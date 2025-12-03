歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

diva
全文搜索
Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
糖尿病前期有轉機？最新研究指頭兩年是黃金逆轉期！從減脂和飲食習慣入手，好好管理血糖！
Keep Fit

糖尿病前期有轉機？最新研究指頭兩年是黃金逆轉期！從減脂和飲食習慣入手，好好管理血糖！

識食Hea住瘦
曾欣欣
識食Hea住瘦

　　大多醫生轉介過來的新個案，是在例行健康檢查時，意外得知自己有糖尿病前期的。「糖尿病前期」聽起來令人擔心，但其實是一個重要提醒：你正處於一扇可逆轉之窗。

 

　　11 月中公布的一項研究，追蹤了超過 1,600 名成人，觀察他們血糖的變化階段與速度，並分析哪些因素容易惡化成糖尿病，哪些則能維持現狀，甚至成功逆轉回正常血糖水平。

 

　　結果顯示，患者若能在頭兩年積極採取行動，回復正常血糖的機會最高。研究估計，在這段「黃金期」中，多達六成的人可逆轉病情；若不積極行動，約三成人在十年內會正式惡化為二型糖尿病。

 

四個實用建議，逆轉糖尿病前期

 

1. 及早行動：每 3 至 6 個月追蹤驗血數據

 

　　研究指出，診斷後首兩至三年是逆轉血糖最有效的時期。過了這段時間，胰臟負責製造胰島素的 β 細胞功能可能進一步衰退，使逆轉更困難。

 

　　因此，建議在頭兩年每 3 至 6 個月檢測一次糖化血色素（A1C），而不是每年一次，以便在關鍵期督促自己。

 

　　糖尿病前期診斷標準：糖化血色素介乎 5.7% 至 6.4% 之間。大部分人於糖尿病前期並不會出現典型糖尿病症狀，如口渴、疲倦、頻尿等，因此驗血指標更可靠。需注意，不同國家對糖尿病前期的診斷標準有所差異；若你不在香港，請依照當地標準。

 

2. 進行持久穩定的減脂

 

　　中央肥胖是導致糖尿病前期惡化的重要因素之一。研究顯示，隨著體脂增加，胰島素敏感度會逐漸下降。早在 2001 年的一項研究就指出，糖尿病前期人士若減重 5%，可降低 58% 的惡化風險。

 

　　重點在於持久性，因此減脂過程應避免激進節食，而是採用規律健康的飲食方式：以蛋白質與蔬菜取代部分澱粉食物，同時增加運動，務求持續減掉體脂，而非錯誤地減去肌肉。

 

3. 避免單獨進食碳水化合物

 

　　碳水化合物食物包括澱粉類（飯、麵、麵包、薯類）、水果，以及所有添加糖食品如甜品、糖果等。糖尿病前期或糖尿病人士若單獨進食碳水化合物，餐後血糖反應會更大。

 

　　特別要注意兩餐之間的小食時段，最容易「裸食」碳水化合物。建議搭配健康蛋白質食物，利用蛋白質作為緩衝，減慢消化速度，降低血糖飆升幅度。例如：

 

- 吃一個蘋果時，可加配一些果仁

  • 吃一片多士時，可加配一隻蛋

 

糖尿病前期有轉機？最新研究指頭兩年是黃金逆轉期！從減脂和飲食習慣入手，好好管理血糖！

 

4. 改食全穀物食物

 

　　糖尿病飲食需要全面調整，包括進食時間與食物配搭。但在糖尿病前期，未必需要做到如此徹底。最簡單且有效的方法，就是將現有的澱粉食物改為全穀物。

 

　　這樣不必減少食量，卻能同時增加膳食纖維與蛋白質，有效降低整餐的升糖指數。例如：

 

- 早餐多士改為全麥麵包或燕麥片

- 晚餐白飯改為糙米

 

　　這些簡單改動已能延緩碳水化合物的吸收與消化，減低血糖波動的風險。

 

Tags:#糖尿病前期#糖尿病#減脂#飲食習慣#血糖#Eat Well
Add a comment ...Add a comment ...
雞蛋導致膽固醇上升？最新澳洲研究為雞蛋平反：每天兩隻雞蛋，壞膽固醇明顯下降！
更多識食Hea住瘦文章
雞蛋導致膽固醇上升？最新澳洲研究為雞蛋平反：每天兩隻雞蛋，壞膽固醇明顯下降！
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處