21
十一月
東涌昂坪360｜昂坪360歡樂呈現「昂坪冬日夢幻樂園」 3米高巨型纜車造型夾蛋機登陸昂坪市集 東涌昂坪360｜昂坪360歡樂呈現「昂坪冬日夢幻樂園」 3米高巨型纜車造型夾蛋機登陸昂坪市集
大型盛事 節慶活動
東涌昂坪360｜昂坪360歡樂呈現「昂坪冬日夢幻樂園」 3米高巨型纜車造型夾蛋機登陸昂坪市集
推介度：
21/11/2025 - 01/01/2026
diva
全文搜索
Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
中環米芝蓮一星法國菜新主廚上任：魚子醬牛肉他他、棘刺龍蝦配北海道南瓜，沉浸式美食劇場！
Dining

中環米芝蓮一星法國菜新主廚上任：魚子醬牛肉他他、棘刺龍蝦配北海道南瓜，沉浸式美食劇場！

Yan Can Taste
Yan Chung
Yan Can Taste

　　說起2021年，好像已經過了好久，又好像只是昨天的事。上星期相約朋友到 BELON 聚餐，我差點忘了餐廳早在四年前已經搬遷址，結果不自覺走到了舊址，還好新舊地址僅隔幾步路，轉個彎就到了。現在的BELON從伊利近街的地舖搬到了樓上，藏在這條充滿生活氣息的斜巷裡，多了幾分隱秘與神秘感。最令人興奮的，莫過於幾個月前正式接任主廚的 Mina Güçlüer。餐廳連續多年穩守米芝蓮一星，行政總廚 Matthew Kirkley 願意將接力棒交到這位年輕女主廚手上，足見她的實力絕對不容小覷！

 

中環米芝蓮一星法國菜新主廚上任：魚子醬牛肉他他、棘刺龍蝦配北海道南瓜，沉浸式美食劇場！

現在的BELON從伊利近街原來的地舖搬到了樓上，藏在這條充滿生活氣息的斜巷裡，多了幾分隱秘與神秘感。

 

中環米芝蓮一星法國菜新主廚上任：魚子醬牛肉他他、棘刺龍蝦配北海道南瓜，沉浸式美食劇場！

BELON的室內設計由香港知名設計師 Joyce Wang 親自操刀

 

　　BELON的室內設計由香港知名設計師 Joyce Wang 親自操刀，她以一貫的低調奢華風格，將整個空間鋪陳成深邃的海底世界——牆面與天花選用漸變的靛藍與墨藍色調，搭配柔和的琥珀燈光，像月光灑進深海，營造出既寧靜又極具包覆感的親密氛圍。細看之下，連燈光色溫與音樂節奏都經過精心調校：用餐區偏暖、廚房區偏冷，讓視覺與聽覺自然地把注意力引向餐桌。最令人驚喜的，是半開放式廚房那張僅設四席的Chef’s Table（每位最低消費$2,500）。座位與主廚的工作檯零距離，遠遠超越一般「近距離觀賞」的體驗，簡直是沉浸式美食劇場。

 

中環米芝蓮一星法國菜新主廚上任：魚子醬牛肉他他、棘刺龍蝦配北海道南瓜，沉浸式美食劇場！

中環米芝蓮一星法國菜新主廚上任：魚子醬牛肉他他、棘刺龍蝦配北海道南瓜，沉浸式美食劇場！

牆面與天花選用漸變的靛藍與墨藍色調，搭配柔和的琥珀燈光，像月光灑進深海。

 

中環米芝蓮一星法國菜新主廚上任：魚子醬牛肉他他、棘刺龍蝦配北海道南瓜，沉浸式美食劇場！

最令人驚喜的，是半開放式廚房那張僅設四席的Chef’s Table。

 

　　是時候介紹新任主廚Mina Güçlüer，Mina 出生於伊斯坦堡，父親從事高級禮賓工作超過四十年，父母都熱愛外出用餐，經常走訪城中最頂尖的餐廳，所以年幼的Mina已感受到餐飲世界的魅力。到了15 歲那年，父母擔心電視節目把廚房生活美化得太過夢幻，便鼓勵她到伊斯坦堡著名的 Divan 酒店實習。高中畢業後，Mina 毫不猶豫地飛往柏林，投入當地以嚴格聞名的雙軌制學徒計劃：白天在專業廚房實習，晚上到廚藝學院上課。

 

中環米芝蓮一星法國菜新主廚上任：魚子醬牛肉他他、棘刺龍蝦配北海道南瓜，沉浸式美食劇場！

新任主廚Mina Güçlüer

 

　　她先後在德國米芝蓮三星Victor’s Fine Dining by Christian Bau、柏林米芝蓮二星餐廳等頂尖廚房磨練技藝。2018年，她來到香港，先加入當時仍擁有二星的 Amber，2019年轉投 BELON。當 Matthew Kirkley 接掌 BELON 時，Mina 早已是他最信任的副手——兩人曾在 Amber 並肩作戰，早已培養出深厚的默契。如今，她正式接棒成為主廚，她相信真正的奢華，是讓食材用最純粹的方式說自己的故事；透過極其細緻的處理，在不經意間帶來驚艷。偶爾，她也會巧妙融入一絲土耳其風味，向童年記憶與故鄉味蕾致敬。

