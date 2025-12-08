歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

diva
全文搜索
Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
防詐騙公告：提防冒認本台節目之Facebook假專頁及AI偽造影片
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
日系平價時尚戰：木村拓哉和孫藝珍都愛穿 FamilyMart 橫間襪？LAWSON、 台灣 7‑11 也加入戰場！
Fashion News
Trending Items

日系平價時尚戰：木村拓哉和孫藝珍都愛穿 FamilyMart 橫間襪？LAWSON、 台灣 7‑11 也加入戰場！

先行入手
Onki Chan
先行入手

　　近年到日本逛便利店，早已不是單純買飯糰、咖啡那回事，突然爆紅的便利店自家品牌襪子、一件與潮牌聯乘的 T 恤，足以讓人踏遍不同區域的分店，誓要搶到手！而點燃這場便利店平價潮流服飾戰場的推手，正是日本便利店御三家之一的 FamilyMart。

 

日系平價時尚戰：木村拓哉和孫藝珍都愛穿 FamilyMart 橫間襪？LAWSON、 台灣 7‑11 也加入戰場！

日系平價時尚戰：木村拓哉和孫藝珍都愛穿 FamilyMart 橫間襪？LAWSON、 台灣 7‑11 也加入戰場！

FamilyMart  
Source/  FamilyMart

 

　　FamilyMart 在 2021 年迎來 40 週年之際，突然宣布要進軍服飾界，與新生代日本潮牌 FACETASM 設計師落合宏理聯手推出 Convenience Wear，讓原本只是便利店裡偶然臨時買來應急的衣物，變得時尚有型兼具話題性。高質低價的定位，迅即一炮而紅，其中 FamilyMart 標誌三色的招牌襪更被封為「國民之襪」，累積賣出超過 2,800 萬對，更與The Simpsons 、FUJI ROCK 音樂節等推出聯乘，就連木村拓哉及孫藝珍都著上腳，有如免演出費代言，紅遍全日本。

 

日系平價時尚戰：木村拓哉和孫藝珍都愛穿 FamilyMart 橫間襪？LAWSON、 台灣 7‑11 也加入戰場！

國影后孫藝珍穿上LAWSON SOCKS。
Source/ IG@yejinhand

 

日系平價時尚戰：木村拓哉和孫藝珍都愛穿 FamilyMart 橫間襪？LAWSON、 台灣 7‑11 也加入戰場！

FUJI ROCK FESTIVAL X Convenience Wear的聯乘系列掀起搶購潮。
Source/ FamilyMart

 

　　擅長製造話題的 FamilyMart 為了搶佔話題繼續出招，找來潮流界人氣造型師長谷川昭雄主理的 CAHLUMN 合作，把人氣 T 恤換上 CAHLUMN 最耍家的寬鬆剪裁，簡潔卻極具辨識度，一推出又成功掀起搶購潮。乘著人氣正盛， FamilyMart 索性在今年9月直接在東京芝浦開設首家實體服飾專門店，未來感極重的店面設計，擺放了約 150 款Convenience Wear商品。同時潮流教父 Nigo 接任 FamilyMart 創意總監一職，首波合作項目預計於2026春季正式登場， 全新面貌的FamilyMart讓人極為期待。

 

日系平價時尚戰：木村拓哉和孫藝珍都愛穿 FamilyMart 橫間襪？LAWSON、 台灣 7‑11 也加入戰場！

Fashion4FamilyMart Chunky Socks ￥990

 

日系平價時尚戰：木村拓哉和孫藝珍都愛穿 FamilyMart 橫間襪？LAWSON、 台灣 7‑11 也加入戰場！

FamilyMart 的 Convenience Wear 在東京芝浦開設首家實體服飾專門店。
Source/ FamilyMart  

 

日系平價時尚戰：木村拓哉和孫藝珍都愛穿 FamilyMart 橫間襪？LAWSON、 台灣 7‑11 也加入戰場！ 

潮流教父 Nigo 接任 FamilyMart 創意總監一職，首個項目將於2026春季正式登場。
Source/ FamilyMart 

 

