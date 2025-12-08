情感的餘韻：分手後的友誼是真實還是幻影？

分手後仍然可以做朋友，是分手的最好結局？抑或，這只是不現實的自我安慰？

曾經擁有過後失去，比從沒得到過，傷痛會更大。

「我同佢講：你有好多優點，只不過係大家唔夾；雖然唔再拍拖，不過大家可以繼續做朋友。」他跟我談及數星期前向女友說分手的事。

他向我說了一些跟女友價值觀及生活興趣不同來印證他所指的「唔夾」，但也不諱言，他同時遇上了另一個覺得「更加夾」的女生。

「你提分手，對方有乜嘢反應？」我問他。

「佢問我係咪鍾意咗第二個？」

面對女友查問，他沒有承認、也沒有否認，顧左右而言他的說主要是覺得「唔夾」，並且強調大家可以繼續做朋友。

「做朋友？你認為真係可以咩？」被分手的女友對他說。

那一刻，女友眼淚湧出，他尷尬失措得不知如何應對，閃避之間再沒討論「分手後做朋友」的想法。

「其實唔拍拖，都可以做朋友喎，點解唔得呀？好嚟好去唔係對大家都好啲咩？」他跟我談及分手的事，認為關係不應只得戀人和陌路人兩個選項。

「我認為重點唔係在於做唔做得返朋友，而係能唔能夠消化到被分手嗰種被離棄嘅傷痛。」我對他說：「可能喺分手呢件事上面，女友感受到嘅傷痛程度，同你唔一樣。」

「如果佢話可以做得返朋友，你會有乜嘢唔同？」我問他。

「覺得佢能夠接受到，好似無咁傷，自己亦無咁唔舒服，無……咁內疚。」有時，人希望別人好過一些，其實是想自己輕省一點。

他在沒有預警下提出終止戀人關係，卻又期望對方保持平靜不會割蓆斷聯，將關係維持在一個他自己想要的界線和距離；他口中說的「好嚟好去」，對方會覺得好在那裏？

被分手的女友，因為仍然喜歡，所以不能將他當朋友看待；因為渴望「戀人關係」繼續，所以難以接受降格為「普通朋友」。起初追求自己的是他，現在離棄自己也是他，除非沒有真心愛過又或已經不愛，否則感情豈能說完就完。

人要Move on，先要淡化傷痛；而他，就是他女友的傷痛。

當他決定刪除女友的戀人身份，女友也有權選擇不做他的朋友，這不是小器或心胸窄，而是一個療傷的開始，因為Disconnection是Protection的其中一種方法。

即使不愛，仍然應該尊重；尊重對方的選擇，就像她即使帶著痛仍要接受被分手一樣。