高雄插畫聯展「森棲棲！插畫家的綠色狂想 」：文化沙漠中的心靈綠洲

提到高雄，多數人腦海中浮現的，往往是一座忙碌繁華、節奏快速的商業城市。問十個在地人，可能有九個會說這裏是文化沙漠——缺乏藝術氛圍與創意空間。但就在前幾週在規劃高雄旅程時，意外發現了一場不太起眼卻療癒的台灣插畫展，像是城市喧囂中的一處避風港。這場展覽集結了 15 位插畫家，以「森林」為靈感主題，走進展場，就像翻開一本立體童話書，每一幅畫作都是一扇通往內心森林的門。

「森林，對你而言是甚麼的存在？」

這句引言靜靜地立於展區門前，彷彿是一道無聲的邀請，引領觀者在踏入展場前，先與內心對話。對於生活在都市叢林中的人而言，森林是一種奢侈的存在——它象徵著生命的起點與終結。萬物從森林中誕生，亦終將歸於自然的懷抱。對編者而言，森林是一處可以深呼吸的空間，是在喧囂之外，得以暫時卸下重擔、回歸本心的所在。那裏沒有訊息的干擾，只有風穿過枝葉的聲音，與大地低語的節奏。在這片綠意之中，心靈得以被洗滌，重新找回與自然的連結，也找回自己。

在療癒森林裏看見《見樹又見林——在斷裂中看見關係》，作者夏仙利用一個巨大的木箱作為媒介，四周鑿上大小不一的洞口，彷彿邀請觀者以不同角度窺探其內部世界。箱內鋪設著一層草地，散落著形態各異的人形陶瓷與文字碎片，像是記憶的殘片，靜靜地躺在土壤中。我繞著木箱踱步，試圖從每個孔洞中窺見更多細節，直到發現箱底竟有開口可以俯身探入。燈光灑落在草地上照亮了那些沉默的人形與文字，彷彿進入一個被封存的私密世界。那一刻，凝視的感覺竟帶著一絲偷窺的快感，也像是在與某種深層的記憶對話。

穿梭於展場中各式裝置之間看到一個藍色背景，夜空般的畫布上懸掛著大小不一的星星，中央有一隻耳朵是樹的黑色貓咪，下方一棵小樹旁圍繞著形態各異的小精靈，畫面一側有著幾隻風格各異的「樹貓」

浮游人的作品《森林與牠們的夥伴》最為讓我深刻。聞說「樹貓」只會在寧靜的森林才會出現，若有幸遇見，將會帶來好運。畫作中的「牠」帶一份難以言喻的神秘氣息，平塗色彩鮮艷既不刻板畫出「牠」的生動，彷彿牠正悄然穿梭於每一件作品之間，時而現身，時而隱沒。

穿過療癒森林，來到一個小角落，地下佈滿了秋天的枯葉，還有兩張樹木椅子，仿佛置身在寂寥的郊外般，油綠的牆身掛著Raimochi的作品。

靈感源自青木原樹海——那片無盡的森林如海浪般起伏，身處其中容易感到迷失。它既是自然的奇觀，也是人心的深淵，因此青木原海有著「自殺聖地」之稱。其中《Good Bye.》作品中反思生存的意義，對於很多人來說，能夠從樹海「走出來」，也許是很輕而易舉的事，但有些人會選擇留在樹海內。畫中遙遠的自身回看他人的瞬間，夕陽照耀著樹海，柔光與樹海的交替滲出投射在草地上，觀者像代入了畫中角色，走不出這片樹海。畫中兔子的回望不僅是對他者的凝視，更是對自身的反思。

日復一日的工作與生活，逐漸成為都市人習以為常卻又不正常的日常。熱情在重複中消磨，心靈在壓力裏逐漸失去光澤。作者認為每個人心中都需要一片「樹海」——一個能夠逃避、能夠自我保護的安全地帶。《 Day In Day Out 》作品描繪了一片藍色寧靜的樹海。畫面中的兔子們，手持白色鬱金香，象徵著內心最初的單純與純真。這份純真需要被守護，需要在這片心靈的樹海中好好保存。或許這是對現實的逃避，但也是對自己心靈的一份庇護。

夜幕低垂，光線打在不同形狀的色塊上，反射的光與影深深的把編者吸引著，走進這片幽微的空間，彷彿走入了別人內心深處。這裏不喧囂，卻神秘；彷彿踏入他人的心靈深處。作品象徵一個心靈的避風港，是作者送給每位觀者的禮物。觀者在此重新歸零，帶著初心再次出發，踏上尋星之旅，尋回屬於自己的星光。

走出展場，夜色依舊、城市依舊。看著高雄的街道車水馬龍，或許我們仍能在心底保留一片靜謐的樹海，在日復一日的生活裏，偶爾停下腳步，重新呼吸。

「森棲棲！插畫家的綠色狂想 」

日期：即日至 2026 年 3 月 1 日

時間：10:00-20:00( 星期五至日 ) 10:00-18:00( 星期一至四 )

地點：台灣高雄市鹽埕區大勇路1號駁二藝術特區大勇區C5倉庫

