歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

開箱 Diptyque 聖誕倒數月曆:走進貓咪童話世界！冬日...
Beauty

開箱 Diptyque 聖誕倒數月曆:走進貓咪童話世界！冬日...
失智症警示|70歲布斯韋利士病情惡化，家人決定死後捐腦作科學...
醫學通識 健康解「迷」

失智症警示|70歲布斯韋利士病情惡化，家人決定死後捐腦作科學...
易經看世界

【易經看世界】從離卦看大埔沖天大火災：天災還是人禍？悲劇如何善後？

diva
全文搜索
Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
日本@cosme美妝大賞2025：Lazy Girls不能錯過的寶藏好物推薦！人氣No.1強力卸妝油、多功能粉撲
Body Care & Hair
Skincare
Makeup

日本@cosme美妝大賞2025：Lazy Girls不能錯過的寶藏好物推薦！人氣No.1強力卸妝油、多功能粉撲

Lazy Girl Beauty Hacks
Jessica CC
Lazy Girl Beauty Hacks

　　近期日元下跌，又是到日本購物的好時機，但每次逛日本藥妝店都覺得眼花撩亂，不知買甚麼好？不妨參考早前日本@cosme美妝大賞2025的得獎美妝產品，發掘美妝好物吧！

 

　　2025日本@cosme美妝大賞是從超過140萬個真實用家評論當中選出，涉及不同範疇，包括護膚、底妝、彩妝、美髮及美體等，每個範疇都各自的排行榜。不過Lazy Girls講求效率，今次就分享最高榮譽的「綜合大賞Grand Prizes」的5款寶藏好物，部分香港也有售，見到不妨買來試試吧！

 

綜合大賞第一名：Attenir卸妝油 清新柑橘香

 

 

　　這款卸妝油的清潔力備受好評，無需二次清潔就可以卸除防水彩妝。很多日本用家喜歡它濃稠的油狀質地，卸妝時可減少與肌膚的摩擦，令肌膚水潤而不緊繃，清潔力強。亦有用家喜歡它清新的柑橘香氣，價格也很親民。

 

綜合大賞第二名：Rosy Rosa多功能粉底粉撲

 

 

　　這款底粉撲適用於不同質地的粉底液，包括粉底液或碎粉。日本用家指它不會過度吸收粉底液，不需特別技巧就可以均勻上好底妝，就連鼻翼兩邊的位置也照顧到，十分貼服。

 

綜合大賞第三名：DECORTÉ Loose Powder

 

 

　　這款碎粉有9種色調，可根據不同色調用作定妝、光影及陰影粉使用。以輕薄、貼面，不留粉感而受到用家喜愛。很多日本用家指碎粉的妝感是自然帶有光澤感，質地柔滑，保濕力高，特別適合乾性膚質使用。

 

綜合大賞第四名：LANCÔME GÉNIFIQUE 煥活修護精華

 

 

　　這款精華在護膚界一直都很受歡迎，日本用家讚它的吸收力強，有助加強後續乳品的吸收。有些輕熟肌的用家表示，這款精華有助令肌膚更緊緻有光澤，質地清爽。

 

綜合大賞第五名：THE ANSWER 滋潤修護洗頭水及護髮素

 

 

　　這個系列的洗髮護髮產品是花王研發，以創新的塗抹式洗髮方法讓頭髮柔順易梳。很多日本用家表示用了一次就有明顯改善「1回の使用で髪が変わる気がする」，配合護髮素使用，有去完Salon護理的效果，令頭髮服貼有光澤。

 

Tags:#日本美妝#@cosme美妝大賞2025#卸妝油#粉撲#@cosme#美妝#Makeup#Skincare#Body Care & Hair
Add a comment ...Add a comment ...
Threads瘋傳的《女性週期表》？親試2大應對經前症候群PMS的小法寶，女生們都可以有Happy Period！
更多Lazy Girl Beauty Hacks文章
Threads瘋傳的《女性週期表》？親試2大應對經前症候群PMS的小法寶，女生們都可以有Happy Period！
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處