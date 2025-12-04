聖誕下午茶2025：酒店聯乘珠寶美學主題、英國百年老牌以茶入酒，來一場溫馨下午節慶時光！

迎接聖誕及新年佳節，除了準備與伴侶以晚餐共度浪漫時光，不妨考慮節日限定下午茶，將節慶的溫馨氛圍與精緻美味完美結合，不僅以一系列精緻鹹甜餐點滿味蕾，更是個舒適放鬆的理想場域，適合與家人、朋友或摯愛共享佳節歡樂時光，讓這個冬日佳節倍添歡愉。無論是追求傳統英式風味，還是探索時尚創新之作，以下的聖誕下午茶精選都為節日奢華享受揭開完美序幕。

在 Instagram 查看這則貼文 181 At Fortnum & Mason（@181fortnums）分享的貼文

香港朗廷酒店 x 周生生YuYu 系列 – 「Wonders in Light」聖誕限定下午茶

為迎接今年聖誕佳節的浪漫溫暖氣息，周生生聯乘香港朗廷酒店廷廊 Palm Court，呈獻「Wonders in Light」聖誕限定下午茶，將珠寶藝術融入節慶盛宴。靈感源自品牌旗艦 YuYu 系列，設計語言延伸至三層英式茶架的甜鹹茶點，幻化出光影閃爍的節日詩意；悉心準時的餐具以系列標誌性的欖尖形圖案點綴，映襯出如魚群般靈動的優雅節奏，細膩工藝與閃耀珠寶美學互相輝映。

限定下午茶中的璀璨甜點如覆盆子千層蛋糕、白朱古力士多啤梨蛋糕及藍莓馬卡龍，甜美精緻；鹹點以蟹肉珍珠、雲石帶子小圓餅及暖龍蝦沙律撻等海味佳餚襯托出華麗鮮香，讓每一口都是如珠寶般閃耀的節慶記憶，締造溫馨高雅的節日體驗。

周生生x香港朗廷酒店「Wonders in Light」聖誕限定下午茶

日期：2025年11月15日至12月31日

價錢：

11月 – 星期一至五：$738／兩位用；星期六、日及公眾假期：$768／兩位用

12月1日至18日：$838 ／兩位用

12月19日至31日：888元／兩位用。

*另收10%服務費。

下午茶供應時間：

星期一至五：下午3時至5時30分

星期六、日及公眾假期：下午2時15分至4時15分 ；下午4時30分至6時30分

地址：

尖沙咀北京道8號香港朗廷酒店大堂層廷廊（Palm Court）

預約電話：2132 7898

特別禮遇：凡惠顧「Wonders in Light」聖誕限定下午茶套餐，即可獲贈周生生精美珠寶盒乙個，並享有專屬購物禮遇。

Fortnum & Mason 181 x Tell Camellia 限定雞尾酒節日下午茶菜單

Fortnum & Mason 今年聖誕節推出以英國傳統與現代創意融合的節日菜單，匯聚鹹甜滋味，搭配與本地知名茶藝酒吧Tell Camellia，推出四款專為節日設計的限定雞尾酒，每款特調以Fortnum's茶葉調配，專為搭配181節日下午茶菜單而設，於冬日氛圍中，以茶入酒，細細描繪茶香與酒韻的紛陳碰撞，同時讓賓客沉浸於節日開懷暢聚的溫馨繽紛氣氛。

四款限定雞尾酒，包括融合Fortnum's經典茶葉的「Lapsang South」，以煙燻正山小種茶配烤菠蘿，散發熱帶果香與煙燻交織的獨特風味；「Tea Time」則是帶有紅莓與蜂蜜香調的甜美馬丁尼，佐以Fortnum's皇室紀念茶，適合搭配經典下午茶的一系列甜點；「Merrycha」靈感來自節日電影夜的溫馨氛圍，結合聖誕紅茶、柑橘果醬與鹽味爆谷，趣味十足、口感豐富。這些茶酒融合了傳統與創新的元素，配合181餐廳悉心準備的下午茶餐點，為Fortnum & Mason的午後茶增添多重感官享受。

Fortnum & Mason 181下午茶菜單

日期：11月7日至 12 月 31 日

時間：中午 12 時至下午 5 時 30 分

地點：香港九龍尖沙咀梳士巴利道18號維港文化匯K11 MUSEA地下022號舖, 181餐廳

訂座及查詢：www.181fortnums.com.hk