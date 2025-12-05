歡迎回來

被LVMH相中的養生品牌？WTHN成為「精品養生」代名詞，消費者買單嗎？
Body Care & Hair

被LVMH相中的養生品牌？WTHN成為「精品養生」代名詞，消費者買單嗎？

Get it Beauty！
Michelle Yeung
Get it Beauty！

　　2024年初，LVMH旗下基金 L Catterton投資美國養生品牌WTHN，這基金專門投資消費與生活風格品牌，如Birkenstock、KIKO Milano及Solidcore等等。

 

　　2019年成立的WTHN，創辦人Michelle Larivee 因一場疾病與復健過程接觸到中醫療法，親身體驗到身體與心靈被修復的力量。出身投資銀行業的她決定辭去高薪工作，與中醫博士 Dr. Shari Auth 創立 WTHN，將傳統診所轉化為明亮、時尚的空間，將針灸、拔罐等傳統中醫療法結合現代養生思維，包裝成全新健康概念。

 

　　WTHN得到LVMH投資的同時，也讓「Modern Chinese Medicine 現代中醫」瞬間成了全球討論焦點，因為這是未來十年估值高達數兆美元的健康市場。

 

　　經歷這幾年的變化，相信很多人都同意身心健康才是最大財富，各種身心療癒方法由小眾活動漸漸進入主流市場的健康話題。

 

　　紐約的WTHN把針灸、拔罐、草本療法包裝成現代Wellness Spa。簡約空間、香氣柔和，提供針灸、聲音療癒、耳穴等服務，也賣草本與居家保健品，從而掀起「現代中醫」的風潮。許多追隨潮流的人士和明星將這種自然療法視為「上流養生」。

 

在 Instagram 查看這則貼文

WTHN（@wthn）分享的貼文

 

　　WTHN的服務不能治療急症，而是中醫養生概念的「治未病」，瞄準現代人常見的「沒有病，但好像有不妥」的感受，如壓力大、睡不穩、肩頸僵硬、久坐腰酸、消化不良、經前綜合症和皮膚狀態不穩定等等。這些問題影響生活質素，西醫能迅速治標，而中醫則可從根本出發，整體調理、經絡循環、自律神經平衡，提供一套外國人感到陌生的身心調整方式，對想要「溫和、長期、帶點儀式感」的顧客反而非常有吸引力。

 

　　可能多數人都像我一樣，患病時比較傾向找資歷深的中醫師，畢竟累積「望、聞、問、切」的經驗非常重要。現在LVMH投資的WTHN「現代中醫」和幫我們治病的傳統中醫不同，理論框架仍然源自於中醫經絡、陰陽、臟腑，從業者也需具備專業訓練和通過專業資格。

 

　　此外，WTHN的現代中醫體驗設計更像精品療程，療程被設計成60分鐘壓力管理、75分鐘睡眠優化、上班族肩頸紓壓等主題課程；價格透明，甚至還有月費制，整個概念像高級健身中心＋美容診所。

 

在 Instagram 查看這則貼文

WTHN（@wthn）分享的貼文

 

　　WTHN亦有推出「調理體質」的產品，如草本膠囊、茶包、粉末，居家拔罐組合、穴位按壓墊（Taylor Swift也是用家）、耳穴貼，還有針對睡眠、解壓、消化、排毒的配方。

 

在 Instagram 查看這則貼文

WTHN（@wthn）分享的貼文

 

　　WTHN提供的現代中醫養生概念，對華人市場，尤其是香港人絕對不陌生，涼茶舖、推拿、拔罐這些便是中醫學養生的一環，市場上亦有很多不同風格的中醫診所，而且價錢豐儉由人，由中環高級地區到街坊商場都有，中醫養生沒有全部被「精品化」，對消費者而言其實是好事呢。

 

　　以下為大家分享三間不同風格的中醫診所：

 

Chains 萬全堂

 

 

　　當初接觸「治未病」和中醫養生概念便是由這裏開始，也是我十多年來不懶惰每月針灸的原因之一，濕疹和鼻敏感問題大大改善之外，多年來也完全沒有經前症候群的問題，這裏有中醫和西醫，亦提供針灸、推拿和痛症治療服務。

 

Checkcheckcin

 

在 Instagram 查看這則貼文

Cinci Leung（@cincileung）分享的貼文

 

　　Cinci Leung 是註冊中醫師，也是米水養生的推手，自Checkcheckcin成立以來已推出了多款不同養生飲品，推廣從飲食上調理個人體質，做到中醫所謂「醫食同源」及「治．未病」的效果。其實Checkcheckcin也有預約診症服務。

 

肌源中醫診所

 

 

　　Oasis Group也進軍中醫養生，開業大半年的肌源中醫診所，主要針對女性市場，由註冊中醫師主理，提供針灸美容、瘦身和婦科暖宮調理。

 

