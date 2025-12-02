歡迎回來

蘇丹紅美妝品事件總整理：長期使用或增致癌風險！僅限工業用途的蘇丹紅，為何會落到消費者手上？
Makeup
Skincare

蘇丹紅美妝品事件總整理：長期使用或增致癌風險！僅限工業用途的蘇丹紅，為何會落到消費者手上？

TEXT:Christy Yiu

　　近期亞洲美妝市場爆出蘇丹紅化妝品事件！事件持續發酵至今，除了台灣產品驗出禁用蘇丹紅成分，就連風靡全球的韓國美妝護膚品也牽涉其中，究竟是甚麼一回事？

 

　　這次的蘇丹紅事件源於內地第三方評測機構 「老爸評測」的一段影片，實驗室在檢測一款的肉色保養品時，發現了致癌工業染料蘇丹紅，「老爸評測」隨即作深入調查，發現問題源頭來自新加坡供應商 Campo Research的一款天然植物萃取原料組，內含：Eclipta Prostrata Extract（鱧腸萃取物）、Melia Azadirachta Leaf Extract（印度楝葉萃取物）和Moringa Oleifera Seed Oil（辣木籽油）。「老爸評測」將此紅色原料組以及部分使用了這種原料的護膚品送檢，結果均驗出禁用蘇丹紅成分。以此推論，原料商或因天然植物萃取色澤不穩定，混入蘇丹紅以提亮產品色澤。

 

蘇丹紅美妝品事件總整理：長期使用或增致癌風險！僅限工業用途的蘇丹紅，為何會落到消費者手上？

Source/ Unsplash

 

僅限工業用途的蘇丹紅，為何會落到消費者手上？

 

　　為何「蘇丹紅」三字令人聞風色變？蘇丹紅（Sutan Red）是一種人工合成的脂溶性偶氮染料，其顏色鮮豔，加上穩定不易褪色，常用於鞋油、蠟、汽油和塑膠製品等。國際癌症研究機構（IARC）將蘇丹紅列為第3類致癌物（對人類可能致癌），因此蘇丹紅僅限工業用途，禁止添加於食品與化妝品。而台灣臨床毒物專家顏宗海亦表示，蘇丹紅在體內代謝後可能成為第二級致癌物，此外，蘇丹紅屬強烈過敏原，容易引起皮膚紅腫等反應， 一旦檢出，必須立即召回產品。

 

　　長期或高劑量接觸蘇丹紅，可能造成肝臟與腎臟損害，當中以與口唇接觸的產品風險最高。在此必須提醒大家，如使用相關產品過後若出現皮膚紅腫、過敏或消化不適，應停止使用並就醫。

 

　　這次的蘇丹紅風波，多個品牌在不知情的情況下使用了相關原料，台灣食藥署隨即介入，並公布 20 款涉及違規的產品，要求全面下架。

 

1 歐萊德男用養髮液 歐萊德國際股份有限公司
2 歐萊德女用養髮液 歐萊德國際股份有限公司
3 MIAU PDRN 極度修護噴霧
沛諾美學生技國際有限公司
4 未來美 超級A醇緊緻煥膚卸妝膏 彤采妮股份有限公司／軒郁國際相關代工
5 球精華 沛美生醫科技股份有限公司
6 奶油髮霜 沛美生醫科技股份有限公司
7 奶油面霜 沛美生醫科技股份有限公司
8 古寶亮澤修護潤唇膏 無患子生技開發股份有限公司
9 炫彩粉漾潤唇膏－01淡粉 植肌生技股份有限公司
10 綻妍潤色護唇膏 國內品牌（植肌相關產品）
11 波波要趣了 假日口紅 #03 索尼國際企業股份有限公司
12 CINQUAIN 思珂 全面修護唇精華（半成品） 林荃企業有限公司
13 COOL GIRL 護唇精華 庫葛兒股份有限公司
14 軒郁 琥珀微臻逆齡緊緻膠囊 威欣利實業股份有限公司
15 專心護唇油－莓紅版 綠藤生機（綠藤生物科技股份有限公司）
16 EYELES 超導水凝法令膜 孟鄉生化科技股份有限公司
17 LUXE ORGANIX Skin Brightening Oil 瑞崎生醫科技股份有限公司
18 豐姿妍麗 傳明酸嫩白輕乳霜 豐姿妍麗國際有限公司
19 辣木酵母煥顏緊緻面膜（羽絲縷） 孟鄉生化科技股份有限公司
20 Dr.future 長泰健康 超微導法拉力膜（超微導水凝膜）
孟鄉生化科技股份有限公司／長泰健康

 

資料來源：台灣食藥署網站

 

「鱧腸＋印度楝葉＋辣木籽油＝大機率含蘇丹紅」？

 

　　蘇丹紅事件令各界開始關注護膚品成分，近期更出現「鱧腸＋印度楝葉＋辣木籽油＝大機率含蘇丹紅」的說法。先看看這三種成分的正常用途：

 

