檳城美食之旅！米芝蓮得獎主廚創新馬拉菜：沙薑青胡椒配東星斑、栗子皮蛋青口，在地食材融合當地風味
Travel
Dining

檳城美食之旅！米芝蓮得獎主廚創新馬拉菜：沙薑青胡椒配東星斑、栗子皮蛋青口，在地食材融合當地風味

「世」界味覺之旅
Saii Lee
「世」界味覺之旅

　　上個月出發的檳城四天三夜美食之旅，行程十分豐富，包括米芝蓮餐廳、街頭小吃、甜品、咖啡店和酒吧，其中一餐到訪了星級餐廳Gēn 根，餐廳由奪得2025年度Best Chef Awards一把刀殊榮兼2024年度吉隆坡及檳城米芝蓮指南年輕主廚大獎的Johnson Wong主理，Chef Johnson修讀於雪梨藍帶廚藝學院，畢業後曾經於多間國際知名餐廳工作，包括澳門米芝蓮三星餐廳Robuchon Au Dôme，鍛鍊出一身好廚功，之後創辦了Gēn 根。餐廳顧名思義以Chef Johnson的家鄉馬來西亞為根基，以在地食材與當地風味互相融合，加入主廚的童年回憶，為客人炮製出一道接一道的佳餚美饌。

 

檳城美食之旅！米芝蓮得獎主廚創新馬拉菜：沙薑青胡椒配東星斑、栗子皮蛋青口，在地食材融合當地風味

檳城美食之旅！米芝蓮得獎主廚創新馬拉菜：沙薑青胡椒配東星斑、栗子皮蛋青口，在地食材融合當地風味

 

　　Gēn 根 位處於檳城The Prestige Hotel地下拱廊裏面，地點十分方便，附近有不少打卡咖啡店，客人於用餐前後可以一併到訪。一步踏進餐廳，空間充滿柔和色調，配上簡約雅致的裝潢，安坐其中感覺特別悠閒愜意。偌大的開放式廚房正正對著寬敞的用餐區，可以一邊用餐一邊欣賞主廚Johnson和廚師團隊製作菜式的過程，除了嘴巴，眼睛也能享受美妙時刻。

 

檳城美食之旅！米芝蓮得獎主廚創新馬拉菜：沙薑青胡椒配東星斑、栗子皮蛋青口，在地食材融合當地風味

檳城美食之旅！米芝蓮得獎主廚創新馬拉菜：沙薑青胡椒配東星斑、栗子皮蛋青口，在地食材融合當地風味

 

　　我們點選了餐廳剛剛推出的全新晚市菜單（定價每位RM498），另外點了無酒精飲品配對（定價每位RM148）。未享用無酒精飲品，先來一杯香檳打開味蕾，為之後的美食做好準備。

 

檳城美食之旅！米芝蓮得獎主廚創新馬拉菜：沙薑青胡椒配東星斑、栗子皮蛋青口，在地食材融合當地風味

 

　　Coral Grouper, Cekur, Green Peppercorn – 用上兩種烹調方式來呈現石斑魚的美味，先品嘗熱騰騰的石斑魚湯，鮮甜的魚湯瞬間充滿口腔，喝罷，身心溫暖。另一道菜用上沙薑和青胡椒來搭配鮮美的石斑魚，加上獨特的食用花一同享用，麻辣香和沙薑香一同發功，把屬於魚肉的鮮香全部顯現出來。

 

檳城美食之旅！米芝蓮得獎主廚創新馬拉菜：沙薑青胡椒配東星斑、栗子皮蛋青口，在地食材融合當地風味

檳城美食之旅！米芝蓮得獎主廚創新馬拉菜：沙薑青胡椒配東星斑、栗子皮蛋青口，在地食材融合當地風味

檳城美食之旅！米芝蓮得獎主廚創新馬拉菜：沙薑青胡椒配東星斑、栗子皮蛋青口，在地食材融合當地風味

 

　　Ming Prawn, Gingerflower, Rose – Chef Johnson用上薑花搭配明蝦，營造出獨特酸辣鮮美的味道，用以對檳城著名的亞參風味致敬。

 

檳城美食之旅！米芝蓮得獎主廚創新馬拉菜：沙薑青胡椒配東星斑、栗子皮蛋青口，在地食材融合當地風味

 

　　Mussel, Chestnut, Pine Needle – 鮮甜的青口配上栗子泥本身已經非常美味，Chef Johnson更巧妙地在青口裏面放入皮蛋，想不到青口跟皮蛋原來十分匹配，一啖入口，好吃得念念不忘。

 

檳城美食之旅！米芝蓮得獎主廚創新馬拉菜：沙薑青胡椒配東星斑、栗子皮蛋青口，在地食材融合當地風味

 

　　Golden Age Cow, Keranji, Cherry Radish – 黃金時代牛肉原來是本地AA級熟成乳牛，一般選用退役乳牛的牛肉，經過餐廳的育肥和熟成處理，讓肉質變得鮮嫩，風味更加濃鬱，做成牛肉他他配上涼麵，味道和口感都十分豐富，旁邊還有鮮美濃鬱的牛肉湯，匹配羅望子和櫻桃蘿蔔，讓菜式添上一抺清新。