　　當FamilyMart 的 Convenience Wear 爆紅後，另外兩大便利店也不敢怠慢，LAWSON 隨即祭出反擊，聯手 FREAK’S STORE、MUJI 及 Coleman 等多個品牌推出服飾、配件及雨傘，確實成為當時的潮流話題。反觀日本 7‑Eleven 動作相對低調，倒是台灣 7‑Eleven 率先出招，找來日本 BEAMS DESIGN 打造全新 Combini Goods 限定系列，加入 7‑Eleven  經典紅、橙、綠色重新設計，推出襪子、毛巾、雨傘、Totebag等超過 30 款商品。其中最搶眼的是台灣製襪子，17 種不同長度與款式任選，腳底特別加厚，質感完全不輸 FamilyMart；Totebag則印上設計感更重的品牌符號，部分款式還加入外掛小物的掛鉤，細節滿滿。筆者最想入手的則是以黑與灰為主色調的雨傘，傘骨內襯 7‑11 經典三色，兼具遮光與抗 UV 功能，整體設計感完全勝過 LAWSON × Coleman。據聞Combini Goods 系列中不少已被搶斷貨，真的要親自到台灣 7‑11 入手！

 

日系平價時尚戰：木村拓哉和孫藝珍都愛穿 FamilyMart 橫間襪？LAWSON、 台灣 7‑11 也加入戰場！

7-11 X BEAMS DESIGN Combini Goods於全台7-ELEVEN門市出售。
Source/  IG@sunfriend_mouth

 

日系平價時尚戰：木村拓哉和孫藝珍都愛穿 FamilyMart 橫間襪？LAWSON、 台灣 7‑11 也加入戰場！

7-11 X BEAMS DESIGN Combini Goods  中筒襪 NT$129 
Source/  IG@sunfriend_mouth

 

日系平價時尚戰：木村拓哉和孫藝珍都愛穿 FamilyMart 橫間襪？LAWSON、 台灣 7‑11 也加入戰場！ 

 7-11 X BEAMS DESIGN Combini Goods 直傘 NT$399 、摺傘 NT$599
Source/ IG@sunfriend_mouth

 

日系平價時尚戰：木村拓哉和孫藝珍都愛穿 FamilyMart 橫間襪？LAWSON、 台灣 7‑11 也加入戰場！

FREAK’S STORE X LAWSON 的「LAWSON FREAK」服飾系列第5彈推出是冷衫。
Source/ LAWSON

 

日系平價時尚戰：木村拓哉和孫藝珍都愛穿 FamilyMart 橫間襪？LAWSON、 台灣 7‑11 也加入戰場！

LAWSON FREAK EASY WASH 12gquge KNIT ￥2,990
Source/ LAWSON

 

日系平價時尚戰：木村拓哉和孫藝珍都愛穿 FamilyMart 橫間襪？LAWSON、 台灣 7‑11 也加入戰場！

Coleman X LAWSON直傘￥1,480、晴雨兼用摺傘￥ 2,980 
Source/ LAWSON

 

查詢：FamilyMartLAWSON7-11

 

Tags:#Shopping Guide#Fashion#Trending Items#掃貨#潮流趨勢#日本#日本便利店#風格小物#隨手買#FamilyMart#LAWSON#7-11#ConvenienceWear#CombiniGoods#CAHLUMN#Nigo#BEAMSDESIGN#FREAK’S STORE#MUJI#Coleman#FOUNDGOOD
Add a comment ...Add a comment ...
日圓失守五算！72 折入手 CELINE、 CHANEL 25 迷你包減 $4,100！LOEWE 新款 Draped tote 最划算
更多先行入手文章
日圓失守五算！72 折入手 CELINE、 CHANEL 25 迷你包減 $4,100！LOEWE 新款 Draped tote 最划算
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處