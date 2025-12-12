經典設計在今日依然動人！積家大師系列新作：在日常佩戴中延續優雅

大師一出手，便知有沒有。正好跟曾經一同遊歷積家廠房的錶友聊起，好的設計很多時是不需要繁複累贅，愈精彩、經典的錶款更不需要畫蛇添足，僅用那份簡潔俐落的設計就能牽動人心，正如今次要介紹的大師系列新品，向品牌的經典款式致敬，正正就是有這份經典傳承的韻味。

Master Control Classic大師系列復古味濃厚

經典與現代的平衡，錶盤大小當然是最先要考量的事。畢竟Boy Size的實用度著實較高，看看這枚全新Master Control Classic大師系列腕錶就採用直徑36毫米的精鋼錶殼，恰到好處地比歷史錶款略大兩毫米，最重要的是，每項細節均忠實重現原型腕錶的美學特色，採用冷冽的銀白色調與極簡設計，流露復古意韻。精鋼錶殼與經典銀色太陽放射狀飾紋錶盤相得益彰，搭配纖長的三角形時標、夜光圓點及太子妃式指針。藍色中央秒針為錶盤增添細膩色彩。暖棕色鴕鳥皮錶帶飾以淺色縫線，配備針扣，進一步突顯Master Control Classic大師系列腕錶的復古魅力。

超薄大師系列的日月星辰

積家的超薄腕錶，細緻與工藝一向動人心弦。像這兩枚新品Master Ultra Thin Date超薄大師系列日期顯示腕錶和Master Ultra Thin Moon超薄大師系列月相腕錶，搭配色調淡雅的全新銅色粒紋錶盤。紋理細緻的暖色調錶盤與冷色調的拋光精鋼錶殼形成鮮明對比，雋永含蓄。要特別一讚的是錶盤恰到好處的均衡佈局，與線條俐落的39毫米錶殼互相映襯。6時位置設有日期或月相顯示，每個細節均清晰易讀、和諧融合。個人一向鍾情Moonphase 腕錶的優雅，像這枚月相腕錶的月相和日期顯示是一極緻範例：銀色月亮以深藍色星空為背景，銅色錶盤上的月相視窗周圍印有黑色的日期。

同場加映：《THE HOUR BEFORE》

積家最近推出了一個全新的紀錄短片系列《The Hour Before》，希望觀眾能走進那些追求卓越的人，在成功之前的真實時刻。短片裡，他們分享了在默默努力的日子裡，曾經的懷疑、靈感突然閃現的瞬間，以及支撐自己走下去的信念。每一集都呈現出不同領域的人物——無論是製錶師、電影人、運動員或音樂家——在面對挑戰時的真誠與脆弱。他們的故事提醒我們，成就並非一蹴而就，而是來自長時間的投入與熱情。