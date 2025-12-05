Aesop首個聖誕倒數月曆來了！人氣維C精華+皇牌護手霜+經典蜻蛉線香，帶來滿滿生活美學！

臨近年末，空氣開始瀰漫著節日氣氛，即使日常依舊忙碌，也總想為生活添上一點儀式感。一如以往，編輯部將與大家一同揭開各款聖誕倒數月曆的神秘面紗，並開箱一系列節日限定的香氛與美妝好物，為每日注入一份閃亮的小確幸。

今期，和大家開箱Aesop首次推出的「感官之所」聖誕倒數月曆，以香氛為引子，走進品牌的美學世界！

在眾多美妝品牌爭相推出聖誕倒數月曆的時刻，Aesop 今年首度以「感官之所」登場，為節慶儀式感注入一種截然不同的哲思。這款限量月曆以「宅邸」為靈感，設計了25扇小門，卻只藏有13個驚喜，呼應Aesop 一貫偏愛奇數的美學精神。

傳統Advent Calendar 通常每日拆一格，直至聖誕節的「25」。然而 Aesop這次就將「偶數」完全排除，僅得奇數，以典型 Aesop 不墨守成規方式呈現，為節日增添趣味。打開月曆，最令人期待的莫過於品牌精心挑選的 13 件小禮物。涵蓋了 Aesop 的皇牌貨裝、香氛擺件與生活小物，既有實用的護膚必需品，也有充滿收藏價值的香氛器具！

誠意之選有人氣澄瑩面部精華素，是一支蘊含維他命 C 的高效精華，能提亮膚色並改善暗沉；而純淨滋潤去角質霜則結合細緻的浮石顆粒與乳霜質地，主打有效去除老廢角質，並在肌膚表面留下柔滑觸感，潔淨同時滋養，兩者均適合冬季使用。



護手霜方面，有賦活芳香護手霜和厄勒俄斯芳香護手霜。前者質地濃郁卻不黏膩，能迅速滋養乾燥雙手，加上淡淡的柑橘與木質香氣，後者則以更深沉的香氛調性呈現，同樣是品牌備受歡迎的皇牌護手霜。

首次加入倒數月曆戰場，Aesop的「感官之所」訂價$4,770，屬高價位類別。不過翻查品牌宮網，「感官之所」早已售罄，不知道Aesop會否成為聖誕月曆戰場的固定玩家之一？

查詢／購買： Aesop