 

中環米芝蓮一星法國菜新主廚上任：魚子醬牛肉他他、棘刺龍蝦配北海道南瓜，沉浸式美食劇場！

於Chef’s Table座位與主廚的工作檯零距離，遠遠超越一般「近距離觀賞」的體驗。

 

　　想見識Chef Mina的創作和手藝，最好選擇嘗品味體驗餐單——廚師精選（每位$1,688／7道菜）。先上一道小巧的Amuse bouche，湯色是幾近透明的琥珀色，底選用菇菌和蔬菜經過長時間慢火熬煮，再以傳統蛋清澄清法反覆淨化數次，濾盡所有雜質，留下最純粹的鮮甜。而且蔬菜切成花花的形狀，每一匙也將花花世界送入口，加添童趣和少女味。

 

中環米芝蓮一星法國菜新主廚上任：魚子醬牛肉他他、棘刺龍蝦配北海道南瓜，沉浸式美食劇場！

Amuse bouche

 

　　燻製帝皇三文魚配夏翠絲和青蘋果色彩對比強烈，Chef Mina很喜歡用水果提升矜貴食材的細膩鮮味。三文魚籽猶如金黃晶瑩的小珍珠，一顆顆在舌尖化作鮮美。三文魚柔軟如膏脂，淡淡的煙燻香恰到好處，魚鮮優雅高貴。青蘋果的翠綠怡人，卻沒有印象中的酸勁，果香極有深度，做出Chef Mina的烹飪哲學：技藝精準、層次分明，卻從不喧賓奪主。

 

中環米芝蓮一星法國菜新主廚上任：魚子醬牛肉他他、棘刺龍蝦配北海道南瓜，沉浸式美食劇場！

中環米芝蓮一星法國菜新主廚上任：魚子醬牛肉他他、棘刺龍蝦配北海道南瓜，沉浸式美食劇場！

中環米芝蓮一星法國菜新主廚上任：魚子醬牛肉他他、棘刺龍蝦配北海道南瓜，沉浸式美食劇場！

燻製帝皇三文魚配夏翠絲和青蘋果（單點：$398）

 

　　接下來的魚子醬牛肉他他，可說是Chef Mina對BELON經典名菜Cervelas en Brioche的一次既大膽又深情的新編。剛出爐的金黃布里歐修麵包鬆化脆口，表皮烤得薄脆，內裡卻仍蓬鬆如雲。藏在中間的，是手切生牛里脊與牛柳他他，肉質細膩得像絲絨，油花比例拿捏得極其講究。最頂層，舖著粒粒飽滿的魚子醬，輕輕一壓，魚子醬在舌尖接連爆開，海洋的鹹鮮瞬間與牛肉的甜美交織，美味得放肆！

 

中環米芝蓮一星法國菜新主廚上任：魚子醬牛肉他他、棘刺龍蝦配北海道南瓜，沉浸式美食劇場！

中環米芝蓮一星法國菜新主廚上任：魚子醬牛肉他他、棘刺龍蝦配北海道南瓜，沉浸式美食劇場！

中環米芝蓮一星法國菜新主廚上任：魚子醬牛肉他他、棘刺龍蝦配北海道南瓜，沉浸式美食劇場！

魚子醬牛肉他他（單點：$398）

 

　　煎扇貝配貝殼粉和馬尼拉蜆將精緻發揮至極致，扇貝煎得just right，切成一片片之後，斷面中間帶著半透明珍珠光澤。一小口帶子，海洋的鮮甜和輕輕的礦物鹹香淘過味蕾，餘韻久久不散。加上個子小小，肉汁卻豐沛的馬尼拉蜆，直接把整片潮間帶進嘴裡。

 

中環米芝蓮一星法國菜新主廚上任：魚子醬牛肉他他、棘刺龍蝦配北海道南瓜，沉浸式美食劇場！

煎扇貝配貝殼粉和馬尼拉蜆（單點：$358）

 

中環米芝蓮一星法國菜新主廚上任：魚子醬牛肉他他、棘刺龍蝦配北海道南瓜，沉浸式美食劇場！

中環米芝蓮一星法國菜新主廚上任：魚子醬牛肉他他、棘刺龍蝦配北海道南瓜，沉浸式美食劇場！

BELON今年還開始提供Zero-proof Pairing，推介！

 

　　紅燒牛尾配鵝肝及白松露的賣相已打破常規，牛尾經低溫燉煮後，包成土耳其小雲吞，一口一件，外皮一咬即破，中間肉質軟嫩入味，膠質豐盈，沒半點膩。以紅酒與牛骨熬製的濃縮醬汁，配上鹹鮮的鵝肝，還有毫不吝嗇的白松露片，油脂香氣與牛尾相互襯，散發出高貴的大地氣息，溫暖而奢華。