鱧腸萃取物： 用於護膚、抗炎與皮膚保護，屬合法原料。

印度楝葉萃取物： 具抗菌與舒緩特性，常見於偏天然的產品。

辣木籽油： 潤膚、抗氧化，帶來修護與一定的色澤溫感。

 

　　由於多款受影響產品確實同時具備這三成分，這個組合亦與Campo Research的問題原料組一致，但要留意，此原料組合並不代表配方一定含有蘇丹紅，結果需以批次檢驗為準。不過在這次蘇丹紅風波下，如發現手頭上的產品同時含以上成分，仍建議先暫停使用。

 

蘇丹紅美妝品事件總整理：長期使用或增致癌風險！僅限工業用途的蘇丹紅，為何會落到消費者手上？

Source/ Unsplash

 

台灣專家：留意130款高風險產品

 

　　如對手頭上產品有懷疑，不妨參考台灣保養專家張麗卿在專頁「張老師美妝踢館」上所列出的130款同時含「鱧腸＋印度楝葉＋辣木籽油」產品：

 

AHC 超水感淨亮涼感防曬精華40ml SAFE ON LIGHT SUN SERUM SPF 50+ PA++++ 

anillO - Rosy Night Hair Mist 100ml

(Avon) Isa Knox LXNEW Platinum Sculpting Oil Serum

Aromatica Frankincense Youth Renewal Cream 프랑킨센스 유스 리뉴얼 크림 50ML (2025)

Alpyn Beauty Clarifying Facial Oil with Retinol & Pink Algae

Aprilskin Pink aloe 78% mucin serum

Alpyn Beauty Clarifying Facial Oil with Retinol & Pink Algae

A'pieu 어퓨 Mineral Lip & Eye Remover Sweet Rose 미네랄 립앤아이 리무버 스윗로즈

artnaturals HIMALAYAN SALT SCRUB

ALPYN Wild Huckleberry Brightening Peel Mask for Sensitive Skin

Banila Co Blooming Youth Peach Collagen Multi Stick Balm

BIOHEAL BOH Probioderm Collagen Remodeling Deep Cleansing Balm

Banila Co Dear Hydration Water Barrier Cream

Biodance Rejuvenating Caviar PDRN Real Deep Mask

Biodance Collagen Cleansing Oil

BLIV:U Collagen Bouncing Sunscreen 50ml

Be The Skin Vitavita Raspberry PDRN Cream 50g

Banila Co Bounce eye cream

Banila Co Dear Hydration Water Barrier Cream

Beplain Vita C Watermelon Serum

Beauty of Joseon Cleansing Oil

BioHilbo Pro Biological Enhancement Cream

B Banila Co Blooming Youth Peach Collagen Multi Stick Balm

Cure Lifting Stick Balm 9g

CINQUAIN思珂 全面修護唇精華

ClarityRx Better With Age Renewing Bakuchiol Serum

Centella Asiatica & Niacinamide

Cosmedix EMULSION Intense Hydrator

dAlba capsule serum

daymellow - PDRN Panthenol Calming Barrier Cream 80ml

Dr.G Red Blemish Bakuchiol Pore-Jet Serum 30ml (with Refill)

Dr. Idriss MAJOR FADE Disco Block (SPF 50)

Dr. Ceuracle - Vegan Kombucha Tea Lip Balm 3.7g

D'Alba Vital Spray Serum

Dr. Ceuracle Vegan Active Berry Lifting Cream

DARLING* RED VITA RESCUE Vitamin Complex Regenerating Cream

Dr.FORHAIR UNOVE Silk Oil Essence

DERMA FACTORY double whitening cream

Derma Factory Volufiline 5% Blending Serum

Dr.Jart+ V7 Brightening Mask

EQQUALBERRY - Bakuchiol Plumping Capsule Cream

Face Lotion UVA/UVB Protection

Frankly PDRN Bounce Ball Serum

FRUDIA Velvet Fit Blurring Sun Primer 遮瑕防曬妝前飾底乳

Fraijour - Retin-Collagen 3D Core Lip Oil 3.2ml

Frudia 石榴保濕彈潤精華 Pomegranate Nutri-Moisturizing Serum

FACE REPUBLIC Blooming Collagen Eye Booster Eye cream

GOONGBE Kids Color Lip Balm 3.3g

growus Damage Therapy Hair Milk

Glow Recipe Watermelon Glow Niacinamide Dew Drops Serum $35

GO TAPA BAKUCHIOL FIRMING CREAM

GROWUS 珍珠粉損傷修護髮膜

Hwarang Bell flower cleansing balm

Herbivore Cloud Jelly Pink Plumping Hydration Serum

Heimish All Clean Balm

id PLACOSMETICS - id EXO-V® Plus Ampoule 30ml

It'S SKIN Blue Snail Cream Daily Face Moisturizer w/Snail Mucin Essence, ＄ROOTON 喚活極萃雙效修護髮油 100ml

