中環米芝蓮一星法國菜新主廚上任：魚子醬牛肉他他、棘刺龍蝦配北海道南瓜，沉浸式美食劇場！

說起2021年，好像已經過了好久，又好像只是昨天的事。上星期相約朋友到 BELON 聚餐，我差點忘了餐廳早在四年前已經搬遷址，結果不自覺走到了舊址，還好新舊地址僅隔幾步路，轉個彎就到了。現在的BELON從伊利近街的地舖搬到了樓上，藏在這條充滿生活氣息的斜巷裡，多了幾分隱秘與神秘感。最令人興奮的，莫過於幾個月前正式接任主廚的 Mina Güçlüer。餐廳連續多年穩守米芝蓮一星，行政總廚 Matthew Kirkley 願意將接力棒交到這位年輕女主廚手上，足見她的實力絕對不容小覷！

BELON的室內設計由香港知名設計師 Joyce Wang 親自操刀，她以一貫的低調奢華風格，將整個空間鋪陳成深邃的海底世界——牆面與天花選用漸變的靛藍與墨藍色調，搭配柔和的琥珀燈光，像月光灑進深海，營造出既寧靜又極具包覆感的親密氛圍。細看之下，連燈光色溫與音樂節奏都經過精心調校：用餐區偏暖、廚房區偏冷，讓視覺與聽覺自然地把注意力引向餐桌。最令人驚喜的，是半開放式廚房那張僅設四席的Chef’s Table（每位最低消費$2,500）。座位與主廚的工作檯零距離，遠遠超越一般「近距離觀賞」的體驗，簡直是沉浸式美食劇場。

是時候介紹新任主廚Mina Güçlüer，Mina 出生於伊斯坦堡，父親從事高級禮賓工作超過四十年，父母都熱愛外出用餐，經常走訪城中最頂尖的餐廳，所以年幼的Mina已感受到餐飲世界的魅力。到了15 歲那年，父母擔心電視節目把廚房生活美化得太過夢幻，便鼓勵她到伊斯坦堡著名的 Divan 酒店實習。高中畢業後，Mina 毫不猶豫地飛往柏林，投入當地以嚴格聞名的雙軌制學徒計劃：白天在專業廚房實習，晚上到廚藝學院上課。

她先後在德國米芝蓮三星Victor’s Fine Dining by Christian Bau、柏林米芝蓮二星餐廳等頂尖廚房磨練技藝。2018年，她來到香港，先加入當時仍擁有二星的 Amber，2019年轉投 BELON。當 Matthew Kirkley 接掌 BELON 時，Mina 早已是他最信任的副手——兩人曾在 Amber 並肩作戰，早已培養出深厚的默契。如今，她正式接棒成為主廚，她相信真正的奢華，是讓食材用最純粹的方式說自己的故事；透過極其細緻的處理，在不經意間帶來驚艷。偶爾，她也會巧妙融入一絲土耳其風味，向童年記憶與故鄉味蕾致敬。

想見識Chef Mina的創作和手藝，最好選擇嘗品味體驗餐單——廚師精選（每位$1,688／7道菜）。先上一道小巧的Amuse bouche，湯色是幾近透明的琥珀色，底選用菇菌和蔬菜經過長時間慢火熬煮，再以傳統蛋清澄清法反覆淨化數次，濾盡所有雜質，留下最純粹的鮮甜。而且蔬菜切成花花的形狀，每一匙也將花花世界送入口，加添童趣和少女味。

燻製帝皇三文魚配夏翠絲和青蘋果色彩對比強烈，Chef Mina很喜歡用水果提升矜貴食材的細膩鮮味。三文魚籽猶如金黃晶瑩的小珍珠，一顆顆在舌尖化作鮮美。三文魚柔軟如膏脂，淡淡的煙燻香恰到好處，魚鮮優雅高貴。青蘋果的翠綠怡人，卻沒有印象中的酸勁，果香極有深度，做出Chef Mina的烹飪哲學：技藝精準、層次分明，卻從不喧賓奪主。

