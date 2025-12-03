追夢不設年齡限制！從全職媽媽到自家美容院，註冊香薰治療師Peggy Wong：「大膽一點，你看到的風景會更加大」

事業與家庭，是許多職場女性也曾面對的掙扎位，面對命運二選一，不少人會選擇後者，擔當起照顧家庭的責任，從此當上家庭主婦。然而，這天坐在我面前的，卻是一位比「黎生」更黎生的Working Mom，為了找到人生的意義，她走過全職媽媽的低谷，再到美容與香薰治療的專業進修，最後創立自家品牌 Spoil，從沒停過一步。

「我不上班，就會很抑鬱！」

Peggy 的事業路起點並不如想像中浪漫。她在大學主修 supply chain，畢業後入行 IT，一個男性主導的環境，工作雖穩定卻沉悶。她笑言自己性格「嘈吵」，總在公司被安排成為Entertainer：剛入職兩星期就被 HR 指派做周年晚宴的 MC，或是公司娛樂聚會的「主席」。這些經歷讓她開始懷疑，自己是否真的適合這份工作，一直至到婚後生女，她才真正停下腳步，開始思考人生方向。

成為全職媽媽的那一年，Peggy 的生活看似安穩，卻充滿掙扎。她每天接送女兒上學，與其他家長喝下午茶，卻常常在餐桌上落淚。她羨慕那些仍在職場打拼的朋友，覺得自己沒有成就感，甚至陷入抑鬱。 「難道我一輩子就是這樣？等小朋友長大後，我怎麼辦？」對 Peggy 而言，家庭固然重要，但她渴望的是工作上的滿足感。這段低谷，成為了她日後轉型的契機。

朋友開店需要幫忙，Peggy 因此接觸到美容與護膚產品，漸漸對這方面產生興趣。隨著社交媒體興起，她嘗試拍片介紹產品，卻意識到僅靠「讀成分表」並不足以建立信任。「我想要主導性，不想只是照讀公司資料。」於是她決定進修，考取註冊香薰治療師資格，同時學習成分調配。這些專業知識，讓她能以更科學、更安全的方式介紹產品，最終孕育出她的自家美容院Spoil。

Spoil 的起點很簡單：客人信任她，請她在家中調配護膚品。但當需求愈來愈多，她意識到必須走向專業生產。於是，她與廠商合作，推出第一款膠原精華。這款精華更融入她最喜歡的香味，因為她相信「味道能留下記憶，也能舒緩壓力」。果真，客人用過之後紛紛回購，甚至把空瓶帶回來回收，就這樣，Spoil漸漸打響了名堂。

「大膽一點，走前多一步，其實你看到的風景，可能會更加大。」

每每談到事業發展，Peggy就顯得格外興奮，她笑言，自己每三年左右就會有新 idea，因為「停不下來」。 「我喜歡閃閃的東西，很多女生也喜歡。但天然鑽石價格下跌，未必再是好的收藏品。培育鑽石卻便宜很多，款式一樣漂亮。」於是她最近又有新的「自肥計劃」：與客人共同訂購，降低成本，把鑽石首飾成為副業。

「我十年前都沒有想到，我會這麼大膽走上這條路。我愈行愈發現，其實你不試過又怎知道結果呢？試一下而已，試一下沒有問題，到最後原來是可以的。」對Peggy而言，嘗試不是冒險，而是一種探索；不是衝動，而是一種自我實現。她用行動證明，女性可以在家庭與事業之間找到平衡，也能在不同身份中活出自信與美麗。