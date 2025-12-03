糖尿病前期有轉機？最新研究指頭兩年是黃金逆轉期！從減脂和飲食習慣入手，好好管理血糖！

大多醫生轉介過來的新個案，是在例行健康檢查時，意外得知自己有糖尿病前期的。「糖尿病前期」聽起來令人擔心，但其實是一個重要提醒：你正處於一扇可逆轉之窗。

11 月中公布的一項研究，追蹤了超過 1,600 名成人，觀察他們血糖的變化階段與速度，並分析哪些因素容易惡化成糖尿病，哪些則能維持現狀，甚至成功逆轉回正常血糖水平。

結果顯示，患者若能在頭兩年積極採取行動，回復正常血糖的機會最高。研究估計，在這段「黃金期」中，多達六成的人可逆轉病情；若不積極行動，約三成人在十年內會正式惡化為二型糖尿病。

四個實用建議，逆轉糖尿病前期

1. 及早行動：每 3 至 6 個月追蹤驗血數據

研究指出，診斷後首兩至三年是逆轉血糖最有效的時期。過了這段時間，胰臟負責製造胰島素的 β 細胞功能可能進一步衰退，使逆轉更困難。

因此，建議在頭兩年每 3 至 6 個月檢測一次糖化血色素（A1C），而不是每年一次，以便在關鍵期督促自己。

糖尿病前期診斷標準：糖化血色素介乎 5.7% 至 6.4% 之間。大部分人於糖尿病前期並不會出現典型糖尿病症狀，如口渴、疲倦、頻尿等，因此驗血指標更可靠。需注意，不同國家對糖尿病前期的診斷標準有所差異；若你不在香港，請依照當地標準。

2. 進行持久穩定的減脂

中央肥胖是導致糖尿病前期惡化的重要因素之一。研究顯示，隨著體脂增加，胰島素敏感度會逐漸下降。早在 2001 年的一項研究就指出，糖尿病前期人士若減重 5%，可降低 58% 的惡化風險。

重點在於持久性，因此減脂過程應避免激進節食，而是採用規律健康的飲食方式：以蛋白質與蔬菜取代部分澱粉食物，同時增加運動，務求持續減掉體脂，而非錯誤地減去肌肉。

3. 避免單獨進食碳水化合物

碳水化合物食物包括澱粉類（飯、麵、麵包、薯類）、水果，以及所有添加糖食品如甜品、糖果等。糖尿病前期或糖尿病人士若單獨進食碳水化合物，餐後血糖反應會更大。

特別要注意兩餐之間的小食時段，最容易「裸食」碳水化合物。建議搭配健康蛋白質食物，利用蛋白質作為緩衝，減慢消化速度，降低血糖飆升幅度。例如：

- 吃一個蘋果時，可加配一些果仁

吃一片多士時，可加配一隻蛋

4. 改食全穀物食物

糖尿病飲食需要全面調整，包括進食時間與食物配搭。但在糖尿病前期，未必需要做到如此徹底。最簡單且有效的方法，就是將現有的澱粉食物改為全穀物。

這樣不必減少食量，卻能同時增加膳食纖維與蛋白質，有效降低整餐的升糖指數。例如：

- 早餐多士改為全麥麵包或燕麥片

- 晚餐白飯改為糙米

這些簡單改動已能延緩碳水化合物的吸收與消化，減低血糖波動的風險。