曖昧總是沒有下文？2大初次約會雷點，一不小心馬上出局！  

本以為會傳來她拍拖的好消息，誰知是她與曖昧對象斷聯。機會都是稍縱即逝的，是約會過幾次，只是他行為多次踩雷、越界，讓她受不了，最終將他三振出局。

對於頭幾次約會，很多人只會在意些表面的事，例如外表、衣著打扮，卻忽略了兩個人是否能發展，相處、行為上的細節都是很重要的，不要「有本事約，卻沒本事在一起」！

1. 追問對方的過去、情史

關於對方的過去，總是不禁讓人感到興趣，然而過去已成過去，不是人人都想重提的。

他們起初是從一些正常的話題聊起，例如大家的喜好、生活日常，誰想到他急不及待地問及她的過去，多次追問她以前的感情事、有過幾段情史、交過幾個男朋友、分手原因等，讓她實在不想回答。毫不客氣地挖掘對方過去，鍥而不捨地逐句逐樣的追問，怎會不讓人反感？！對於那些過去，不是人人都想多說，怕說得太多會被誤以為沉醉過去，對前度還有意思，不願多提的私人事，卻被他連番追問，真是太over了！

畢竟於初次約會，大家還算不上稔熟，在想多了解對方的同時，也該保持一定的界線，適當地拿捏應談及的話題。過去的情事可謂「危險」題目，即使想知道也不應太八掛，別自以為是在了解對方，隨時越問越讓人生厭！

2. 故意有身體接觸

雖說現在已不是「男女授受不親」的世代，男女之間無需保持遙遠的距離，但這也不代表兩人之間沒有界線。而偏偏有些男人滿有信心地覺得身體上的接觸能拉近大家的距離，可不是人人接受呀！

第一次約會時，他們並肩地離開餐廳，他順勢緊緊抓著她的手臂，讓她吃了一驚，畢竟兩人第一次見面，約會不到數小時，不熟呀。抓緊的手臂位置還有點靠近她的重要部位，更不像是純禮貌、搭搭膊頭那種。當時她心想可能是碰巧，不要太在意，誰想到第二次見面，他更進一步，說話時故意靠得很近，近得幾乎要親她，乘坐港鐵時亦一手緊緊擁著她，讓她渾身不舒服，只想快點離開。

他或者以為頻繁的身體接觸能讓彼此更進一步，亦能試探她的接受程度，可否更加親密？！然而兩人還未開始發展，他已急不及待地隨意觸碰她，摸手摸腳的，是急於另有所圖嗎？如此行為不是示愛，而是在抽水、佔便宜，好色的他即使不是玩家，亦已被列為玩家，就此say bye！