國際級室內設計展Maison&Objet回歸：3大核心展區，沉浸式空間體驗、永續創新、跨文化美學

國際頂級的巴黎時尚家居設計展Maison&Objet今年以「Maison&Objet Intérieurs Hong Kong 2025」回歸，與DesignInspire創意設計博覽於灣仔會展同期舉行！今年展會以「Crossroads」 為年度主題，結合中西文化交融，展現設計與生活的融合，並以香港為創作概念，帶來「靈感」（Inspiration）、「探索」（Discovery）及「交流」（Encounters）三天核心元素，在公眾開放日前，就讓編者率先為大家盤點今次展覽的焦點！

#1 Design Factory

首個主題展區由不同國際設計策劃四大沉浸式展館，突破性設計為觀者帶來觀感上的全新體驗，以突破性藝術手法展示設計特色、物件與家具。

展館「Shifted Mirrors: Fragments of a Dreamed East」由來自比利時的Clélie Debehault與Liv Vaisberg和Hero Design Group總裁Ann Chan策展，糅合東西方文化元素，靈感來自亞洲傳統文化，以西方角度重新演繹，展現亞洲與西方的文化交流與對話。極簡建築手法以木材、屏風、藤編、紡織品與折射表面等混合材質設計出「中國風」系列作品，觀者在欣賞作品時也能感受到文化交流的火花與夢境般的氛圍。

另一展館「Breath of Bamboo」則泰國的Korakot Aromdee策展，設計師把傳統「Chula」風箏製作技術加以轉化，以竹、藤、蔓編織出線條流暢的建築，彷彿置身於海浪中。每一件作品利用結繩作固定，沒有任何釘銲去支撐，呈現出傳統工藝的傳承與國際化，彰顯文化的傳承與再生。

#2 Design Showcase

由八組來自不同國家的策展組成的室內場景，透過來自不同國家的文化交流、生活風格交替。每一個展區都承載著獨特的文化背景與生活風格，透過交流與交替，形成一種跨文化的對話

「Connect」展區由香港著名建築及室內設計師梁志天策劃，核心理念是傳統與現代、東方與西方的交融，透過編織的結構打造出人與自然共存的空間。竹紋地毯鋪陳於場域之中，象徵竹子的清靜與生命力，感受到自然材質所帶來的呼吸感與文化意涵。當中的 LAZY PANDA 藝術家具系列以黑白色調與線條感為核心，與空間形成呼應。此系列家具兼具藝術性與玩味感，不僅是生活空間的點綴，也是具收藏價值的設計作品。

「Fragments of HK, A Letter from Seoul」由來自首爾的梁兌旿策劃，展區以世代韓國人對香港的文化情懷為核心，不同的香港八十年代文化刊物陳列在書架上，哥哥張國榮的作品宛如一座懷舊「圖書館」，匯聚成跨越地域的集體記憶。展區中央播放著八十年代的金曲，伴隨旋轉的迪斯球光影。讓觀者仿佛回到那個充滿活力的年代，寄託著跨世代的情感與文化交流。

#3 Le Club

最後來到由香港知名設計工作室 CL3思聯 與 Lim + Lu林子設計聯手打造的「Dialogue」，集合24 個品牌，形成一個設計與文化交融的平台。靈感源自香港常見的膠凳，以熟悉而新穎的氛圍，勾勒出一幅生動的城市寫照和文化從容的映照。

Maison&Objet Intérieurs Hong Kong 2025

日期：2024年12月5至7日

地址：香港會議展覽中心3C展覽廳

免費登記入場按此