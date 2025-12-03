續談G-Plan家具：北歐風格影響下的英式Mid-century Modern

上篇談及家具商E. Gomme的產品線G-Plan，為戰後英國打開了Mid-century Modern的大門，其風格影響至今時今日的主流家俬設計。隨著1958年家族繼承人兼總監Donald Gomme退休，市場又面對Danish Modern這個新興設計浪潮衝擊，品牌迎來丹麥建築師Ib Kofod-Larsen的加入，終於孕育出北歐風格版本的G-Plan。

古董家具市場向來於香港不太普及流通，很多時我們聽見「北歐風」一詞出現在泛濫的廉價模仿品，真正的北歐風格（Scandinavian）應該要達至簡約功能主義與自然美學的調和融合。1962年G-Plan瞄準高端市場推出了「Danish Modern」奢侈系列，Ib Kofod-Larsen創出革新形態的Mid-century Modern產品，線條更大膽且帶點未來感。

G-Plan原來的開國功巨Victor Bramwell Wilkins亦不甘示弱，於1966年發展出最成功的系列「Fresco」，大量採用非洲柚木（Afromosia），手抽設計更是一大特色，對比之下可見兩位設計師在處理同一類桌子時的不同演繹。除了標誌著北歐風格如何影響英式設計，該時期的三件裝coffee table也非常經典，靈活組合為滿足各種大小的家室而設。

G-Plan發展至70年代開始用上較深色的桃花心木（Mahogany）和黑胡桃木（Walnut），路線又漸漸偏離了北歐風格。80年代經濟市道下滑，E. Gomme家族最終決定賣盤，到90年代G-Plan的布藝家俬及木櫃已分別由兩間公司擁有生產經營權。由於Mid-century Modern時期的產品高質、製作精良，很多流傳至今時今日依然狀態極佳，例如是1967 曾經出現於007電影《鐵金剛勇破火箭嶺》（You Only Live Twice）的椅子「6250」，在古董市場上依然是最熱搶的名師家具產品。