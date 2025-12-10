每月一次的東倫敦Hackney跳蚤市集：齊集品味古著、設計師古董家具，驚喜不斷！

逛市集是倫敦人生活一部分，年青人以最低預算建構時尚造型，年長一輩就放眼價值較高的古董家具，不少家庭更會將逛市集視為週末活動。香港人來旅遊大多會到Spitalfield、 Bricklane等鄰近市中心的Weekend Market，事實上尚有很多更local、更高質又價廉物美的市集存在，只是稍稍偏離遊客區一點，例如滿佈街頭藝術的東倫敦Hackney就差不多每月舉辨一次Flea Market，這次是選址在兩層高的劇院內舉行。

因為需要收費入場，基本上算有信心保證，場地氣氛及DJ音樂皆經過精心設計，劇院的空間廣闊、間隔獨特，用來設置市集是非常有新鮮感。這裡的服飾檔主很有品味，會跟客人互相交流欣賞，有些更是來自其他英國地區的古著店主。上層的Mid Century古董家具收藏厲害，大量來自丹麥或北歐名師出品，狀態極佳、完全不是一般走市集的檔次貨色，當然價錢普遍是貴Car Boot Sale一截了 。

除了市集外，Hackney、Stoke Newington Road這一帶仍有很多小店值得逛逛，眾多古著店之中以Beyond Retro算最具大型規模，雖然貨色僅屬普通平庸。累了還可到附近的咖啡店及酒吧度過悠閒下午，但大家要有心理準備，東倫敦所散發的並非傳統文藝氣息，這裡的奔放糜爛非同凡響，可別被街上露宿者與hipsters交織而成的畫面嚇怕。