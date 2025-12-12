米芝蓮一星中菜食府推五行養生菜譜：老菜脯陳皮乳鴿腿、胡椒淮山湯、黑虎掌鴨卷伴乾燒鮑魚，先調節，後進補！

最近來到闊別一時，位於金鐘香港JW萬豪酒店裡面的米芝蓮一星中菜食府「萬豪金殿」享用晚餐，品嘗中餐行政總廚 鄧家濠師傅Jayson 炮製的「五行養生菜譜」，於2015年首度登場的五行養生菜譜靈感源自《黃帝內經》的古賢哲思，以五行對應五臟，五臟對應五色，白為肺（金）、青為肝（木）、黑為腎（水）、紅為心（火）、黃為脾（土），調和臟腑機能，以達保健之效。來到2025年Jayson決定重塑新一季的五行養生菜譜，強調先破後立「先調節，後進補」，甄選時令矜貴的五色食材，為客人炮製出一道接一道養生又養心的佳餚美饌，實在是一切來得太期待。

菜單共有十道菜，前五道是「五行調和前菜」，後五道則是「五行相生主菜」，完美地演繹「先調節，後進補」的理念。

翡翠豆仁、羽衣甘藍汁 – 餐單由一道以青色食材，幫助疏肝的前菜開始，Jayson用上青島元貝搭配青豆撻，味道清新鮮甜；配上以羽衣甘藍、青瓜、雪梨、檸檬及蜂蜜製成的果汁，入口醒神，簡單討喜。

蜂巢流心酥 – 之後是主打去胃氣的黃色食材登場，賣相有點像精緻版本的芋角，原來真身是鹹蛋黃金酥，裡面包着流心鵪鶉蛋，置底配襯粟米汁，無論味道和口感都十分精彩。

老菜脯陳皮乳鴿腿 – 之後有疏腎經的黑色食材，外皮香脆的乳鴿腿裡面釀入了鴿肉膠、韭菜、老菜脯和陳皮，一口吃下，香氣四溢。

仙人掌果蟹肉凝膠 – 一道以紅色食材來驅除心火的前菜，賣相可愛的粉紅色小花杯，裡而盛滿鮮甜度十足的花蟹肉，跟仙人掌果肉搭配一起，感覺驚喜。

胡椒淮山湯 – 最後一道前菜是通肺氣的白色食材，熱騰騰的燉白肺濃雞湯加入胡椒與鮮淮山蓉，入口充滿胡椒香氣，淮山蓉口感綿密，好喝得想多來一杯。

棗爾稱心 – 享用過前菜之後來到進補主菜登場，第一道是具備護心功效的紅色菜式，Jayson巧妙地把打成蓉的雞肉和軟糯的蹄筋釀入關東遼參裡面，配上養心安神的紅棗與清心潤燥的蓮子熬成的醬汁，構成了一道無論口感和味道都十分豐富的菜式。

花膠蕉香蝦 – 之後來了一道健脾的主菜，色澤金黃的花膠蕉香蝦，原來師傅花了不少功夫準備，先把花膠、香蕉和蝦膠黏合一起，再以合適油溫把外層半煎炸成又酥又脆，裡面卻保持鮮滑軟嫩，香蕉的甜香把整道菜式的味道襯托起來，配上用南瓜和小米兩款養胃食材烹煮而成的醬汁，兩者完美融合，不分你我。

杏汁琵琶燕 – 白色的食物備有潤肺的療效，Jayson用上矜貴的官燕入饌，做成琵琶官燕後再配上鮮百合、蛋白珍珠、馬蹄和石斑粒，醬汁用上潤肺養喉的杏汁和雞湯一起煮成，滋潤度立即加倍提升。

黑虎掌鴨卷伴乾燒鮑魚 – 黑色食物有補腎作用，鴨卷中釀入了黑豆和幽香的黑虎掌菌，經慢煮後再炸香，配上南非吉品鮑魚，搭配烹調過乾燒鮑魚與黑虎掌菌的醬汁，一口吃下，芳香醇厚，吃到最後，把剩餘醬汁跟旁邊的黑蒜珍珠飯拌勻同吃，飯粒吸收了鮑汁和菇菌的精華，好吃得念念不忘。

涼瓜汁青檸泡沫、蘋果牛油果酥 – 甜食時間來了兩款滋補養肝的青色甜點，加入奇異果粒、蘆薈和桃膠的涼瓜汁青檸泡沫，入口清新酸甜，美味之餘又幫助消化；以青蘋果製作的蘋果牛油果酥散發著淡淡的牛油果香氣，吃罷，唇齒留香。

「五行養生菜譜」定價每位HK$2,588，（6位起），需要一星期前預訂。

萬豪金殿

地址 : 金鐘金鐘道88號太古廣場香港JW萬豪酒店3樓

電話 : 2810 8366