 

中環米芝蓮一星法國菜新主廚上任：魚子醬牛肉他他、棘刺龍蝦配北海道南瓜，沉浸式美食劇場！

紅燒牛尾配鵝肝及白松露（單點：$428）

 

　　下一道是紅鯛魚配藏紅花和帕斯提斯利口酒，帶來海洋的清新和溫柔。Chef Mina將紅鯛魚去骨起肉，連皮做精巧可愛的小魚狀。一刀切下，小口連皮帶肉入口，魚香鮮味原始純粹，深度豐富。配上藏紅花和帕斯提斯利口酒，沒有霸氣，卻有種「克制中的爆發」，一切也讓紅鯛魚於舌尖以全新形態活起來，游動挑逗味蕾。

 

中環米芝蓮一星法國菜新主廚上任：魚子醬牛肉他他、棘刺龍蝦配北海道南瓜，沉浸式美食劇場！

紅鯛魚配藏紅花和帕斯提斯利口酒（單點：$608）
 

 

　　然後有棘刺龍蝦配北海道南瓜和芝麻醬，繼續與餐廳的海洋氣息呼應。棘刺龍蝦因為終年生活在溫暖海域的岩礁與珊瑚之間，比有螯龍蝦更緊密、更有咬勁，口感接近特大明蝦與龍蝦中間，彈性極佳。而且，因為棘刺龍蝦沒有螯肉與頭胸部那麼多內臟膏脂，肉的味道非常純淨，帶明顯的天然海水甜味，幾乎沒有腥味，被許多廚師認為是「最乾淨」的龍蝦。北海道南瓜和芝麻醬發揮最極致的襯托作用，於擺盤上增添色彩，於口味上百分百為突出棘刺龍蝦最天然鮮味而存在，沒有多餘的影響，出色！

 

中環米芝蓮一星法國菜新主廚上任：魚子醬牛肉他他、棘刺龍蝦配北海道南瓜，沉浸式美食劇場！

棘刺龍蝦配北海道南瓜和芝麻醬（單點：$698）

 

　　最後一道主菜是櫻桃鴨配葡萄葉，鴨身呈現琥珀焦糖色切開後斷面仍是誘人的玫瑰粉，肉汁豐沛卻不帶血水。鴨皮脆口，咬下時，耳邊傳出輕輕的「咔嚓」聲。鴨肉緊致卻軟嫩，微微彈牙，沒半點渣。鴨肉當中平均吸收櫻桃的甜香，將野性的肉鮮和油脂的甘腴提升至更高層次，帶出鴨肉這個原材料的可能性。櫻桃鴨配上葡萄葉包飯，是土耳其家庭餐桌與餐廳裡最經典、最具代表性的菜餚之一，幾乎每家每戶都會做。葡萄葉的清新與果香呼應外，也平衡了甜膩與油膩，意想不到的配搭，做出意料之外的效果。

 

中環米芝蓮一星法國菜新主廚上任：魚子醬牛肉他他、棘刺龍蝦配北海道南瓜，沉浸式美食劇場！

中環米芝蓮一星法國菜新主廚上任：魚子醬牛肉他他、棘刺龍蝦配北海道南瓜，沉浸式美食劇場！

中環米芝蓮一星法國菜新主廚上任：魚子醬牛肉他他、棘刺龍蝦配北海道南瓜，沉浸式美食劇場！

棘刺龍蝦配北海道南瓜和芝麻醬（單點：$698）

 

　　甜品有柚子馬斯卡彭雪葩配月桂葉和⿊巧克⼒奶油配榛⼦和雪利酒，以奶香和酒香結束一整頓下來的果香，很溫柔。

 

中環米芝蓮一星法國菜新主廚上任：魚子醬牛肉他他、棘刺龍蝦配北海道南瓜，沉浸式美食劇場！

柚子馬斯卡彭雪葩配月桂葉

 

中環米芝蓮一星法國菜新主廚上任：魚子醬牛肉他他、棘刺龍蝦配北海道南瓜，沉浸式美食劇場！

中環米芝蓮一星法國菜新主廚上任：魚子醬牛肉他他、棘刺龍蝦配北海道南瓜，沉浸式美食劇場！

⿊巧克⼒奶油配榛⼦和雪利酒（單點：$188）
 

 

BELON

地址：中環蘇豪伊利近街1-5號1樓

電話：2152 2872

營業時間：星期一至日 6pm-10pm

Tags:#中環#蘇豪#米芝蓮#一星#法國菜#Dining#美食地圖#BELON
Add a comment ...Add a comment ...
福岡天婦羅過江龍進駐銅鑼灣！人氣海膽布甸，花虎蝦+A4和牛天婦羅，重現天神街頭熱鬧氛圍！
更多Yan Can Taste文章
福岡天婦羅過江龍進駐銅鑼灣！人氣海膽布甸，花虎蝦+A4和牛天婦羅，重現天神街頭熱鬧氛圍！
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處