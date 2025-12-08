日系平價時尚戰：木村拓哉和孫藝珍都愛穿 FamilyMart 橫間襪？LAWSON、 台灣 7‑11 也加入戰場！ 

近年到日本逛便利店，早已不是單純買飯糰、咖啡那回事，突然爆紅的便利店自家品牌襪子、一件與潮牌聯乘的 T 恤，足以讓人踏遍不同區域的分店，誓要搶到手！而點燃這場便利店平價潮流服飾戰場的推手，正是日本便利店御三家之一的 FamilyMart。

FamilyMart 在 2021 年迎來 40 週年之際，突然宣布要進軍服飾界，與新生代日本潮牌 FACETASM 設計師落合宏理聯手推出 Convenience Wear，讓原本只是便利店裡偶然臨時買來應急的衣物，變得時尚有型兼具話題性。高質低價的定位，迅即一炮而紅，其中 FamilyMart 標誌三色的招牌襪更被封為「國民之襪」，累積賣出超過 2,800 萬對，更與The Simpsons 、FUJI ROCK 音樂節等推出聯乘，就連木村拓哉及孫藝珍都著上腳，有如免演出費代言，紅遍全日本。

擅長製造話題的 FamilyMart 為了搶佔話題繼續出招，找來潮流界人氣造型師長谷川昭雄主理的 CAHLUMN 合作，把人氣 T 恤換上 CAHLUMN 最耍家的寬鬆剪裁，簡潔卻極具辨識度，一推出又成功掀起搶購潮。乘著人氣正盛， FamilyMart 索性在今年9月直接在東京芝浦開設首家實體服飾專門店，未來感極重的店面設計，擺放了約 150 款Convenience Wear商品。同時潮流教父 Nigo 接任 FamilyMart 創意總監一職，首波合作項目預計於2026春季正式登場， 全新面貌的FamilyMart讓人極為期待。

當FamilyMart 的 Convenience Wear 爆紅後，另外兩大便利店也不敢怠慢，LAWSON 隨即祭出反擊，聯手 FREAK’S STORE、MUJI 及 Coleman 等多個品牌推出服飾、配件及雨傘，確實成為當時的潮流話題。反觀日本 7‑Eleven 動作相對低調，倒是台灣 7‑Eleven 率先出招，找來日本 BEAMS DESIGN 打造全新 Combini Goods 限定系列，加入 7‑Eleven 經典紅、橙、綠色重新設計，推出襪子、毛巾、雨傘、Totebag等超過 30 款商品。其中最搶眼的是台灣製襪子，17 種不同長度與款式任選，腳底特別加厚，質感完全不輸 FamilyMart；Totebag則印上設計感更重的品牌符號，部分款式還加入外掛小物的掛鉤，細節滿滿。筆者最想入手的則是以黑與灰為主色調的雨傘，傘骨內襯 7‑11 經典三色，兼具遮光與抗 UV 功能，整體設計感完全勝過 LAWSON × Coleman。據聞Combini Goods 系列中不少已被搶斷貨，真的要親自到台灣 7‑11 入手！

FREAK’S STORE X LAWSON 的「LAWSON FREAK」服飾系列第5彈推出是冷衫。

Source/ LAWSON

