日本@cosme美妝大賞2025：Lazy Girls不能錯過的寶藏好物推薦！人氣No.1強力卸妝油、多功能粉撲

近期日元下跌，又是到日本購物的好時機，但每次逛日本藥妝店都覺得眼花撩亂，不知買甚麼好？不妨參考早前日本@cosme美妝大賞2025的得獎美妝產品，發掘美妝好物吧！

2025日本@cosme美妝大賞是從超過140萬個真實用家評論當中選出，涉及不同範疇，包括護膚、底妝、彩妝、美髮及美體等，每個範疇都各自的排行榜。不過Lazy Girls講求效率，今次就分享最高榮譽的「綜合大賞Grand Prizes」的5款寶藏好物，部分香港也有售，見到不妨買來試試吧！

綜合大賞第一名：Attenir卸妝油 清新柑橘香

在 Instagram 查看這則貼文 アテニア公式アカウント（@attenir_official）分享的貼文

這款卸妝油的清潔力備受好評，無需二次清潔就可以卸除防水彩妝。很多日本用家喜歡它濃稠的油狀質地，卸妝時可減少與肌膚的摩擦，令肌膚水潤而不緊繃，清潔力強。亦有用家喜歡它清新的柑橘香氣，價格也很親民。

綜合大賞第二名：Rosy Rosa多功能粉底粉撲

在 Instagram 查看這則貼文 𝐑𝐎𝐒𝐘 𝐑𝐎𝐒𝐀 (ロージーローザ)（@rosyrosa.official）分享的貼文

這款底粉撲適用於不同質地的粉底液，包括粉底液或碎粉。日本用家指它不會過度吸收粉底液，不需特別技巧就可以均勻上好底妝，就連鼻翼兩邊的位置也照顧到，十分貼服。

綜合大賞第三名：DECORTÉ Loose Powder

這款碎粉有9種色調，可根據不同色調用作定妝、光影及陰影粉使用。以輕薄、貼面，不留粉感而受到用家喜愛。很多日本用家指碎粉的妝感是自然帶有光澤感，質地柔滑，保濕力高，特別適合乾性膚質使用。

綜合大賞第四名：LANCÔME GÉNIFIQUE 煥活修護精華

在 Instagram 查看這則貼文 Lancôme Official（@lancomeofficial）分享的貼文

這款精華在護膚界一直都很受歡迎，日本用家讚它的吸收力強，有助加強後續乳品的吸收。有些輕熟肌的用家表示，這款精華有助令肌膚更緊緻有光澤，質地清爽。

綜合大賞第五名：THE ANSWER 滋潤修護洗頭水及護髮素

在 Instagram 查看這則貼文 THE ANSWER/ジアンサー（@the_answer_jp）分享的貼文

這個系列的洗髮護髮產品是花王研發，以創新的塗抹式洗髮方法讓頭髮柔順易梳。很多日本用家表示用了一次就有明顯改善「1回の使用で髪が変わる気がする」，配合護髮素使用，有去完Salon護理的效果，令頭髮服貼有光澤。