展覽「藝脈新生」：文人石的時光繡語——記飄雅活藝跨界作品

踏入中環卑利街的飄雅活藝，歷史建築的幽靜裹着一室當代光暈。展廳入口處，三尊《文人石系列：時光繡語》靜立如哲人。銅線織就的骨骼蒼勁嶙峋，其上絲彩流轉，似朝霞漫過巉巖。這組作品背後，是國家級廣繡傳承人王新元與紡織創新者吳燕玲(Elaine)的靈魂對話——當文人石千年風蝕的痕跡遇上金屬與絲線，兩種時間的語言便在針尖與織機間悄然和解。

吳燕玲憶述北京四合院的歲月時，眼中仍有石影搖曳：「庭園裏的太湖石，孔洞間有風聲、光影，那是自然雕刻的詩。我想用金屬的冷冽堅韌，捕捉它亙古的形態。」王新元老師則撫過案上真絲繡線，指尖承載的是另一種時間的重量：「絲柔似水，卻能繡出青銅器的斑駁。石頭被風雨侵蝕千年，我們用針線重新鏤刻它的年輪。」這般材料哲學的對話，早埋藏在創作初始的深夜裏——「電話中從夜晚十一點談起，」吳燕玲提及那次關鍵討論，「王老師對我構想的尺度感到驚訝。我直接畫出巨幅草圖，讓刺繡不再只是點綴，而要成為支撐結構的筋脈。」

王老師聞言笑歎，憶起技藝磨合的艱辛。吳燕玲創作的「Reverie」金屬織物是「活的畫布」，會隨著繡針力道微微顫動。為使絲線在銅骨上紮根，他們改用了傳統中少見的繞圈針法，卻不料銅線剛硬，繡針在抗衡中斷了上千根。那細碎的折裂聲響，竟成了兩種時間質地相互雕琢的節拍。「不容易，但我喜歡突破自己——無論技術上，抑或精神上。」王老師的語氣裏有種沉靜的倔強。他在吳燕玲以數位光影標記的「侵蝕區」裏，看見了廣繡的新生之道：傳統講究滿繡，不留空白，但這些孔洞是光的通道。於是抽出一縷真絲，徒手劈成兩百股細如呼吸的絲縷，再混進金屬光澤的彩線，以層疊暈染繡出石髓裏的霞色。每一針，皆是對數位痕跡的詩意轉譯。

吳燕玲凝視着繡娘工作的影像，忽然領悟了這場合作最深沉的悖論。「那些比髮絲更細的絲線，看似一吹即斷，卻能牢牢纏縛銅骨。當繡片最終從布基拆下，它竟有了自主的形態——刺繡不再是附庸，而成了結構本身。」王老師頷首，思緒飄向更遠的歷史煙雲。廣繡早在明代便遠渡重洋，以緻密奢華驚豔歐洲宮廷；而今這場「出口」，不再只是物質的流轉。「我們讓世界看見的，是一種哲學：最柔軟的，往往最能承重。」

這般剛柔相濟的辯證，亦重塑着二人對「工藝」本質的理解。吳燕玲將自己的方法稱為「從編碼到塑型」——數位模型是骨架，手工賦予靈魂。王老師則在對方的勇氣中，看見傳統突圍的曙光：「她敢把巨石『摺』進紡織機，打破尺度的邊界。」未來，他想將這般實驗精神帶入服裝、文創，乃至地景藝術，讓廣繡走出錦匣，呼吸當代的風。

展廳另一端，一件白鐵帆船裝置的金屬魚群，正隨觀者轉舵而游弋。光影漾動間，我彷彿看見兩位匠人更遼闊的執念：王老師創立廣繡研究院，以「非遺+扶貧」讓四百餘人居家執針；吳燕玲的UN/FOLD計劃，在貴州山間將式微的織藝轉化為當代語彙。他們的合作始於藝術的純粹，終究回歸土地的體溫——工藝之所以不朽，非因凝固於珍玩閣中，而在於它總能繡穿時代的鐵衣，讓堅硬的世界，長出溫柔的經緯。

離去前再望一眼文人石。銅色冷硬，絲光溫潤，恰似這座城市的寓言：所有剛強皆可繞指，所有時光終成繡語。而飄雅活藝這棟老建築裏，一場跨越材質、世代與技藝的對話，仍在針線交織的寂靜中，鏽刻着永恆的瞬息。

飄雅活藝「藝脈新生」展

日期：即日至2026年4月8日

地點：香港中環卑利街11號

詳情／預約參觀按此