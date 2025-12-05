歡迎回來

鑽石是怎樣煉成的？從原石切割到最後打磨，見證鑽石熠熠生輝的蛻變！
Jewelry

鑽石是怎樣煉成的？從原石切割到最後打磨，見證鑽石熠熠生輝的蛻變！

尋寶人
Wayne Hui
尋寶人

　　鑽石人見人愛，但無論是鑽石原石，或是現今十分流行的培育鑽石，都不是一生成就閃閃生光的。兩者都需要師傅的一雙眼、一雙手，以及多年經驗，才能成為如此吸睛的鑽石。今時今日，由以往全人手的規劃與切割，或多或少都加入了電腦的輔助。

 

　　由鑽石原石開始，傳統做法是師傅用放大鏡從頭到尾檢視，在腦內構圖，預算可以切割出多少顆、如何避開瑕疵、或選擇甚麼形狀以保持最大收益。這些全靠經驗累積，不同師傅可能會有不同的決定。 

 

鑽石是怎樣煉成的？從原石切割到最後打磨，見證鑽石熠熠生輝的蛻變！

Courtesy: L’ECOLE

 

　　但現代方法則不再單靠人腦。工場會先用高精度掃描為原石建立 3D 影像，就連原石內部的內含物也能顯示。之後電腦會計算多個不同方案，例如：若切成一顆大鑽，重量與淨度會如何？若拆開切割成兩三顆小鑽石，總價值是否反而更高？又或者選擇圓形、枕形、公主方等不同切割方式，能否更好地利用原石？短短幾秒，電腦就能模擬出數十個可行方案並預估價值，大大提升效率與準確性。無論師傅經驗再多，也不可能比電腦模擬出更多組合。如今師傅只需選擇最平衡的一個方案進行切割即可。  

 

鑽石是怎樣煉成的？從原石切割到最後打磨，見證鑽石熠熠生輝的蛻變！

Courtesy: Sarine, MVP

 

　　有了方案之後，接下來就是我覺得最危險同時也最有型的一步——把原石劈開 (cleaving)。Cleavage Plane 是鑽石結構上的弱點。以往的做法是師傅先切出一條細坑 (kerf)，再依照 cleavage plane 的方向，用鋼刀和小鎚將鑽石劈成預定的顆數。到了今天，cleaving 依然存在，但同時也可以選擇雷射切割以降低風險。

 

鑽石是怎樣煉成的？從原石切割到最後打磨，見證鑽石熠熠生輝的蛻變！

Courtesy: info.diamond.com

 

　　接著的步驟是 bruting，利用鑽石磨鑽石，慢慢磨去角位，使原石大致成為圓形或計劃中的初步輪廓。這過程非常考驗師傅，磨多了就浪費，磨少了又會影響後續切工比例。雖然電腦能幫助師傅控制角度與位置，但大部分仍需依靠師傅的判斷。  

 

鑽石是怎樣煉成的？從原石切割到最後打磨，見證鑽石熠熠生輝的蛻變！

Courtesy: capetowndiamondmuseum

 

　　之後師傅需要在鑽石上切割出不同的切面 (facet)。以最常見的圓形鑽石為例，便有五十多個 facet。每一個角度、比例、對稱性，都會影響光線在其中的折射與反射，直接決定鑽石是否足夠火彩與閃耀。在這一步，我覺得有電腦的輔助，更容易切割出接近理想的角度。

 

鑽石是怎樣煉成的？從原石切割到最後打磨，見證鑽石熠熠生輝的蛻變！

Courtesy: diamondrensu

 

　　切面形成後，鑽石其實還未閃亮，表面依然粗糙，因此需要進行 polishing。在高速旋轉的磨盤上，以鑽石粉末逐步打磨，由粗到細，直到每一個 facet 光滑如鏡，閃耀奪目。

 

鑽石是怎樣煉成的？從原石切割到最後打磨，見證鑽石熠熠生輝的蛻變！

Courtesy: capetowndiamondmuseum

 

　　看到這裡，如果你對鑽石的誕生感興趣，不妨參觀由L’ECOLE珠寶藝術學院舉辦的「探索鑽石：藝術與科學」活動，從原石、歷史、科學，到切磨工藝，一起揭開鑽石的故事。  

 

鑽石是怎樣煉成的？從原石切割到最後打磨，見證鑽石熠熠生輝的蛻變！

Courtesy: L’ECOLE