 

檳城美食之旅！米芝蓮得獎主廚創新馬拉菜：沙薑青胡椒配東星斑、栗子皮蛋青口，在地食材融合當地風味

檳城美食之旅！米芝蓮得獎主廚創新馬拉菜：沙薑青胡椒配東星斑、栗子皮蛋青口，在地食材融合當地風味

 

　　Corn-fed Chicken, Chicken Liver, Chamomile – 之後的一道用粟米飼養雞肉入饌的菜式用上幾款方式呈現，包含有雞肝醬搭配洋甘菊蜂蜜，還有入香脆的雞皮酥，簡單地獲取了我們歡心。

 

檳城美食之旅！米芝蓮得獎主廚創新馬拉菜：沙薑青胡椒配東星斑、栗子皮蛋青口，在地食材融合當地風味

檳城美食之旅！米芝蓮得獎主廚創新馬拉菜：沙薑青胡椒配東星斑、栗子皮蛋青口，在地食材融合當地風味

 

　　Flower Crab, White Corn, Beechey Bamboo – Chef Johnson用上花蟹、白玉米搭配吊絲球竹入饌，菜式集合了花蟹的鮮，玉米的甜，還有吊絲球竹的清爽口感，滿足感覺就是如此簡單。

 

檳城美食之旅！米芝蓮得獎主廚創新馬拉菜：沙薑青胡椒配東星斑、栗子皮蛋青口，在地食材融合當地風味

檳城美食之旅！米芝蓮得獎主廚創新馬拉菜：沙薑青胡椒配東星斑、栗子皮蛋青口，在地食材融合當地風味

 

　　Melo Melo, Just Telur, Mulberry – Melo Melo是一種名為 “椰子海螺” 的東南亞海螺，口感清脆、肉質鮮甜，做成串燒，更加能保留食材原有的味道。旁邊有醃製過的天然有機雞蛋，蛋黃變得更加濃稠，搭配炸甜葉菜、烤羽衣甘藍和經過脫水處理的桑葚，為菜式增添絲絲甜香。

 

檳城美食之旅！米芝蓮得獎主廚創新馬拉菜：沙薑青胡椒配東星斑、栗子皮蛋青口，在地食材融合當地風味

檳城美食之旅！米芝蓮得獎主廚創新馬拉菜：沙薑青胡椒配東星斑、栗子皮蛋青口，在地食材融合當地風味

檳城美食之旅！米芝蓮得獎主廚創新馬拉菜：沙薑青胡椒配東星斑、栗子皮蛋青口，在地食材融合當地風味

 

　　Marble Goby, Pandan Emorio Rice, Eucheuma – 用上優質河魚筍殼魚入饌，放入合適油溫中經半煎炸後，魚鱗變得酥脆可口，魚肉依然保持幼嫩多汁，搭配濃鬱香醇的醬汁，兩者配合得如膠似漆，不分你我。旁邊還有以香蘭胚芽米烹煮的白米飯，配上麒麟海藻，絕對有一加一加一大於三的威力。

 

檳城美食之旅！米芝蓮得獎主廚創新馬拉菜：沙薑青胡椒配東星斑、栗子皮蛋青口，在地食材融合當地風味

檳城美食之旅！米芝蓮得獎主廚創新馬拉菜：沙薑青胡椒配東星斑、栗子皮蛋青口，在地食材融合當地風味

檳城美食之旅！米芝蓮得獎主廚創新馬拉菜：沙薑青胡椒配東星斑、栗子皮蛋青口，在地食材融合當地風味

 

　　甜點時間來了三款甜食，包括用上白草莓搭山羊奶芝士的White Strawberry, Goat Cheese, Strawberry Amazake；加入居林果、黑果和亞答糖炮製的Buah Kulim, Buah Keluak, Gula Apong；最後還有甜蜜滋潤的Birdnest, Starfruit, Barley，為菜單劃上完美句號。

 

檳城美食之旅！米芝蓮得獎主廚創新馬拉菜：沙薑青胡椒配東星斑、栗子皮蛋青口，在地食材融合當地風味

檳城美食之旅！米芝蓮得獎主廚創新馬拉菜：沙薑青胡椒配東星斑、栗子皮蛋青口，在地食材融合當地風味

檳城美食之旅！米芝蓮得獎主廚創新馬拉菜：沙薑青胡椒配東星斑、栗子皮蛋青口，在地食材融合當地風味

 

　　不得不提餐廳的無酒精飲品配對，五款精緻飲品從櫻桃番茄和肉荳蔻，到香蘭葉椰子和生普洱，最後以令人懷念的新文記咖啡香氣作收尾，跟各款菜式的匹配度十分不俗。

 

Gēn 根

地址  :  Unit 6, 8 Gat Lebuh Gereja, George Town, Penang, Malaysia

電話  :  +60 12-511 3323

 

Tags:#檳城#馬來西亞#馬來西亞菜#米芝蓮#Travel#Dining#馬拉菜
