浪漫精緻聖誕大餐2025：正宗意大利托斯卡尼體驗／維港高空醉人夜色／經典高級扒房，踏上奢華感官饗宴！
Dining

浪漫精緻聖誕大餐2025：正宗意大利托斯卡尼體驗／維港高空醉人夜色／經典高級扒房，踏上奢華感官饗宴！

TEXT:Tiffany ChanPHOTO:品牌照片

　　在燈火璀璨的聖誕晚上，除了窗外各座高樓大廈的燈光點點，精緻的餐桌也成為最溫暖的地方。一頓精緻的聖誕大餐，都在提醒我們節日的意義 —- 享受的不僅是華麗的味覺饗宴，更是與摯愛共享的感恩時刻。讓我們在今年聖誕，以滿載心意的佳餚與溫馨時光，為這不平凡的2025年畫上幸福句點。

 

在 Instagram 查看這則貼文

Carna Hong Kong（@carnahongkong）分享的貼文

 

Carna by Dario Cecchini – 正宗意大利托斯卡尼體驗

 

　　隨著佳節將至，Mondrian Hong Kong 的扒房 Carna by Dario Cecchini 邀賓客以意大利托斯卡尼式盛宴歡度聖誕。延續主廚 Cecchini 「從頭到尾」的烹肉哲學，Carna 將於 12 月 24 至 25 日推出節日限定八道菜分享式晚宴（每位港幣 1,688 元起），以熱鬧又溫馨的意式家常風味迎接節慶。菜單包括傳統前菜拼盤與多款主廚推介主菜，如自家製炸煙燻芝士球、佛羅倫斯烤安格斯股肉及炭烤挪威海螯蝦，滋味豐富。不能錯過的焦點主菜則是以炭火燒至外香內嫩的澳洲黑安格斯斧頭扒，於席前分切，更添戲劇感。壓軸甜品榛子提拉米蘇融合 Frangelico 榛子利口酒，香滑甜美，為節慶餐桌畫上完美句點。鍾意與摯愛分享微醺時光的愛酒之人，則可另外以港幣$488 加配 Billecart-Salmon 香檳及侍酒師精選佳釀，舉杯共慶聖誕。

 

浪漫精緻聖誕大餐2025：正宗意大利托斯卡尼體驗／維港高空醉人夜色／經典高級扒房，踏上奢華感官饗宴！

浪漫精緻聖誕大餐2025：正宗意大利托斯卡尼體驗／維港高空醉人夜色／經典高級扒房，踏上奢華感官饗宴！

浪漫精緻聖誕大餐2025：正宗意大利托斯卡尼體驗／維港高空醉人夜色／經典高級扒房，踏上奢華感官饗宴！

 

查詢或預訂：Carna by Dario Cecchini

 

Vista – 醉人維港高空夜色伴隨意式華麗盛宴

 

　　坐擁維港高空醉人夜色的Vista，於今個聖誕節為城中饕客獻上意式華麗盛宴，以精緻風味與海天美景交織，為年末時刻添上一抹浪漫光彩。聖誕前夕及節日期間，Vista 將推出六道菜節慶晚餐（每位港幣 1,088 元），以布拉塔芝士配紅石榴及雅枝竹芯揭開序幕，清新細膩。接著登場的紅蝦刺身配柚子啫喱與海膽醬、八爪魚意粉配龍蝦濃湯層層堆疊鮮味，使味蕾慢慢綻放。主菜可選香草慢烤羊架或法式海鮮湯煮野生海鱸魚，盡顯地中海精髓。最後更以雜莓聖誕麵包布甸作結，甜蜜收尾，為冬日佳節增添夢幻氣氛，並與摯愛於維港絢麗景色下迎接嶄新一年。

 

浪漫精緻聖誕大餐2025：正宗意大利托斯卡尼體驗／維港高空醉人夜色／經典高級扒房，踏上奢華感官饗宴！

浪漫精緻聖誕大餐2025：正宗意大利托斯卡尼體驗／維港高空醉人夜色／經典高級扒房，踏上奢華感官饗宴！

 

查詢或預訂：Vista

 