接下來的魚子醬牛肉他他，可說是Chef Mina對BELON經典名菜Cervelas en Brioche的一次既大膽又深情的新編。剛出爐的金黃布里歐修麵包鬆化脆口，表皮烤得薄脆，內裡卻仍蓬鬆如雲。藏在中間的，是手切生牛里脊與牛柳他他，肉質細膩得像絲絨，油花比例拿捏得極其講究。最頂層，舖著粒粒飽滿的魚子醬，輕輕一壓，魚子醬在舌尖接連爆開，海洋的鹹鮮瞬間與牛肉的甜美交織，美味得放肆！

煎扇貝配貝殼粉和馬尼拉蜆將精緻發揮至極致，扇貝煎得just right，切成一片片之後，斷面中間帶著半透明珍珠光澤。一小口帶子，海洋的鮮甜和輕輕的礦物鹹香淘過味蕾，餘韻久久不散。加上個子小小，肉汁卻豐沛的馬尼拉蜆，直接把整片潮間帶進嘴裡。

紅燒牛尾配鵝肝及白松露的賣相已打破常規，牛尾經低溫燉煮後，包成土耳其小雲吞，一口一件，外皮一咬即破，中間肉質軟嫩入味，膠質豐盈，沒半點膩。以紅酒與牛骨熬製的濃縮醬汁，配上鹹鮮的鵝肝，還有毫不吝嗇的白松露片，油脂香氣與牛尾相互襯，散發出高貴的大地氣息，溫暖而奢華。

下一道是紅鯛魚配藏紅花和帕斯提斯利口酒，帶來海洋的清新和溫柔。Chef Mina將紅鯛魚去骨起肉，連皮做精巧可愛的小魚狀。一刀切下，小口連皮帶肉入口，魚香鮮味原始純粹，深度豐富。配上藏紅花和帕斯提斯利口酒，沒有霸氣，卻有種「克制中的爆發」，一切也讓紅鯛魚於舌尖以全新形態活起來，游動挑逗味蕾。

然後有棘刺龍蝦配北海道南瓜和芝麻醬，繼續與餐廳的海洋氣息呼應。棘刺龍蝦因為終年生活在溫暖海域的岩礁與珊瑚之間，比有螯龍蝦更緊密、更有咬勁，口感接近特大明蝦與龍蝦中間，彈性極佳。而且，因為棘刺龍蝦沒有螯肉與頭胸部那麼多內臟膏脂，肉的味道非常純淨，帶明顯的天然海水甜味，幾乎沒有腥味，被許多廚師認為是「最乾淨」的龍蝦。北海道南瓜和芝麻醬發揮最極致的襯托作用，於擺盤上增添色彩，於口味上百分百為突出棘刺龍蝦最天然鮮味而存在，沒有多餘的影響，出色！

最後一道主菜是櫻桃鴨配葡萄葉，鴨身呈現琥珀焦糖色切開後斷面仍是誘人的玫瑰粉，肉汁豐沛卻不帶血水。鴨皮脆口，咬下時，耳邊傳出輕輕的「咔嚓」聲。鴨肉緊致卻軟嫩，微微彈牙，沒半點渣。鴨肉當中平均吸收櫻桃的甜香，將野性的肉鮮和油脂的甘腴提升至更高層次，帶出鴨肉這個原材料的可能性。櫻桃鴨配上葡萄葉包飯，是土耳其家庭餐桌與餐廳裡最經典、最具代表性的菜餚之一，幾乎每家每戶都會做。葡萄葉的清新與果香呼應外，也平衡了甜膩與油膩，意想不到的配搭，做出意料之外的效果。

甜品有柚子馬斯卡彭雪葩配月桂葉和⿊巧克⼒奶油配榛⼦和雪利酒，以奶香和酒香結束一整頓下來的果香，很溫柔。

BELON

地址：中環蘇豪伊利近街1-5號1樓

電話：2152 2872

營業時間：星期一至日 6pm-10pm