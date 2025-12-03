12月藝文地圖：療癒心靈《經行頌缽》、林家棟主演《等待果陀》、法國電影節《五時到七時的琪奧》

一場展覽、一首音樂，或是一部劇場演出，總能為平凡日子注入靈感與溫度。編輯部定期為大家送上最新藝文活動資訊，讓我們一起探索那些不可錯過的角落，為生活添上一抹美好時光。

休養身心靈 《經行頌缽（宇宙篇）》

《經行頌缽（宇宙篇）》，由資深劇場工作者曾文通策劃及導演。曾文通包辦策劃、頌缽現場演奏，舞台及服裝設計，並請來曾任優人神鼓團員的張藝生，資深演員梁天尺，舞者麥琬兒與冼高民，以及樂手李一葦、周欣桐，呈現結合療癒之音與古典音樂的表演。

曾文通，著名舞台設計師，約十年前開始投入心、身、靈世界，開設頌缽工作坊，並不是公開演奏。今回在西九形館，讓頌缽結合大提琴、長笛演奏，呈現療癒之音與古典音樂。東九文化中心開季節目之一。

《經行頌缽（宇宙篇）》

日期：2025年12月5 至7、9至11日，8pm；2025年12月6、7日，3pm

地點：東九龍文化中心

門票：$400

詳情及訂票按此

林家棟挑戰經典荒誕劇 《等待果陀》

愛爾蘭劇作Samuel Beckett的不朽神劇《等待果陀》（Waiting for Godot），講兩個男人Didi和Gogo等待一直沒有出現的果陀（Godot），二人的對話看似打發等待的苦悶，其實涉及信仰、哲學等不同的層面。此劇於1953年首演，被評為反映二戰後的虛無，洋溢存在主義的不確性。

金像影帝林家棟難得演舞台劇，便選了這個經典劇目，夥拍資深劇場演員朱栢謙，在導演鄧樹榮率領下，再現這部戲劇經典。

《等待果陀》

日期：2025年12月12 至14、16至21、23、26至27日，8pm；2025年12月13 至14、20至21、27至28日，3pm

地點：香港藝術中心壽臣劇院

門票：$950、$750、$450

詳情及訂票按此

《關公大戰石家豪》展覽

石家豪的畫作，向來以高超的技法與港式幽默見稱。三國人物關羽，不止在文學、戲曲、動漫、遊戲等界別有超然地位，在香港文化他叫關二哥，亦非常有意思的角色。70年代有部cult片叫《關公大戰外星人》，時至今日仍深受影迷喜愛。

關二哥落到石家豪手上，以他獨門的工筆畫造詣，糅合當代藝術技法與概念，「委任」關公為香港文化大使，令觀眾以輕鬆幽默的切入點享受香港電影、建築、民間藝術的魅力。展覽將會展出石家豪最近兩年的廿多幅新作，並會建構香港戲院場景，放映相關主題的影像製作。

《關公大戰石家豪》展覽

日期：2025 年 12 月 5 日至 2026 年 1 月 17 日

地址：中環JPS畫廊（中環士丹頓街88-90號地下）

門票：免費參觀

詳情按此

元祖級追星電影 《Cléo from 5 to 7》

今屆法國電影節最想看的一部電影就是《五時到七時的琪奧》（Cléo from 5 to 7，1961）。Agnès Varda，法國電影新浪潮前夕已拍出別具一格的電影，亦成為了新浪潮之少有的女性闖將。《五時到七時的琪奧》是Agnès Varda執導的第二部電影，跟拍如日方中的女歌手Cléo兩個小時，兩小時候她的人生可能有重大改變。她內心的不安反映在她的對話、行動，以及對富商男友的感覺上，這樣的拍攝手法當年非常前衛，入圍康城影展。由這部作品開始，Varda式幽默永遠不會讓影迷失望。

《五時到七時的琪奧》

日期：12月9日，7:30pm

地點：油麻地百老匯電影中心

門票：$95

詳情及訂票按此