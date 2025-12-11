歡迎回來

13
十一月
沙田新城市廣場｜沙田新城市廣場 7 樓逾 4萬呎全新戶外空中花園【NTP Sky Garden】聖誕夢幻登場
節慶活動 商場活動
沙田新城市廣場｜沙田新城市廣場 7 樓逾 4萬呎全新戶外空中花園【NTP Sky Garden】聖誕...
推介度：
13/11/2025 - 01/01/2026
免費
25
十一月
港鐵香港站｜港鐵呈獻《李小龍誕生85周年紀念展：無形之道》 資料更新：香港站展區反應熱烈 由即日起延長至12月30日
展覽 文化藝術
港鐵香港站｜港鐵呈獻《李小龍誕生85周年紀念展：無形之道》 資料更新：香港站展區反應熱烈 由即日起延...
推介度：
25/11/2025 - 30/12/2025
免費
Secret Santa聖誕禮物提案：從護手霜到小腿按摩器，300-500元的交換禮物清單！
Skincare
Makeup
Body Care & Hair

Secret Santa聖誕禮物提案：從護手霜到小腿按摩器，300-500元的交換禮物清單！

Lazy Girl Beauty Hacks
Jessica CC
Lazy Girl Beauty Hacks

　　又到了每年的交換禮物環節，不少公司都有玩Secret Santa的習慣，為指定同事送上一份貼心的禮物。這份禮物一般都有特定的價錢，大約$300-$500，究竟送甚麼禮物才顯得大方得體，收禮物的人又覺得滿意實用呢？

 

　　應該沒有人不喜歡收到 CHANEL作為聖誕禮物吧？今年CHANEL Beauty的包裝充滿冬日的浪漫格調。那個深藍或珍珠白的節日包裝，繫上CHANEL的絲帶及彗星與山茶花的金屬吊飾，未拆開已經令人心花怒放。

 

Secret Santa聖誕禮物提案：從護手霜到小腿按摩器，300-500元的交換禮物清單！

包裝上的彗星與山茶花吊飾十分精緻，可以掛在聖誕樹上點綴。有日本美妝博主更把吊飾改裝成鎖匙扣，有興趣也不妨DIY一下。

 

在 Instagram 查看這則貼文

Romi(Hiromi Ishii)（@romi_1006）分享的貼文

 

　　作為同事間的交換禮物，禮物的內容可以選擇大部分人都適用的護手霜。LA CRÈME MAIN TEXTURE RICHE深層滋養精華護手霜比較適合冬天乾燥季節使用，含山茶花複合成分有助修護及滋潤雙手，香氣淡雅。

 

Secret Santa聖誕禮物提案：從護手霜到小腿按摩器，300-500元的交換禮物清單！

 

查詢及購買：CHANEL

 

　　日本人氣美容品牌ReFa的一向很受歡迎，送禮可以考慮 ReFa HEART BRUSH，它造型可愛，有多種顏色選擇，小小一把梳子方便攜帶，無論去旅行、放在公司，還是放在手袋都很方便。重點是價錢不貴，實用又貼心。

 

在 Instagram 查看這則貼文

ReFa HK（@refa_hk）分享的貼文

 

　　梳子配備三層構造梳齒，中高層順髮梳齒 有助解開髮絲間的纏結，低層亮髮梳齒有助撫平毛躁，梳出頭髮的光澤感，特別適合冬天使用。

 

查詢及購買：SHLAB

 

　　香港人經常都覺得周身酸痛，喜歡按摩舒緩，所以送按摩儀也是不錯的聖誕禮物。DOSHISHA大猩猩之握小腿按摩器採用強力空氣泵技術，就像大猩猩般強而有力地幫用家按摩小腿，舒緩一整日的疲累。這個系列的大猩猩按摩器已突破二百萬部，更有很多日本用家讚它有消水腫功效，很受歡迎。

 

Secret Santa聖誕禮物提案：從護手霜到小腿按摩器，300-500元的交換禮物清單！

Secret Santa聖誕禮物提案：從護手霜到小腿按摩器，300-500元的交換禮物清單！

 

　　不要以為大猩猩會太大力，用家可以按需要自行選擇大、中、小三種力度，重量只有390克，可以接駁USB充電使用，無論在辦公室或家中都可以按摩小腿。不過，筆者覺得每次只能按摩一邊有點不夠享受，如果同時收到兩個小腿按摩器就完美了。

 

 

查詢及購買：Ace Home 

 

Tags:#Secret Santa#聖誕禮物2025#交換禮物#聖誕節2025#christmas2025#christmasgift2025#ReFa#CHANEL#大猩猩按摩器
日本@cosme美妝大賞2025：Lazy Girls不能錯過的寶藏好物推薦！人氣No.1強力卸妝油、多功能粉撲
更多Lazy Girl Beauty Hacks文章
日本@cosme美妝大賞2025：Lazy Girls不能錯過的寶藏好物推薦！人氣No.1強力卸妝油、多功能粉撲
