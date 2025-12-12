歡迎回來

Heymendi 生存指南：快速、混亂、毫無底線！細數中伏實錄
Love Philosophy

Heymendi 生存指南：快速、混亂、毫無底線！細數中伏實錄

愛情求生指南
Yuen Cheung
愛情求生指南

　　要數最不推薦的交友軟件，第一名絕對是 Heymandi。作為聲名狼藉的網上偷情聖地，玩法是透過匿名的方式快速與不同人交談。

 

　　不需提供照片、名字、年齡、自我介紹等基本資料，用家只需寫一句代表自己的說話或即時感受來吸引陌生人。發送邀請後，對方要在10秒內接受才能開始對話，看著倒計時視窗，刺激感大增。聊得來就要把握機會交換聯絡方式，因為一旦離開聊天室就無法再次對話。相信開發者原意是希望大家專注於內在和話題交流，可惜沒了身份的枷鎖，大家便忍不住把內心黑暗面展露出來。

 

　　用家第一步要學會一些專有名詞，絲（絲打即女生）、巴（巴打即男生）、SP（Sex partner）、FWB（Friends with benefits）這些常見用語是基本，更新穎複雜的整理如下：

 

#人地＝已有另一半

#樹窿＝聊心事的人

#SL＝Secret Lover

#走甜＝不講色情

#外協＝注重外表的外貌協會

#紀巴＝任紀律部隊的男士

#車巴＝有車的男士

#肉地＝微胖

 

　　舉例來說，若你是25歲、注重異性外貌、只想談情不想談性的微胖女生，可簡化自己為「25外協走甜肉地絲」。又或你已有另一半卻想尋找性伴侶、身型不錯、紀律部隊男生，可自稱為「人地搵SP大隻紀巴」。整個感覺就像車仔麵點菜一樣，將不同關鍵字拼在一起代表自己。

 

　　玩得匿名交友 Apps 已有心理準備被照騙，但有些實在欺人太甚一定要分享。

 

　　試過有一「紀巴」聲稱自己178cm，發來多張半身照，驟看身型比例正常，不疑有詐地赴約。見面一刻就知道自己還是入世未深，大意了。有趣的是他坦蕩蕩地走過來，「欸，你跟照片長一樣耶，竟然沒照騙，你覺得我怎麼樣？」平視角度（本人165cm）看著一臉期待的他，尷尬而不失禮儀的業務笑容這時派上用場。「呃，你也跟照片差不多，哈哈哈」嗯，不應被肌肉蒙蔽雙眼的。

 

　　曾經有「車巴」自告奮勇接送，言談間一直炫耀自己的愛駕，甚至傳來開車的自拍照。出現眼前的卻是電單車......師兄，至少提前知會一聲吧。「呃，我以為是之前給我看的四轆車輛，今天穿著不太適合坐電單車吧。」「哦，我之前傳給你的是朋友的車，沒告訴你嗎？哈哈哈。沒關係，短裙也可以坐，用外套蓋住就行。」當時不懂拒絕的我，穿著短裙在炎夏32度下像瘋婆子一樣被逼坐上烈火戰車。嗯，下次要檢查駕照。

 

　　也有試過到達餐廳認不到人，啊......原來交換的是發福前的照片，沒關係我的照片也有微修圖。重點是張開口的一刻，不只傳來陣陣坑渠般的惡臭，東歪西倒的黃黑煙屎暴牙實在倒胃口（絕無批評或歧視成份，純個人喜好）。嗯，又上一課，看照片記得要有露齒照。

 

　　當初入坑這個軟件是因鄰座同事介紹，兩個單身女子正值交友上癮期，這種又快又刺激的戰場最適合不過。上班第一件事是互相匯報戰績，東涌男、消防一、消防二、外賣男、健身教練等代號如數家珍。去到後期更會比賽誰遇到的人更伏更奇怪，可想而知這個交友 Apps 的質素多參差。現在回想當時心態，根本沒多大期望能在 Heymandi 找到另一半。我們追求的好像只是無聊時有人能隨傳隨到的優越感和異性青睞中的虛榮心。說到底還是不甘寂寞的心作祟，哪怕遇上妖魔鬼怪，也總比孤獨一人好。

 

Tags:#交友App#情感關係#愛情#單身#Heymandi#交友#Love Philosophy#christmas2025#christmaslove2025#聖誕節2025
