美妝迷必去！@cosme香港旗艦店開幕：KANEBO和Lululun 限定快閃店、打卡面膜牆，還有mini COSME試用裝天堂！

作為美妝迷，相信大家也留意到日本人氣美妝平台@cosme終於在香港開設首間海外旗艦店！旗艦店日前於尖沙咀亞士厘道正式開幕，樓高三層、佔地超過14,000平方呎，規模堪稱全港最大美妝殿堂，可以一次過體驗最新、最齊全的品牌和產品！

旗艦店引入超過30個首次進軍香港的日韓美妝品牌，包括日本的 UNMIX、PHOEBE BEAUTY UP、EKATO，以及韓國的 Beauty of Joseon、Anua、d’Alba、Purito Seoul等，這些品牌在香港都是首次亮相！

進入店內，先迎來「港日美妝大賞區」，這裏集合了由百萬用家真實評價選出的得獎產品，無論是護膚、彩妝還是香氛，都能找到最受歡迎的款式。還有「2025下半年新秀賞」專區，讓大家率先試用最新、最有潛力的美妝新星。

KANEBO、Lululun 限定快閃店，還有mini COSME「試用裝天堂」！

旗艦店特別設有快閃店，地下有日本品牌KANEBO帶來皇牌護膚系列，還有肌膚檢測和即影即有互動體驗。另一邊廂，人氣面膜品牌Lululun則在1樓電梯口位置設立Pop-Up，派發試用裝和獨家優惠，讓人邊逛邊玩，感覺像參加美妝嘉年華！

如果想先試再買，不能錯過地下的「mini COSME」專區，提供多款試用裝和旅行便攜產品，價錢親民，方便大家在家試用幾天，確保真正適合自己。對經常旅行的人來說，這些小巧產品更是出遊必備，十分方便！

1／F必逛：暢銷排行榜

來到一樓，暢銷排行榜專區清楚列出護膚、彩妝、香氛等不同類別的熱門商品。就算是第一次來，也能快速找到最受歡迎的產品，購物效率大大提升。

2／F感官體驗：香氛與肌膚檢測

二樓是感官體驗的重點。香氛測試機可以幫你找出最合適的香調，香氛區則讓你自由試聞多款香水；而肌膚檢測區則用先進儀器分析13項肌膚狀態，並提供客製化護膚建議。此外，二樓的「面膜牆」更陳列了各式各樣的面膜，視覺效果超震撼！提提大家，消費滿額還能玩扭蛋或夾公仔機，必定有獎，讓購物過程更有趣。

4大開幕優惠！

為慶祝開幕，@cosme HONG KONG 推出多項會員限定優惠，包括：

1. APP 會員限定：3倍積分回贈 + 限定購物滿額禮

2. 每日限量開幕贈禮：完成小遊戲即獲「神秘美妝盲袋」一個

3. 新APP會員限定：購物淨滿$100即享迎新禮「美妝迷你行李箱」一份

4. APP限定獎賞：購物淨滿指定金額+參與互動遊戲，額外即享更多免費禮品

@cosme HONG KONG 旗艦店 店舖資訊

地址：尖沙咀亞士厘道 7 號（尖沙咀站 L5 出口直達）

時間：上午10時至晚上10時

官網按此