歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

03
九月
西九M+博物館｜M+將於 2025 年 9 月與東亞領先文化機構合作呈獻：時代的稜鏡：日本的藝術實踐 1989‒2010、李昢：一九九八年至今的創作 及 春之宣言 西九M+博物館｜M+將於 2025 年 9 月與東亞領先文化機構合作呈獻：時代的稜鏡：日本的藝術實踐 1989‒2010、李昢：一九九八年至今的創作 及 春之宣言
展覽 文化藝術
西九M+博物館｜M+將於 2025 年 9 月與東亞領先文化機構合作呈獻：時代的稜鏡：日本的藝術實踐...
推介度：
03/09/2025 - 22/02/2026
10
十二月
跑馬地馬場及沙田馬場｜12月香港國際賽事週全攻略「浪琴香港國際賽事」及「浪琴香港國際賽事」壓軸亮相 跑馬地馬場及沙田馬場｜12月香港國際賽事週全攻略「浪琴香港國際賽事」及「浪琴香港國際賽事」壓軸亮相
大型盛事 節慶活動
跑馬地馬場及沙田馬場｜12月香港國際賽事週全攻略「浪琴香港國際賽事」及「浪琴香港國際賽事」壓軸亮相
推介度：
10/12/2025 - 14/12/2025
diva
全文搜索
Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
吊橋效應：錯愛過後，才明白那刻的心跳悸動純屬一場誤會
Love Philosophy

吊橋效應：錯愛過後，才明白那刻的心跳悸動純屬一場誤會

我單身但我快樂
Ayu 阿愚
我單身但我快樂

　　F小姐稍早前在公司Team Building活動上，迷上了同組男同事。記得當時她對我這樣說：「以前不覺得他有甚麼特別，長相一般、談吐也一般，但原來我錯了，他在活動上發揮出超強的解難能力，在重要關頭還不忘照顧我……」

 

　　心動了！F決定倒追他，奈何對方是典型I人，F花了一段時間才建立起共同話題，成功進佔他的心。交往後，上班日天天相見，工作再忙也能互相支持，讓感情極速升溫。到了假日，男友不願出門，F便到他家裏陪伴，就這樣安穩過渡了兩人的蜜月期。

 

　　後來，考驗來了。F換了新工作，上班日比從前更忙，起初男友偶爾會等她下班一同吃晚飯，慢慢地，他不想等了，兩人見面的機會只剩下周末。一如以往，男友放假不願外出，F只好賴在他家中無所事事。

 

　　日子久了，F突然醒覺這樣子的遷就並非她嚮往的愛情，其實大家並不太合拍，性格也南轅北轍，不是嗎？明明不是自己喜歡的類型，怎麼當時會突然愛上他？

 

　　是「吊橋效應」吧！把Team Building活動那些緊張感、刺激感所帶來的心跳，都當成對他的心動，錯誤地把那刻的依靠、安全感化為對他的渴求。

 

　　簡單來說，「吊橋效應」是指生理激發錯誤歸因，將生理上觸發的心跳，誤當成心理上的悸動。名字起源與當時進行的研究有關：心理學家把一位美女訪問員分別安排站在離地70公尺、搖晃不定的吊橋，與及離地只有3公尺並且穩妥牢固的木橋上，向過路的男士派發問卷，隨後更附上寫有自己的電話號碼紙條，並告訴對方可致電她查詢測驗結果。最後發現，主動回電美女的，多屬吊橋一方的男士，以此證明大腦在緊張、血壓上升、呼吸急速等生理狀態下，會誤將心跳當成對特定對象產生好感。

 

　　F真的有心動過嗎？活動當日她的確有被他的超強行動力吸引，但這些表現卻與後來談戀愛、溝通相處完全無關，所以……F的愛慕是出於欣賞、崇拜？連她自己都沒有答案！

 

　　事實上，在愛情面前，「吊橋效應」的確不時發生，只是我們不曾察覺。就像與朋友一同參加比賽、看恐怖電影、玩密室逃脫等等，有一剎那，會讓你感覺跟眼前人一起經歷過患難，關係變得親厚；從那刻起，你對對方的好感度都會進一步提升，不是嗎？

 

　　是「吊橋效應」也好，任何理由也好，無以名狀也罷，都只是一個相戀的契機而已。未到瀕臨分手，我們根本不會深究怎麼當初好像愛錯了人。而重要的是，你們之間每個相處的片刻，你們有珍惜對方嗎？有把對方放上心尖嗎？

 

　　當包容、磨合、溝通都做好做滿，還是無法挽救感情，只能承認對方並不是對的人吧！

 

Tags:#吊橋效應#錯愛#心跳#愛情#兩性#兩性關係#分手#情感關係
Add a comment ...Add a comment ...
曾經相愛，步伐卻在不知不覺間走岔：「成長」是最漫長而無奈的分手原因
更多我單身但我快樂文章
曾經相愛，步伐卻在不知不覺間走岔：「成長」是最漫長而無奈的分手原因
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處