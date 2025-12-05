話題音樂劇《一束光——高錕的記憶》短評：未能發揮東九龍文化中心的硬件優勢

香港正值多事之秋，不少藝術愛好者期望透過音樂會、劇場等表演藝術安撫心靈，近日多個演出因此獲得額外正評。這些演出當中最大規模的要算「東九龍文化中心」的開幕節目，大型音樂劇《一束光——高錕的記憶》，用音樂劇講「光纖之父」、諾貝爾獎得主高錕教授的故事。高教授的一生非常激勵人心，毋庸置疑，但就這部作品展開的討論也不少。

今年11月啟用的「東九龍文化中心」，是推動藝術與科技結合的全新表演場地，之前在這裏看過《夜未眠》、《維度漫步》等多個暖場演出，在Art Tech方面確是為觀眾提供耳目一新的愉快體驗。

高錕成就，呼應東九定位

開幕音樂劇《一束光——高錕的記憶》在配備了全方位沉浸式音響系統、4K高清投影系統、舞台自動追蹤系統和先進媒體伺服器的劇院上演，非常令人期待。首先，高錕教授在香港成長，立足世界，再回流香港作育英才，退休後獲諾貝爾物理學獎，表揚他在光纖研究的突破性成就，非常呼應東九推動藝術與科技結合的定位。音樂劇是近年香港官方和民間大力支持的表演藝術，東九的場地設備，能滿足音樂劇更寬廣更精緻的創意。

然而，《一束光——高錕的記憶》公演後，在Threads及其他平台的觀眾感想非常兩極。主角們的支持者一看再看，讚不絕口。歌手陳潔靈大讚「one of the best 的香港Musical」。KOL亦紛紛表示喜歡。但亦有不少觀眾留言，說劇情不明所以，搞不懂劇情，有人問：未來少女點解找不到高錕？年輕高錕怎會和家人selfie？亦有業界人士表示，這個作品不太像正統音樂劇。

男女主角出色，葉巧琳演高太討好

在一片激烈的討論聲之中，筆者入場看了這部本地原創音樂劇《一束光——高錕的記憶》。散場時，大概明白這些兩極的聲音，原來是可以共存的。

首先，兩位主角，飾演高錕的鄭君熾，和飾演高太黃美芸的葉巧琳，非常出色。鄭君熾是近年炙手可熱的音樂劇演員，據悉內地有不少他的支持者來港睇《一束光》，當中不乏看三、四場的超級支持者。的確，高錕不是由他來演，也想不到另一位實力和觀眾基礎都可跟他匹敵的人選。

葉巧琳，多年來一直以流行歌手身份發展音樂業，其實相當有音樂劇才華。她在《全民造星III》已顯露歌唱實力。今次飾演高太黃美芸，非常討好，立體地呈現了在重男輕女的年代，一個受過高等教育的女性，如何恰如其分、溫柔堅毅地支持丈夫和家庭。希望她將來有更多主演音樂劇的機會。

有別於慣見的音樂劇結構

《一束光——高錕的記憶》的確是有別於大眾看慣的音樂劇結構，在音樂處理及劇情的結合，既不似傳統的《孤星淚》或《Evita》那麼緊密，亦不似近年被荷里活拍成電影的《Wicked》歌、舞、特技與劇情密不可分。這大概和今次主創班底多是流行音樂界別有關。出色的音樂劇是歌唱、舞蹈、戲劇，以及舞台效果的完美結合。《一束光》的劇本，書寫高錕的生平偏向平鋪直序，只是有些場口以腦退化所引起的反應作過場的連結，所以主角忽然不適跌盪，令部份觀眾感到混亂，但不影響敍事。至於未來少女為何找不著高錕（劇終二人會相遇），我也沒有頭緒，和主角影全家幅那個疑似selfie動作，一併視之為腦退化的混亂記憶能否成立？

高錕人生的幾個重要時刻，例如光纖研究的挫折及論文得以發表，還有回流香港，此劇都未能夠透過歌曲表達主角其時或強烈或複雜的感受，觀眾的情緒沒有推向高點。這些重要場口亦沒有給出有記憶點的音樂，令觀眾散場後仍回味裊裊餘音，而這是一部成功的音樂劇非常需要的。

未完全發揮東九的硬件優勢

另一方面較可惜的是，今次的幕後團隊，似乎並未完全發揮「東九龍文化中心」的硬件優勢，例如這個作品應使用了劇場的4K高清投影系統，但投影的內容似乎不是全部能配合高清投影系統的需要。期望在之後上演的《觸動浮光》、《炫光狂想派》能充分發揮硬件的功能，帶給觀眾藝術與科技結合的精彩演出。

無論如何，高錕教授的經歷，以及和太太的鰈鰜情深，都能讓大眾在逆境中找到前行的動力。活出精彩人生，又或是努力按信念前行，有時不一定是為了自己，留下來的足跡會照亮後來者，在你意想不到的情況下。

