聖誕節2025：精緻聖誕蛋糕5選！冬日紅莓樹幹、經典車厘子黑森林、香印提子西瓜蛋糕，派對甜點之選

聖誕將臨，城市在冬日光影中悄然換上華麗新裝，各大甜點品牌以節慶為靈感，推出一系列限定作品，每一款以精緻工藝與季節風味重新詮釋節日的甜蜜。今期，編輯部就為大家精選不同品牌於聖誕佳節推出的精緻蛋糕！

Pandan Man 士多啤梨大福班蘭蛋糕

Pandan Man早前在置地廣場開設的快閃店大受好評，臨近聖誕佳節，再度進駐太古廣場！除了多款節慶限定蛋糕外，更推出全新太古廣場店獨家限定口味——士多啤梨大福班蘭蛋糕。蛋糕以清新班蘭戚風蛋糕作為主調，配合夾層士多啤梨忌廉與自家製果醬，外層用了粉紅色大福皮以仿日本草莓大福外型。既充滿創意巧思，又洋溢節日歡樂氛圍，為聖誕增添一份甜美驚喜。

Driscoll’s x Cupping Room 節日限定「Berrylicious!」

談到聖誕佳節，總少不了莓果的身影。今年全球新鮮莓果品牌 Driscoll’s 攜手香港 Cupping Room 推出「Berrylicious!」節日限定菜單。以優質紅桑子與黑莓為靈感，由 Cupping Room 旗下西班牙烘焙店 La Viña 的糕點主廚 Ricky Wong 精心設計，將莓果昇華為兩款精緻甜點及一款季節限定飲品，為年末佳節注入馥郁風味與節日喜悅。今次的限定菜單更著重健康理念，透過新鮮莓果帶來無負擔的享受。品嚐美味甜點的同時不必過於擔心卡路里，既能滿足味蕾，又能保持輕盈心情，堪稱女士們的節日福音！

冬日紅莓樹幹蛋糕外型經典，蛋糕內配合了朱古力忌廉與紅桑子果醬夾心層疊於海綿蛋糕上，甜美濃郁與酸爽清新彼此呼應，口感層次分明。蛋糕表面更鋪滿 Driscoll’s 新鮮紅桑子，宛如聖誕街頭閃爍的燈飾，在節日餐桌添上一抹華麗與驚喜！

提到聖誕莓果自然少不了黑莓！黑莓絲絨撻造型來自聖誕樹和松果的外型，果撻內層填滿新鮮黑莓果醬，混合杏仁撻及輕盈的雲呢拿奶油，頂部用新鮮 Driscoll’s 黑莓點綴著，宛如冬日森林的華麗裝飾！

Lady M車厘子黑森林蛋糕

黑森林蛋糕可說是聖誕節的經典代表，小編亦是忠實愛好者！今年 Lady M 將這款傳統名作重新演繹，推出全新「車厘子黑森林蛋糕」！

以法國朱古力海綿蛋糕為基底，每層鋪上自家製車厘子果醬，酸甜交織。中間更加入兩款別緻夾心——柔滑黑朱古力忌廉與酒浸車厘子忌廉芝士，令蛋糕在口中綻放馥郁甜香與淡雅酒香，層次十分豐富。車厘子黑森林蛋糕外層以法國馬斯卡彭芝士忌廉細緻包裹，質感柔滑，芝士與忌廉交織車厘子果肉的清香，甜而不膩。內層更保留黑森林蛋糕的經典元素——車厘子啫喱，酸甜層次與濃郁朱古力相互呼應，令整體風味更添立體感。

Bacha Coffee意式脆餅香梨咖啡蛋糕、傳統香薑蛋糕

摩洛哥咖啡品牌 Bacha Coffee 最有名必定是他們的咖啡，今年節日咖啡蛋糕系列以全新形象示人，是不能錯過的系列之一！傳統香薑蛋糕向來是冬日與聖誕的經典甜點，薑味與蛋糕甜味交織，香薑散發暖意。意式脆餅香梨咖啡蛋糕當中的忌廉和香梨的清甜相互配合著，再搭配一杯香味撲鼻的咖啡，都能讓冬日午後倍添溫馨。

LIFETASTIC全新限定聖誕蛋糕

聖誕氣息漸濃，LIFETASTIC 以「Layers of Joy」為主題推出今年的節日限定系列，帶來三款全新節慶口味。分別呈現濃郁、優雅與清新的節日風格，為冬日聚會添上甜蜜亮點。

作為以西瓜蛋糕聞名的品牌，LIFETASTIC 今年亦特別推出以西瓜為靈感的聖誕版本，成為系列中最具代表性的節日之作。香印提子與西瓜的天然果香能中和節日菜式的厚重感，帶來輕盈不膩的口感，是聖誕大餐後最令人放鬆的甜點選擇。蛋糕底層以無麩質杏仁餅底製作，質地細緻、香氣柔和，讓更多賓客都能安心享用。層層堆疊的翠綠香印提子、純白乳酪忌廉與鮮紅西瓜，構成「綠．白．紅」的經典聖誕色調，視覺與味覺皆充滿節慶氛圍。

