不再追求多種複雜護膚品！回歸正統護膚概念：修復肌膚屏障才是皇道？

多年前訪問某法國尊貴品牌的創辦人，他坦言優質的成分和配方，不論男女肌膚都適合使用，所以即使沒有推出男士護膚產品，但多年來也不乏男性顧客。「如果有一日推出男士護膚品，對我來說是市場需要多於品牌需要。」

事實上，近年社交媒體上流行的護膚成分和護膚方法日新月異，有很多女生已習慣追新試新，護膚的關鍵詞經常變，但不變的是大家對完美肌膚的追求。

市面上很多針對不同肌膚問題的護膚品，將每種產品的效能分得很細，大家都可能聽過韓國女生洗面後要塗十一種護膚品（！）但回歸正統護膚概念，原來擁有健康的肌膚屏障，已經能解決大部分問題，而且日常護膚程序亦不複雜。

留意到最近有兩個品牌，背景年資理念完全不同，但同樣推廣修復肌膚屏障為目標，無獨有偶也選擇以香港為重要發展基地。

Yii 胎盤素鞏固肌膚免疫屏障

日本美容企業ands（旗下還有Atorrege AD＋已於2023年易手到樂敦集團），全新護膚品牌Yii剛於上月在大阪和東京@cosme pop up亮相，但第一個長期銷售點則是香港Log on，產品現已上架但據知明年第一季才正式大型宣傳推廣。

Yii的緣起是《易經》學說所指的「變化」之道。著眼於掌控膚質的當下變化，摒棄肌齡膚質的傳統羈絆，主張從容養膚，解放膚質類別之迷思，以鞏固肌膚免疫屏障為首要任務，高度滲透力的高濃度成分，照顧容易敏感，弱屏障及已有初老現象的肌膚保養需要。

Yii的核心成分是豚胎盤素（Placenta Extract），源自健康豬隻胎盤萃取的天然活性成分，含氨基酸、蛋白質、生長因子、維生素與礦物質，其分子結構與人體肌膚高度相容，吸收率高，能深入肌底發揮功效，促進細胞再生與修復。相較於化學合成的護膚成分，天然的豬胎盤素特別適合面對初老、假衰老、敏感等肌膚問題，刺激細胞再生，免疫屏障功能得以鞏固，從而增強肌膚微循環，重設水油平衡。

皇牌產品再生提亮修復乳霜（Cream R）$480/30g ，結合豚胎盤素、黑果越橘、寬葉車前籽與角鯊烷，針對熟齡肌四大問題——膚色不均、細紋乾紋、鬆弛無光與輪廓模糊，針對初老肌膚的暗啞疲態，質地豐潤，能提升膚質重現飽滿柔滑細緻肌，配方無添加香料、色素、礦物油等成分。其獲得日本厚生勞動省醫藥部外品認證，通過美國FDA標準過敏測試，溫和配方特別適合敏感肌膚。

Doctor Babor 醫美級屏障修護

60多年歷史的德國醫學美容護膚品牌Babor，選址在香港開設全球首間全新概念零售店，更附設BABOR Expert Cabin提供皮膚護理服務。之前介紹過Barbor的安瓶精華，得知顧客反應正面，回購率相當不錯。

Doctor Babor提倡維持肌膚屏障健康，真正健康的肌膚屏障，就如磚牆中「磚」與「水泥」般無縫結合。肌膚屏障失守，角質層細胞排列鬆散，如下塌的磚牆出現寬闊不均的縫隙、破洞，肌膚中門大開，無法有效鎖住養分與水分，以致肌膚水油平衡失調；細菌、致敏原及有害污染物更可自出自入，肌膚微生態失衡，無法健康穩定，各種肌膚問題接踵而來。

The Cure Cream 的100% Clean Beauty配方擁有最高濃度15%的專利BIOGEN全能植萃8重修復配】、 3%超發酵植物及4.5%泛醇，主要功效是「養好肌膚屏障」，這賣點聽落平平無奇，但其實差不多已等如其他品牌三個護膚系列的功能：改善乾燥缺水、膠原流失、暗啞、老化、粗糙、敏感泛紅、炎症、暗瘡、濕疹及疤痕修復等問題，特別適合醫美療程前後及敏感炎症肌膚使用。

品牌分享的手術後疤痕90日修復實例，比起平日常見的改善皺紋、淡化色斑或提升輪廓更令我印象深刻，也是我對這瓶面霜滿有期望的原因。