KAHI Wrinkle Bounce Multi Balm- Olive Young

Kora Organics Plant Stem Cell Retinol Alternative Moisturizer

KAHI 撫紋爆彈晶球精萃組

KAHI Wrinkle Bounce Multi Balm- Olive Young

KraveBeauty 24 Carrot Retinal

KAIBEAUTY 全時防護輕透隔離乳 SPF50+ PA++++

Kaja Juicy Glass Lip Oil Color: Rose Hip Spritz - rose pink

KINSHIP Brightwave Eye Cream

KAHI Wrinkle Bounce All-in-One Hydrating Multi-Balm for Face, Lips, Eyes and Neck - Daily Moisturizer Stick with Moisture Mist

KAHI Wrinkle Bounce Multi Balm

Ludeya 6D Lifting Power Amber Time Capsule 琥珀微臻逆齡緊緻膠囊 56入

Laka Soothing Vegan Lip Oil

medicube PDRN Pink Collagen Capsule cream

Medicube PDRN Pink Peptide Serum Mist

MEDI-PEEL Peptide-Tox Bor Ampoule Oil 15mL

Medicube Age-R Collagen Booster Gel

Medik8 Crystal Retinal 20

Miss Flower & Mr.Honey Propolis Rejuvenating Ampoule Mist 99ml

MEDIK8 Crystal retinal ceramide eye 3

Medicube Age-R膠原導入凝膠 Collagen Booster Gel Serum

MiSSHA グロウスキンバーム

MiSSHA - Chogongjin Chaeome Jin Cream

MiSSHA 미샤 Glow Skin Balm 글로우 스킨밤

make p:rem Safe Me Amino Refresh Cleansing Balm

MEDIHEAL Moisture UV Cut Sun Cream 50g

numbuzin No.1 Purple Complex Moisture Balancing Soothing Cream

OLAPLEX No.7 Bonding Hair Oil $30

Olaplex No.7 Bonding Frizz Reduction & Heat Protectant Hair Oil

ONE DAY'S YOU Real Collagen Intense Cream

Pacifica Sun Dreams Illuminating SPF 30

Peach and Lily Retinol for all

Peach and Lily Overnight Stay Night Cream

PESTLO Rejurecipe TXA Cream

PESTLO Rejurecipe TXA Freckle Cream

philosophy kiss me tonight lip balm

Rovectin Panthenol Body Cream, 5.92 fl oz (175 ml)

Rooton 마닌티오 바디오일

Rozino Glow Vitamin C Tumeric Face Oil

RIRE Vitamin Lip Sleeping Mask (10g)

SOME BY MI PDRN Spirulina Soothing Repair Serum

SOMEBYMI A醇強效抗皺精華液 視黃醇精華液

Some By Mi Retinol Intense Reactivating Serum - 30ml

SUNGBOON EDITOR Apple Peel Glow Skin Soothing Cream

SUNGBOON EDITOR Apple Peel Glow Skin Soothing Toner

Sungboon editor 蘋果皮澎彈拋光棉片

Sunday Riley CEO Glow Vitamin C and Turmeric Face Oil

SKINPASTEL RECOVERY X5 RETINOL SERUM

Sunday Riley CEO Glow Vitamin C and Turmeric Face Oil

SUNGBOON EDITOR Active Marine Astaxanthin Capsule Cream

T'ELSE Blue Agave Hyaluronic Acid Cream

The Crème Shop Sanrio Kuromi Klean Beauty Intensive Overnight Moisture Gelee Mask

THE SAEM ECO SOUL LIP OIL 6ML

THE PLANT BASE - Time Stop Vitamin Ampoule

TONYMOLY Red Retinol Callus Synergy Ampoule 全效逆齡再生緊緻安瓶

Tocobo Vita glaze lip mask

True Botanicals Phyto-Retinol Advanced Clinical Cream

Torriden DIVE IN Watery Moisture Sunscreen SPf 50+ PA++++

THE FACE SHOP (菲詩小舖) The Therapy Vegan Blending Cream 純素雪絨花彈潤調和霜

TONYMOLY BCDation Ultra Quick Cover Stick #23 Warm Beige BCD空氣感粉底棒

UNOVE 柔諾依 絲柔護髮精油（柔綻花香）

Ursa Major Mountain Glow Serum

Ursa Major Golden Serum

UNOVE Silk Oil Essence 35000원

VT Riddle shot Synergy Repair Cream EX Plus 리들샷 시너지 리페어 크림 EX 플러스 50mL

VT Cosmetics PDRN Cream 100

VT Cosmetics Cica Mild Cleansing Balm

Vegamour HYDR-8

VITAHALO 비타할로 Hair Argan Oil 헤어 아르간오일

WellDerma Sapphire Low Molecule Collagen Wrinkle Multi Stick 10g

YIHANCARINO 麗仁堂 天祕蜜 滋養駐顏黑蔘面霜

ダルバ ホワイトトリュフナリシングセラムリップバーム 3.6g

2aN 芙蓉花護唇油

艾多美 凝萃撫紋萬用棒

安麗雅芝 晶萃煥活精華 Super Phyto Nutrition Serum

 

