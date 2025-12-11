歡迎回來

電影《旅行的意義》：你正百無聊賴我正美麗
Movie & Drama

電影《旅行的意義》：你正百無聊賴我正美麗

夢囈之上
林靖風 Cyrus Lamprecht
夢囈之上

　　由三宅唱執導的電影《旅行的意義》透過冬日旅程與夏日故事交織劇情，呼應了創作本質源自生活體驗的主題。主角李（沈恩敬飾）以編劇身分向旅館主人（堤真一飾）詢問私人問題時，對方只作出尷尬的回應——真實情感從來無法透過言語來表達。然而當旅館主人在深夜外出時偶然遇上女兒，卻看見他那無能為力的思念；被女兒拒絕的擁抱，也成為他百無聊賴的根源。

 

電影《旅行的意義》：你正百無聊賴我正美麗

 

　　有時候並不是沒有任何事情可以做，而只是被各種現實所限制着，最後的結果亦只能成為如詩人夏宇所寫下的一個「你正百無聊賴我正美麗」的人。許多人認為到一個新的地方旅行就應該做些甚麼，譬如警察問及李來到小鎮以後有否參觀溫泉及藝術館等，但是其實她也就是來四處閒逛。生活可以沒有意義，或說生活本來就沒有任何意義。若人生並沒有既定意義，當在生活中找不到意義的時候，也只是符合生命的本質而已。

 

電影《旅行的意義》：你正百無聊賴我正美麗

 

　　若強迫自己一定要找到意義而受盡煩惱，那就會像夏日故事中的渚（河合優實飾）及夏男（高田萬作飾）於抑鬱的對話：夏男形容母親認為會因無聊而引致抑鬱，渚則回答：「太忙也會抑鬱。」現代社會讓人無法完全停下腳步欣賞身邊的事物，就像李拿着相機拍攝夜裏的雪景，卻沒有使用閃光燈；彷彿都只是在記錄當下的心情而對自己說：「要記住這一刻。」相片的結果並不重要，重要的是按下快門的瞬間。

 

電影《旅行的意義》：你正百無聊賴我正美麗

 

　　為韓國人的李來到日本，吐露了身處在異鄉的獨白：「感覺離開故鄉以後，都像是在旅行。」每一個人是否都擁有自己的故鄉嗎？那些每隔幾年就搬家、從小出國留學，或婚後搬到另一個國家的人——他們還會對某個地方產生歸屬感？身處異鄉的人就像浮萍一般無依。

 

電影《旅行的意義》：你正百無聊賴我正美麗

 

　　「或者旅行，就是要從言語中解脫。」身為編劇的李，她所表達情感的方式本來就依靠文字。同時，她在電影中所改編的夏日故事也反映了「從言語中解脫」的主題：斷續的日常對白、無意義的走動，即使是抽煙的動作，其中的角色也只是在躊躇。在放映結束後，觀眾質疑為甚麼這是一部旅行電影——「百無聊賴」就是李對於旅行的詮釋。旅行可以讓人成為一位失語者，只透過簡單的動作來感受，不必依賴語言去訴說甚麼。

 

旅行的意義

上映日期：2025年12月18日

