滑雪也要穿得時尚！冬季滑雪必備一覽：Jacquemus 、Dior、LV、Chanel 的雪地美學

一直深信「工欲善其事，必先利其器」這句古訓，尤其對滑雪新手更加適用。技巧未必純熟，但裝備一定要望落去有型又專業，至少站在雪場時心裏都會踏實一點。踏入冬季，入手第一套滑雪裝備往往令人既興奮又迷惘：大家第一個會想的，通常是保暖、防水、透氣，能否抵禦濕冷、是否夠靈活、會不會太重侷促？但作為新手，其實不需要一開始就買到專業選手級別的「重裝」，過重或過於複雜的裝備，反而可能增加負擔。相反找到一套兼具機能與造型、易穿又舒服的滑雪服，會令整個入門過程愉快得多，更理想的做法是挑選一套能兼具功能性與美感的滑雪服！ 如今愈來愈多滑雪者早已不滿足於裝備僅適配雪場，更期待它能延伸至旅程的更多場景—無論是滑雪後走進街角咖啡館，還是回歸城市生活，滑雪服都能自然融入日常造型，實現場景切換的無縫銜接。

今季Jacquemus 及LV等各大品牌推出的升級滑雪系列正切合此趨勢，這些單品在保留禦寒、防水與透氣等必要機能之餘，亦於剪裁、色調與布料質感上注入時尚設計，讓滑雪服彻底跳出功能性服飾的單一界定，而是兼具身份、風格及實用性的造型單品，真正做到「裝備即造型」。當中Nike 與 Jacquemus 最新合作推出的 Après Ski系列，該系列囊括18款融合法式極簡美學的滑雪單品，將法式設計的簡約質感與專業滑雪的核心機能巧妙融合，從防風禦寒的滑雪外套、貼合身型的連身服到適配運動的緊身褲，品類齊全且風格統一。系列中的二合一GORE-TEX外套堪稱點睛之筆，外層憑藉專業科技實現防水防風，內層則選用Primaloft物料，在保證輕盈體感的同時築牢保暖防線。這般設計的精妙之處在於，穿著者可從雪地滑道直接步入室內場景，無需特意更換衣物，真正實現了雪場與日常之間的「無縫過渡」，讓滑雪裝備的實用性與場景適配性大幅提升。另外Jacquemus 今季還有跟法國滑雪品牌推出LACROIX推出聯乘系列，設計優雅，絕對值得入手！



在滑雪服飾領域早有佈局的CHANEL，其推出的Coco Neige系列更是將品牌基因與專業機能深度融合，將雙C標誌、標誌性菱格紋等元素巧妙融入經過特殊處理的高科技面料中，從兼具保暖與造型感的毛帽到適配雪場強光的滑雪眼鏡，從造型到功能都面面俱到。Louis Vuitton Ski 系列的滑雪外套採用回收尼龍材質製成，結合專業防水科技與手工絎縫「Malletage」格紋圖案，讓滑雪服在具備強悍機能的同時，更能在雪場與城市間切換自如。相較於主線的鮮明風格，Gucci 滑雪 Altitude 系列則顯得相對低調，顏色以低飽和的山系色調為主，三層透氣面料、防潑水處理與流線剪裁，非常舒適實用，同時更與Head攜手推出滑雪板、滑雪杖、單板滑雪板、安全帽等聯名滑雪裝備，從頭到腳一致的完美搭配。

若想以較親民的價格入手滑雪服，H&M Move 與 Grand Studio 合作推出的全新滑雪服系列絕對是高性價比的代表。系列採用品牌自主研發的 StormMove™、ThermoMove™ 及 Fleece SoftMove™ 等高性能科技面料，在雪地嚴寒環境中展現出色的保暖與防風效果。無論是滑雪套裝或立體羽絨外套，設計上皆摒棄浮誇裝飾，打破傳統滑雪服硬挺笨重的質感，詮釋出兼具功能性與時尚感的雪場穿搭美學。



