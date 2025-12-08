歡迎回來

21
十一月
東涌昂坪360｜昂坪360歡樂呈現「昂坪冬日夢幻樂園」 3米高巨型纜車造型夾蛋機登陸昂坪市集 東涌昂坪360｜昂坪360歡樂呈現「昂坪冬日夢幻樂園」 3米高巨型纜車造型夾蛋機登陸昂坪市集
大型盛事 節慶活動
東涌昂坪360｜昂坪360歡樂呈現「昂坪冬日夢幻樂園」 3米高巨型纜車造型夾蛋機登陸昂坪市集
推介度：
21/11/2025 - 01/01/2026
10
一月
尖沙咀香港文化中心｜香港中樂團 : Liza ＆ Friends 摯友樂聚VII — 香港中樂團籌款晚會 尖沙咀香港文化中心｜香港中樂團 : Liza ＆ Friends 摯友樂聚VII — 香港中樂團籌款晚會
文化藝術 音樂會
尖沙咀香港文化中心｜香港中樂團 : Liza ＆ Friends 摯友樂聚VII — 香港中樂團籌款...
推介度：
10/01/2026
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
聖誕美妝2025開箱：NARS 聯乘高訂設計師、Estée Lauder超值美妝護膚套裝！The Whoo 唯美冬雪限量版
Makeup
Editor's Pick

聖誕美妝2025開箱：NARS 聯乘高訂設計師、Estée Lauder超值美妝護膚套裝！The Whoo 唯美冬雪限量版

TEXT:Christy Yiu

　　臨近年末，空氣開始瀰漫著節日氣氛，即使日常依舊忙碌，也總想為生活添上一點儀式感。一如以往，編輯部將與大家一同揭開各款聖誕倒數月曆的神秘面紗，並開箱一系列節日限定的香氛與美妝好物，為每日注入一份閃亮的小確幸。

 

　　今期為大家一次過開箱NARS、Estée Lauder和The Whoo的聖誕美妝系列，每款也令人心動！

 

 

#1 NARS IRIS VAN HERPEN 聯乘限量系列

 

聖誕美妝2025開箱：NARS 聯乘高訂設計師 、Estée Lauder超值美妝護膚套裝！The Whoo 唯美冬雪限量版

 

　　今年NARS與設計師Iris van Herpen 聯手打造節日限量系列，超現實的唯美雕塑風格設計讓人超難忍手！換上節日新裝的有人氣Explicit赤吻緞光唇膏，包裝靈感源自Iris van Herpen充滿未來感的高級時裝設計，中性粉色的Blame色調帶來立體的奢華感，搭配充滿動感的幻彩鏡面外殼設計，無疑是節日禮物的首選；而皇牌Light Reflecting™ 原生光幻彩蜜粉則以新大理石淡粉色調登場，糅合藍黃色調，定妝同時均勻膚色，一盒二用，十分方便。

 

聖誕美妝2025開箱：NARS 聯乘高訂設計師 、Estée Lauder超值美妝護膚套裝！The Whoo 唯美冬雪限量版

IRIS VAN HERPEN X NARS EXPLICIT赤吻緞光唇膏 $330

聖誕美妝2025開箱：NARS 聯乘高訂設計師 、Estée Lauder超值美妝護膚套裝！The Whoo 唯美冬雪限量版

IRIS VAN HERPEN X NARS LIGHT REFLECTING™ 原生光幻彩蜜粉 $370

 

　　2025節日限量版方面，限量版 Ethereal Aura胭脂組合包含六款胭脂色調，融合霧面與珠光質感，細緻粉狀胭脂可層疊暈染，輕鬆塑造鮮明立體的紅潤光采。想打造派對妝容，不妨以霧面色調 Thrill、Teased 與 Dolce Vita 勾勒輪廓，再搭配全新珠光色調 Foolish、Thrash 與 Dark Love增添互補光澤；配搭Solaris四色眼影打造夢幻眼妝。一秒化身派對主角！

 

聖誕美妝2025開箱：NARS 聯乘高訂設計師 、Estée Lauder超值美妝護膚套裝！The Whoo 唯美冬雪限量版

節日限量版 ETHEREAL AURA 胭脂組合 – LIGHTSPEED $520

聖誕美妝2025開箱：NARS 聯乘高訂設計師 、Estée Lauder超值美妝護膚套裝！The Whoo 唯美冬雪限量版

節日限量版 SOLARIS四色眼影 $440

 

查詢／購買： NARS

 

#2 Estée Lauder節日限定版夢幻美肌彩妝禮盒

 

聖誕美妝2025開箱：NARS 聯乘高訂設計師、Estée Lauder超值美妝護膚套裝！The Whoo 唯美冬雪限量版

Estée Lauder節日限定版夢幻美肌彩妝禮盒 $660
Source/ Estée Lauder

 

　　作為小資女，即是在節慶季，美妝也當然要買得精明！如果你追求的是性價比，Estée Lauder的節日限定版夢幻美肌彩妝禮盒絕對是必收首選。當年Estée Lauder夫人為了讓客人一次擁有各樣精選產品而倍感喜悅滿足，成為首個推出節日限量版美肌禮盒的品牌。這個傳統延續至今，品牌每年也會推出節日限定禮盒，今年的禮盒同樣充滿驚喜。

 

聖誕美妝2025開箱：NARS 聯乘高訂設計師 、Estée Lauder超值美妝護膚套裝！The Whoo 唯美冬雪限量版

聖誕美妝2025開箱：NARS 聯乘高訂設計師 、Estée Lauder超值美妝護膚套裝！The Whoo 唯美冬雪限量版

 

　　紅色波點化妝袋內藏11款皇牌護膚產品、限量版眼妝和唇妝，當中包括是旅行裝「小棕瓶」升級再生基因修復精華，同系列的潔面啫喱和眼霜，還有貨裝的節日限定版唇彩及唇膏！最重要的是，禮盒以加購形式發售，凡購買任何產品，即可以$660元加購，超划算！

 

查詢／購買： Estée Lauder

 

#3 The Whoo  閃爍冬雪特別版節日套裝

 

聖誕美妝2025開箱：NARS 聯乘高訂設計師 、Estée Lauder超值美妝護膚套裝！The Whoo 唯美冬雪限量版

【閃爍冬雪特別版】 秘貼 煥能修護精華倒數月曆 $440

 

　　想節日禮物更具儀式感，韓牌也是不錯的選擇。The Whoo節日套裝以冬日飄雪景色下的韓國宮闕為靈感，融合傳統丹青對稱工藝，設計出冰藍與銀白光澤相映的節慶特別版。當中秘貼煥能修護精華倒數月曆內藏6款The Whoo人氣護膚及美妝產品，包括皇牌秘貼雙精華、拱辰享系列產品以及萃韻水漾潤唇膏，是交換禮物的首選！

 

聖誕美妝2025開箱：NARS 聯乘高訂設計師 、Estée Lauder超值美妝護膚套裝！The Whoo 唯美冬雪限量版

聖誕美妝2025開箱：NARS 聯乘高訂設計師 、Estée Lauder超值美妝護膚套裝！The Whoo 唯美冬雪限量版

 

　　至於美妝套裝，首推有特別版的拱辰享美奢華絲絨唇膏套裝，唇膏配有限量版獨特心形鎖匙扣設計，絲絨質地柔滑之餘持妝長達 12 小時，配以限量版韓式索繩網紗袋，可收納隨身美肌小物；至於天氣丹華炫雙層蕾絲氣墊粉底同樣換上特別版設計，設計高雅華麗，送禮同樣十分得體。

 

查詢／購買：The Whoo