Cristal Room by Anne-Sophie Pic – Noël Éclat 聖誕嚐味晚宴


　　今個聖誕，感受屬於味覺與藝術的浪漫交織。於 12 月 24 至 25 日，Cristal Room by Anne-Sophie Pic 呈獻 Noël Éclat 聖誕嚐味晚宴（每位港幣 1,980 元起），邀您步入一場瑰麗非凡的感官盛宴。序章以精緻小食亮相：裙帶菜塔可餅配鱈魚子醬與紫蘇、開心果薄餅杯配蝦與青檸葉，細膩而具精緻層次感。招牌菜式 Les Berlingots ASP © 以 24 個月熟成 Comté 芝士釀入意式雲吞，佐烏龍茶和煙燻雲呢拿蘑菇清湯，餘韻悠長。野生海鱸魚配魚子醬及香檳醬承載家族傳承；而布雷斯雞佐以海萵苣和貝，配以青咖喱捲心菜，展現海陸交融。最後甜品部分則以酥脆白雪千層酥，融入大溪地雲呢拿與普羅旺斯食用花，為節慶夜色添上浪漫詩意。賓客更可選擇精心調配的Balade無酒精、Experience飲品搭配體驗或Inspirational品酒之旅，為這場華麗聖誕晚宴添上醉人光彩。

 

浪漫精緻聖誕大餐2025：正宗意大利托斯卡尼體驗／維港高空醉人夜色／經典高級扒房，踏上奢華感官饗宴！

浪漫精緻聖誕大餐2025：正宗意大利托斯卡尼體驗／維港高空醉人夜色／經典高級扒房，踏上奢華感官饗宴！

浪漫精緻聖誕大餐2025：正宗意大利托斯卡尼體驗／維港高空醉人夜色／經典高級扒房，踏上奢華感官饗宴！

 

查詢或預訂：Cristal Room by Anne-Sophie Pic

 

Morton’s The Steakhouse – 體驗牛扒豐富風味

 

　　坐擁維港璀璨夜景的 Morton’s The Steakhouse，以極致扒房風味為今年聖誕獻上華麗謝幕。12 月 24、25 及 31日限定推出的聖誕晚市套餐（每位港幣 1,788 元起），邀賓客於高空美景中舉杯同慶，細味一年辛勞後的自我獎賞時刻。前菜可選濃郁龍蝦湯、龍蝦意大利餛飩或香煎鵝肝配蘋果醬，開啟味覺序章。主菜以精挑細選的 USDA Prime 牛排為亮點，包括 10 安士西冷、16 安士肉眼及二人份 36 安士斧頭扒，盡展牛肉的不同層次，體驗牛扒不同部位的豐富風味；同時亦備香烤羊架、智利海鱸魚及焗波士頓龍蝦供選擇，為節慶餐桌添上豐盛姿態。配菜延續 Morton’s 經典風味——黑松露忌廉粟米、芝士松露薯條與忌廉菠菜皆是人氣之選。壓軸登場的特濃朱古力蛋糕或蘋果批配香草雪糕，冰火交融的甜蜜呼應冬日浪漫。餐廳更貼心奉上免費酒精飲品一杯，包括紅白餐酒、氣泡酒或雞尾酒 Naughty，亦備無酒精版本 Nice，讓每位賓客舉杯共度醉人聖誕夜。

 

浪漫精緻聖誕大餐2025：正宗意大利托斯卡尼體驗／維港高空醉人夜色／經典高級扒房，踏上奢華感官饗宴！

浪漫精緻聖誕大餐2025：正宗意大利托斯卡尼體驗／維港高空醉人夜色／經典高級扒房，踏上奢華感官饗宴！

浪漫精緻聖誕大餐2025：正宗意大利托斯卡尼體驗／維港高空醉人夜色／經典高級扒房，踏上奢華感官饗宴！

 

查詢或預訂：Morton’s The Steakhouse

 

Tags:#聖誕節2025#聖誕節#浪漫#聖誕大餐#Carna#VISTA#Cristal Room by Anne-Sophie Pic#Morton’s The Steakhouse#牛扒#意大利餐廳#christmas2025#christmasfoodguide2025#聖誕大餐2025
