歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

diva
全文搜索
Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
經典設計在今日依然動人！積家大師系列新作：在日常佩戴中延續優雅
Watch

經典設計在今日依然動人！積家大師系列新作：在日常佩戴中延續優雅

玩味誌
蕭國仁 Henry SIU
玩味誌

　　大師一出手，便知有沒有。正好跟曾經一同遊歷積家廠房的錶友聊起，好的設計很多時是不需要繁複累贅，愈精彩、經典的錶款更不需要畫蛇添足，僅用那份簡潔俐落的設計就能牽動人心，正如今次要介紹的大師系列新品，向品牌的經典款式致敬，正正就是有這份經典傳承的韻味。

 

經典設計在今日依然動人！積家大師系列新作：在日常佩戴中延續優雅

 

Master Control Classic大師系列復古味濃厚

 

經典設計在今日依然動人！積家大師系列新作：在日常佩戴中延續優雅

 

　　經典與現代的平衡，錶盤大小當然是最先要考量的事。畢竟Boy Size的實用度著實較高，看看這枚全新Master Control Classic大師系列腕錶就採用直徑36毫米的精鋼錶殼，恰到好處地比歷史錶款略大兩毫米，最重要的是，每項細節均忠實重現原型腕錶的美學特色，採用冷冽的銀白色調與極簡設計，流露復古意韻。精鋼錶殼與經典銀色太陽放射狀飾紋錶盤相得益彰，搭配纖長的三角形時標、夜光圓點及太子妃式指針。藍色中央秒針為錶盤增添細膩色彩。暖棕色鴕鳥皮錶帶飾以淺色縫線，配備針扣，進一步突顯Master Control Classic大師系列腕錶的復古魅力。

 

經典設計在今日依然動人！積家大師系列新作：在日常佩戴中延續優雅

經典設計在今日依然動人！積家大師系列新作：在日常佩戴中延續優雅

經典設計在今日依然動人！積家大師系列新作：在日常佩戴中延續優雅

 

超薄大師系列的日月星辰

 

　　積家的超薄腕錶，細緻與工藝一向動人心弦。像這兩枚新品Master Ultra Thin Date超薄大師系列日期顯示腕錶和Master Ultra Thin Moon超薄大師系列月相腕錶，搭配色調淡雅的全新銅色粒紋錶盤。紋理細緻的暖色調錶盤與冷色調的拋光精鋼錶殼形成鮮明對比，雋永含蓄。要特別一讚的是錶盤恰到好處的均衡佈局，與線條俐落的39毫米錶殼互相映襯。6時位置設有日期或月相顯示，每個細節均清晰易讀、和諧融合。個人一向鍾情Moonphase 腕錶的優雅，像這枚月相腕錶的月相和日期顯示是一極緻範例：銀色月亮以深藍色星空為背景，銅色錶盤上的月相視窗周圍印有黑色的日期。

 

經典設計在今日依然動人！積家大師系列新作：在日常佩戴中延續優雅

經典設計在今日依然動人！積家大師系列新作：在日常佩戴中延續優雅

經典設計在今日依然動人！積家大師系列新作：在日常佩戴中延續優雅

經典設計在今日依然動人！積家大師系列新作：在日常佩戴中延續優雅

 

同場加映：《THE HOUR BEFORE》

 

　　積家最近推出了一個全新的紀錄短片系列《The Hour Before》，希望觀眾能走進那些追求卓越的人，在成功之前的真實時刻。短片裡，他們分享了在默默努力的日子裡，曾經的懷疑、靈感突然閃現的瞬間，以及支撐自己走下去的信念。每一集都呈現出不同領域的人物——無論是製錶師、電影人、運動員或音樂家——在面對挑戰時的真誠與脆弱。他們的故事提醒我們，成就並非一蹴而就，而是來自長時間的投入與熱情。

 

經典設計在今日依然動人！積家大師系列新作：在日常佩戴中延續優雅

 

Tags:#christmas2025#christmasgift2025#christmaswardrobe2025#聖誕節2025#聖誕禮物2025#JLC#積家#Jaeger-LeCoultre#腕錶#手錶#Watch
Add a comment ...Add a comment ...
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處