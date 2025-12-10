歡迎回來

PUA精神控制：口裡說愛，卻處處貶損你！被操控的人只會愈愛愈卑微？
Love Philosophy

PUA精神控制：口裡說愛，卻處處貶損你！被操控的人只會愈愛愈卑微？

我單身但我快樂
Ayu 阿愚
我單身但我快樂

　　S小姐與男友相戀3年，前陣子說到結婚話題，男友竟對S說：「我要再多點時間觀察你的表現……」

 

　　觀察？觀察甚麼？觀察到何時？他的態度彷彿在說，就算你很想嫁給我，我亦未必答應，所以你先不要指望我向你求婚。

 

　　S年紀不輕了，反而愈來愈看不清未來，這個男人雖說是自己喜歡的，但在談戀愛的這些年卻稱不上很快樂。為甚麼別人的男友都對她們寵愛有加，而我的男友只管挑剔這裡不好、那裡不對。再等下去，不知結局會是如願成家，抑或分手收場。

 

　　為何不快樂？S的男友是很實際的類型，從不懂浪漫，更莫說儀式感。他更經常有種貶低S的傾向，先是嫌她工作賺錢不多，所以儲蓄也不多，嫌她家庭背景普通，嫌她家務總是做不好，然後又嫌她長相不夠漂亮、皮膚蠟黃粗糙、頭髮像枯草，嫌她身材愈來愈胖，腰線不見了，腿又粗又短，嫌她交友圈子欠缺養分，認識不到對自己有助提升的益友。

 

　　儘管如此，男友仍會告訴S，她這輩子其實是走運的，因為像S這種水平的人，竟然交到他這樣優秀的男友，實屬「難得」。他是本著「我不入地獄，誰入地獄」的精神來拯救S的人生；所有挑剔和不滿，都是出於愛她、為她設想、希望她一直進步。

 

　　初交往時，S會生氣、會反駁，但男友總是嬉皮笑臉輕輕帶過；慢慢下來，S就被吃得死死，甚至認同自己也許真的不夠好。如果問她，這段關係快樂嗎？她心裡確實很厭惡時常被男友嫌棄，她渴望能像其他女生一樣被寵愛，偏偏男友說鞭策也是愛的一種。而長期被貶，也令S自信衰落，害怕一旦跟男友分手，便無法找到接納自己的人…… 

 

　　S就這樣一直困在被愛與被否定的死胡同之內。

 

　　透過貶損他人使對方製造自我質疑，再讚許自己以達至操控對方，是PUA無誤吧！這種精神控制的背後，本似是男女之間的打情罵俏，但當超過了承受的界限，就變成了一種嚴重影響對方的手段。

 

　　有時候，做出PUA舉動的人，與被PUA的人，可能都對這個行為根本沒有意識，被PUA的人或許只覺得對方嘴巴一向不饒人，本質並無惡意，為此而生氣的話，便要多擔一項「小器」罪名，如何不高興，也只好默默承受。

 

　　至於操控那一方，他們知道自己正在PUA伴侶嗎？可能他們腦裡依稀有個「上把」、「下把」的概念，自覺將對方吃死死也不錯，把他說得一文不值，削弱他的自信，他就只能一直賴在自己身邊，任由擺佈。他們甚至會以說話一針見血、伶牙俐齒自居，卻永遠不知道這些舉動已對伴侶內心造成傷害。

 

　　一個願打，一個願捱，旁人的確無權批評別人的戀愛模式，但若你也像S一樣愛得卑微，建議你好好正視一下自己的情緒。兩個人在一起，卻不比自己一個人快樂？這段關係大概已是可有可無，你所擁有的，只是一個名為「男友」的負能量生產器。

Tags:#兩性#結婚#情感關係#愛情#Love Philosophy#分手#PUA
