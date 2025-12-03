歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

diva
全文搜索
Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
展覽「相知無遠近」：張愛玲、宋淇與宋鄺文美，跨越半生的友誼
Artcation
Culture

展覽「相知無遠近」：張愛玲、宋淇與宋鄺文美，跨越半生的友誼

香港‧寶‧藏
Alex Lai
香港‧寶‧藏

　　玻璃櫃裏躺著一封信，1995年的夏末，墨跡是乾了又濕的，像淚痕摺疊過的。張愛玲寫著跳蚤，寫着眼疾，寫著王家衛想買《半生緣》。字句瘦伶伶的，彷彿能聽見紙張在夜裏窸窣翻身的聲響。她問宋淇：「你可知這導演？」語氣裏竟帶點少女似的忐忑。那時她已75歲，在洛杉磯的公寓裏與蟲蟻為鄰，卻還惦記著半生前的故事要交給誰來拍。

 

展覽「相知無遠近」：張愛玲、宋淇與宋鄺文美，跨越半生的友誼

展覽「相知無遠近」：張愛玲、宋淇與宋鄺文美，跨越半生的友誼

 

　　都大的展廳用數碼復刻了宋家客廳。家具是真的，光影是虛的。那張鐵枱連椅還在，彷彿剛有人起身離席，茶煙尚未散盡。1945年的上海，1955年的香港，1995年的洛杉磯——時光在這裏疊成透明的痂。我俯身看〈談吃與畫餅充飢〉手稿，宋淇用藍筆細細批註，像給遠行的孩子整理衣領。原來所謂知交，不過是願意為對方的文字熬夜的人。

 

展覽「相知無遠近」：張愛玲、宋淇與宋鄺文美，跨越半生的友誼

展覽「相知無遠近」：張愛玲、宋淇與宋鄺文美，跨越半生的友誼

展覽「相知無遠近」：張愛玲、宋淇與宋鄺文美，跨越半生的友誼

 

　　早前往上海，重遊張愛玲其中一個故居常德公寓，現在多了一個咖啡室，在那裏巧遇研究張愛玲的學者陳子善教授。然後回港聽數月前訪問過的林方偉在其講座說張愛玲母親黃逸梵——1941年新加坡的夜，她因燈火外洩被捕，在警局拘留一夜。想像她坐在暗處，身後是即將陷落的南洋，身前是半生漂泊。她給女兒的信裏寫：「現在是20世紀，做父母只有責任，没有别的。」可1957年倫敦病榻上，她發電報盼見最後一面，張愛玲只寄來100美元。遺物裏有張照片，相中人低着頭，百般溫柔。是母親心目中女兒應有的模樣。

 

Read more：

書展2025選讀：《潮濕的記憶》——林方偉研究劉以鬯南洋作品的浩瀚工程

 

展覽「相知無遠近」：張愛玲、宋淇與宋鄺文美，跨越半生的友誼

展覽「相知無遠近」：張愛玲、宋淇與宋鄺文美，跨越半生的友誼

展覽「相知無遠近」：張愛玲、宋淇與宋鄺文美，跨越半生的友誼

 

展覽「相知無遠近」：張愛玲、宋淇與宋鄺文美，跨越半生的友誼

展覽「相知無遠近」：張愛玲、宋淇與宋鄺文美，跨越半生的友誼

林方偉在講座講述張愛玲母親黃逸梵的南洋足跡

 

展覽「相知無遠近」：張愛玲、宋淇與宋鄺文美，跨越半生的友誼

展覽「相知無遠近」：張愛玲、宋淇與宋鄺文美，跨越半生的友誼

都大文創品張愛玲透明信片在「傾城」下有着多種玩味。（林方偉提供）

 

　　展廳盡頭有面鏡牆，參觀者的身影與信箋疊在一起。忽然懂得張愛玲為何將遺產全數交給宋淇夫婦——那些未竟的、未盡的、未說完的，總要託付給懂得如何沉默的人。宋以朗如今將一萬七千件遺物捐出，像把散落的珍珠重新串起。數位掃描儀嗡嗡作響，在虛空裏織補着當年客廳的茶香。

 

展覽「相知無遠近」：張愛玲、宋淇與宋鄺文美，跨越半生的友誼

展覽「相知無遠近」：張愛玲、宋淇與宋鄺文美，跨越半生的友誼

展覽「相知無遠近」：張愛玲、宋淇與宋鄺文美，跨越半生的友誼

 

　　離去時天色已晚。都大圖書館的燈一盞盞亮起，如母親點亮的燈火，終究沒有違反照明規定。只是隔着半世紀的煙塵，照見的都是別人的團圓。張愛玲在《對照記》寫：「大概這一張比較像她心目中的女兒。」原來母女一場，不過是各自在玻璃櫃的兩端，望着對方被時光定格的模樣。而所有的信函終將成為展品。所有的展品都在等待，某個懂得的人俯身時，遠遠近近裏，投進聲聲息息間，呼出的一口溫熱的氣。

 

展覽「相知無遠近」：張愛玲、宋淇與宋鄺文美，跨越半生的友誼

展覽「相知無遠近」：張愛玲、宋淇與宋鄺文美，跨越半生的友誼

 

展覽「相知無遠近」：張愛玲、宋淇與宋鄺文美，跨越半生的友誼

展覽「相知無遠近」：張愛玲、宋淇與宋鄺文美，跨越半生的友誼

 

「相知無遠近：張愛玲與宋淇、宋鄺文美的跨地半生緣」

地點：香港都會大學「中國現代文學館」

日期：即日起向公眾開放（逢星期一、三至日；逢星期二及公眾假期休息）

參觀方式：免費開放予公眾及旅客，須於網上預約

 

Tags:#展覽#相知無遠近#張愛玲#宋淇#宋鄺文美#相知無遠近：張愛玲與宋淇#宋鄺文美的跨地半生緣#Artcation
Add a comment ...Add a comment ...
「楮墨延香 — 衍陽法師書畫展」：體會心性的美善與生死的從容
更多香港‧寶‧藏文章
「楮墨延香 — 衍陽法師書畫展」：體會心性的美善與生死的從容
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處