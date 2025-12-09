歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

diva
全文搜索
Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
曖昧總是沒有下文？2大初次約會雷點，一不小心馬上出局！  
Love Philosophy

曖昧總是沒有下文？2大初次約會雷點，一不小心馬上出局！  

港女講男
妮洛
港女講男

　　　本以為會傳來她拍拖的好消息，誰知是她與曖昧對象斷聯。機會都是稍縱即逝的，是約會過幾次，只是他行為多次踩雷、越界，讓她受不了，最終將他三振出局。

 

　　對於頭幾次約會，很多人只會在意些表面的事，例如外表、衣著打扮，卻忽略了兩個人是否能發展，相處、行為上的細節都是很重要的，不要「有本事約，卻沒本事在一起」！

 

1.       追問對方的過去、情史 

 

　　關於對方的過去，總是不禁讓人感到興趣，然而過去已成過去，不是人人都想重提的。

 

　　他們起初是從一些正常的話題聊起，例如大家的喜好、生活日常，誰想到他急不及待地問及她的過去，多次追問她以前的感情事、有過幾段情史、交過幾個男朋友、分手原因等，讓她實在不想回答。毫不客氣地挖掘對方過去，鍥而不捨地逐句逐樣的追問，怎會不讓人反感？！對於那些過去，不是人人都想多說，怕說得太多會被誤以為沉醉過去，對前度還有意思，不願多提的私人事，卻被他連番追問，真是太over了！

 

　　畢竟於初次約會，大家還算不上稔熟，在想多了解對方的同時，也該保持一定的界線，適當地拿捏應談及的話題。過去的情事可謂「危險」題目，即使想知道也不應太八掛，別自以為是在了解對方，隨時越問越讓人生厭！

 

2.       故意有身體接觸

 

　　雖說現在已不是「男女授受不親」的世代，男女之間無需保持遙遠的距離，但這也不代表兩人之間沒有界線。而偏偏有些男人滿有信心地覺得身體上的接觸能拉近大家的距離，可不是人人接受呀！

 

　　第一次約會時，他們並肩地離開餐廳，他順勢緊緊抓著她的手臂，讓她吃了一驚，畢竟兩人第一次見面，約會不到數小時，不熟呀。抓緊的手臂位置還有點靠近她的重要部位，更不像是純禮貌、搭搭膊頭那種。當時她心想可能是碰巧，不要太在意，誰想到第二次見面，他更進一步，說話時故意靠得很近，近得幾乎要親她，乘坐港鐵時亦一手緊緊擁著她，讓她渾身不舒服，只想快點離開。

 

　　他或者以為頻繁的身體接觸能讓彼此更進一步，亦能試探她的接受程度，可否更加親密？！然而兩人還未開始發展，他已急不及待地隨意觸碰她，摸手摸腳的，是急於另有所圖嗎？如此行為不是示愛，而是在抽水、佔便宜，好色的他即使不是玩家，亦已被列為玩家，就此say bye！  

 

Tags:#愛情#情感關係#兩性#兩性關係#約會雷點#曖昧
Add a comment ...Add a comment ...
三人行的關係：該守著破碎的婚姻，還是追尋下半生的幸福？
更多港女講男文章
三人行的關係：該守著破碎的婚姻，還是追尋下半生的幸福？
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處