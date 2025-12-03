吊橋效應：錯愛過後，才明白那刻的心跳悸動純屬一場誤會

F小姐稍早前在公司Team Building活動上，迷上了同組男同事。記得當時她對我這樣說：「以前不覺得他有甚麼特別，長相一般、談吐也一般，但原來我錯了，他在活動上發揮出超強的解難能力，在重要關頭還不忘照顧我……」

心動了！F決定倒追他，奈何對方是典型I人，F花了一段時間才建立起共同話題，成功進佔他的心。交往後，上班日天天相見，工作再忙也能互相支持，讓感情極速升溫。到了假日，男友不願出門，F便到他家裏陪伴，就這樣安穩過渡了兩人的蜜月期。

後來，考驗來了。F換了新工作，上班日比從前更忙，起初男友偶爾會等她下班一同吃晚飯，慢慢地，他不想等了，兩人見面的機會只剩下周末。一如以往，男友放假不願外出，F只好賴在他家中無所事事。

日子久了，F突然醒覺這樣子的遷就並非她嚮往的愛情，其實大家並不太合拍，性格也南轅北轍，不是嗎？明明不是自己喜歡的類型，怎麼當時會突然愛上他？

是「吊橋效應」吧！把Team Building活動那些緊張感、刺激感所帶來的心跳，都當成對他的心動，錯誤地把那刻的依靠、安全感化為對他的渴求。

簡單來說，「吊橋效應」是指生理激發錯誤歸因，將生理上觸發的心跳，誤當成心理上的悸動。名字起源與當時進行的研究有關：心理學家把一位美女訪問員分別安排站在離地70公尺、搖晃不定的吊橋，與及離地只有3公尺並且穩妥牢固的木橋上，向過路的男士派發問卷，隨後更附上寫有自己的電話號碼紙條，並告訴對方可致電她查詢測驗結果。最後發現，主動回電美女的，多屬吊橋一方的男士，以此證明大腦在緊張、血壓上升、呼吸急速等生理狀態下，會誤將心跳當成對特定對象產生好感。

F真的有心動過嗎？活動當日她的確有被他的超強行動力吸引，但這些表現卻與後來談戀愛、溝通相處完全無關，所以……F的愛慕是出於欣賞、崇拜？連她自己都沒有答案！

事實上，在愛情面前，「吊橋效應」的確不時發生，只是我們不曾察覺。就像與朋友一同參加比賽、看恐怖電影、玩密室逃脫等等，有一剎那，會讓你感覺跟眼前人一起經歷過患難，關係變得親厚；從那刻起，你對對方的好感度都會進一步提升，不是嗎？

是「吊橋效應」也好，任何理由也好，無以名狀也罷，都只是一個相戀的契機而已。未到瀕臨分手，我們根本不會深究怎麼當初好像愛錯了人。而重要的是，你們之間每個相處的片刻，你們有珍惜對方嗎？有把對方放上心尖嗎？

當包容、磨合、溝通都做好做滿，還是無法挽救感情，只能承認對方並不是對的人吧！