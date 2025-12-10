歡迎回來

Gift to Her：2025聖誕美妝精選！LUNASOL、Gucci 、Charlotte Tilbury等5大限定冬日設計，佳節必收！
Editor’s Pick
Makeup

Gift to Her：2025聖誕美妝精選！LUNASOL、Gucci 、Charlotte Tilbury等5大限定冬日設計，佳節必收！

TEXT:Satyaver AngelPHOTO:官方圖片

　　聖誕佳節臨近，街頭披上繽紛燈飾，商場裏陳列著各式各樣的節日禮品，為心愛的人挑選一份禮物，不僅是心意的傳遞，更是一份溫柔的祝福。編者特別為大家精選聖誕限定美妝系列，讓這份心意在閃耀的季節裏更加動人，為冬日妝容添上華麗光彩！

 

#1 LUNASOL 四色眼影組限量套裝

 

　　LUNASOL品牌以「淨化妝容」為理念，展現自然與光澤的平衡美感。品牌最受歡迎的眼影系列中，魅光幻彩四色眼影組N以大地色為主調，柔和色彩結合細緻光澤，十分適合亞洲人肌膚。再配合羽扇鮮明濃密睫毛膏，膏體貼合睫毛根部，打造濃密卻不厚重的效果，令眼妝更顯深邃。讓你在冬日裏成為眾人目光的焦點，散發自信與優雅的魅力。

 

LUNASOL 四色眼影組限量套裝 $480

 

查詢／購買：Kanebo

 

#2 Gucci 限量版Cushion de Beauté 氣墊粉底、Rouge à Lèvres Mat 唇膏

 

　　彩妝系列以亮紅色作為包裝主調，洋溢著節日的暖意與喜悅。限量版Cushion de Beauté氣墊粉底蘊含高達90%的護膚成分，即使在冬季濕度偏低也能輕鬆打造水潤妝感，持久鎖水，讓肌膚在寒冷季節依然綻放光澤！值得一提的是，氣墊粉盒上有著上應節的金色Gucci標誌，更具收藏價值！

 

Gift to Her：2025聖誕美妝精選！LUNASOL、Gucci 、Charlotte Tilbury等5大限定冬日設計，佳節必收！

Gucci 限量版Cushion de Beauté 氣墊粉底 $650 

 

　　Rouge à Lèvres Mat 唇膏推出節日限量版，以閃爍的金色與亮紅色唇膏筒點綴節日氛圍，為冬夜增添一份暖意。唇膏塑造持久啞緻妝感；柔潤豐盈的配方為雙唇保持水潤感，在佳節聚會中也能展現從容雅致的風采。限量版 Rouge à Lèvres Mat 唇膏推出三款色調，其中編者偏愛 128 Amanda Dusk暗杏橙色。低調卻迷人的色澤，搭配持久的啞緻妝感，為聖誕夜添上一抹微醺的浪漫氣息。

 

在 Instagram 查看這則貼文

Gucci Beauty（@guccibeauty）分享的貼文

Gucci 限量版Rouge à Lèvres Mat 唇膏 $390 

 

查詢／購買：GUCCI BEAUTY美妝及香水專櫃

 

#3 YSL BEAUTY 2025年節日限定彩妝系列

 

　　YSL BEAUTÉ今年主題是「奢金」，包裝以金色為主調，盡顯高貴優雅的形象。高訂皮革四色眼影盒選用大地四色，低調卻不失精緻，為你打造持久舒適的妝感，散發優雅魅力。

 

Gift to Her：2025聖誕美妝精選！LUNASOL、Gucci 、Charlotte Tilbury等5大限定冬日設計，佳節必收！

高訂皮革四色眼影盒 $690 

 

　　包裝換成奢金的唇膏配上浮雕YSL標誌，質感高貴令人愛不釋手！全新升級的絕色時尚啞緻唇膏融入護唇配方，讓雙唇在持久妝效中依然保持水潤光澤。即使在冬日的佳節時光，也能閃耀亮麗！

 

Gift to Her：2025聖誕美妝精選！LUNASOL、Gucci 、Charlotte Tilbury等5大限定冬日設計，佳節必收！

絕色時尚啞緻唇膏 #1936 $390 

 

查詢／購買：YSL

 

#4 Charlotte Tilbury限量星願美夢節日系列

 

　　Charlotte Tilbury今年推出全新節日限定「星願成真美妝盤」，以低飽和度的粉紅色及米褐色為基調，兩款色調也充滿節日氣息！編者作為品牌的忠實粉絲，最愛的不僅是閃爍又充滿少女感的包裝設計，更是那份實用性——眼影、胭脂、光影、粉餅一應俱全，輕鬆打造完美妝容，作為送禮或自用也很合適！

 

Gift to Her：2025聖誕美妝精選！LUNASOL、Gucci 、Charlotte Tilbury等5大限定冬日設計，佳節必收！

PRETTY, GLOWING BEAUTY （星光柔粉） $575 

DREAMY, BRONZED BEAUTY（夢幻香檳） $575 

 

　　查詢／購買：即日起於 K11 Musea 魔法美妝世界、觀塘 APM 魔法美妝世界、沙田新城市廣場魔法美妝世界、香港中環國際金融中心商場、時代廣場及廣東道連卡佛美妝專櫃、旺角朗豪坊 LANGHAM BEAUTY 專櫃、SOGO 銅鑼灣及啟德期間限定店發售。

 

#5 Bobbi Brown 愛麗絲夢遊仙境聯名限定系列

 

　　Bobbi Brown攜手迪士尼《愛麗絲夢遊仙境》推出一系列限定彩妝，為經典產品換上標誌性的奇幻包裝，彷彿帶你走入夢幻仙境。愛麗絲夢遊仙境八色盤以玫瑰色調為基調，將故事裏的經典角色融入眼影盤之中。不論日常妝容還是節日都能輕鬆駕馭!！除了眼影盤，系列還包括唇膏、粉餅、氣墊粉底等多款單品，系列中每件包裝都是一幅栩栩如生的仙境畫象，既夢幻又充滿收藏價值。

 

愛麗絲夢遊仙境八色盤 $685

 

無重輕霧氣墊粉底  $450

 

查詢／購買：Bobbi Brown

 

#6 Fenty Beauty 2025節日限定禮盒

 

　　由美國著名歌手 Rihanna 與 LVMH 集團合作的 Fenty Beauty，今年再度推出 2025 節日限定禮盒。其中最矚目必定是強勢回歸的限量版「星塵炸彈唇釉家族十重奏」！十款色號以五種不同質地呈現，從亮澤到啞緻，從柔潤到閃耀，為雙唇帶來千變萬化的妝容可能。這份玩味十足的聖誕驚喜，讓你在節日聚會中盡情展現不同風格，時刻閃耀迷人！

 

Gift to Her：2025聖誕美妝精選！LUNASOL、Gucci 、Charlotte Tilbury等5大限定冬日設計，佳節必收！

星塵炸彈唇釉家族十重奏 $1,388

 

查詢／購買：Sephora

 

Tags:#聖誕節2025#聖誕禮物2025#Fenty Beauty#Bobbi Brown#Charlotte Tilbury#YSL#Gucci#Lunasol#christmas2025#christmasgift2025#交換禮物
