悲愁哀傷時，再聽凹凸匙
Culture

悲愁哀傷時，再聽凹凸匙

ChatENT
月巴氏
ChatENT

　　當下不能快樂，只能回溯過往的快樂。

 

　　在過去，令我快樂過的包括Raidas。

 

　　Raidas的專輯，突然在音樂串流平台上架。於是由本周四朝早開始，一直聽Raidas——返工搭車時聽，行去食晏期間又聽；到放工，搭車返屋企時繼續聽。不計散Band後那張精選碟，在1986至1988年，他們就只推出過一隻EP，兩張Album。

 

悲愁哀傷時，再聽凹凸匙

陳德彰與黃耀光組成的Raidas，1986年組成，1988年拆夥，卻是80年代樂隊熱潮中的代表性組合。（網上圖片）

 

　　回到上世紀80年代中，香港樂壇失驚無神出現了一個樂隊熱潮——嚴格來說，把「樂隊」改為「組合」會比較貼切，但當時，作為一個由小六升讀中一的學生，未識分得那麼仔細，而只管投入這熱潮。

 

　　當中不少樂隊／組合的作品，都令我對廣東歌有了嶄新認知。

 

　　嶄新認知，包括曲和歌詞。

 

　　就算當時仍是細路，總會知道不少香港流行歌手的流行歌曲，都是來自其他地方的流行曲，買了版權，執執編曲，找填詞人換上廣東歌詞；樂隊 / 組合的歌曲，則自行創作，歌詞即使交給別人代勞，但或多或少，總會有話想說——當達明一派歌詞側重對當時社會的觀察批判，當Beyond集中於青春生命的吶喊控訴，Raidas歌曲的主題，較輕盈，較多樣，描述愛情的固然有，連友情的失落、日常的核板、生活的虛無等等，都有；當達明每一張專輯都在處理一個主題，Raidas兩張專輯《傳說》和《Raidas 87》則明顯沒有一個大主題，總之交由填詞人（主畏要是林夕）自由發揮。

 

悲愁哀傷時，再聽凹凸匙

有關Raidas名字，林夕曾經在專欄寫道：「Raidas拆夥消息散布以後，才忽然想起這個名字是他們當初參加ABU時草定的，最初還斟酌思量一個適當的中文隊名。雷達仔比較親切，其實最貼切是凹凸匙，互有所長又互相契合，連結起來無半分縫隙。」（網上圖片）

 

　　成員之一的黃耀光，負責作曲編曲，以Eurobeat作為根本，並嘗試配上不同類型樂器，例如在〈傳說〉用上嗩吶，與同樣結合中樂的〈石頭記〉，味道全然不同。這種東撞西，不只是噱頭，而是音樂探索的風格展示。

 

悲愁哀傷時，再聽凹凸匙

《傳說》（網上圖片）

 

　　然後交由陳德彰演繹。他的歌聲堪稱無敵。

 

　　對當年的我，比起達明，Raidas較易明白；比起Beyond，Raidas較為溫和較易接受，連家長都願意讓仔女去聽——陳德彰和黃耀光的造型，光淨企理，不怪誕也不憤怒。

 

悲愁哀傷時，再聽凹凸匙

《Raidas 87》，最後一張專輯。全碟歌詞由林夕包辦。（網上圖片）

 

悲愁哀傷時，再聽凹凸匙

拆夥後推出的精選，收錄了陳德彰單飛後的歌曲。（網上圖片）

 

　　事實上當時身邊絕大部分有聽廣東歌的同學都鍾意Raidas，尤其鍾意〈傾心〉，畢竟每一個開始對愛情有憧憬幻想的同學都慨嘆過：曾自問樣子真太笨，曾自問外表都不怎麼吸引。

 

　　是的，你可以說Raidas並沒有對時代與人作出深刻省察，但你又好難否定，每一首Raidas的歌，都比起同年代甚或日後很多別人的歌都好聽，黃耀光的曲好聽，陳德彰把聲好聽，結合成一種純粹的好聽，而且是在接近四十年後再聽都仍然好聽，而當中不存在任何情緒勒索，或道德綁架。

 

悲愁哀傷時，再聽凹凸匙

跟肥媽劉美君開騷，成為音樂雜誌封面人物。（圖片來源：come back to love blog）

 

　　如果你要我揀最喜愛的一首？〈熱鬧過後〉，說友情失落，同時有種對繁華終將消逝的暗喻。

 

　　日子充塞種種感覺，麻木了便覺世界每樣如是。

 

　　如果可以麻木當然好，但要學懂麻木並貫徹始終，難呀。

 

劉俊謙教曉我的事
劉俊謙教曉我的事
