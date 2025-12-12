冬日藝文指南：港芭《胡桃夾子》、楊詩敏 x 黃智雯《天下無不西之閨蜜》、法國馬戲《反轉人生》

一場展覽、一首音樂，或是一部劇場演出，總能為平凡日子注入靈感與溫度。編輯部定期為大家送上最新藝文活動資訊，讓我們一起探索那些不可錯過的角落，為生活添上一抹美好時光。

港芭《胡桃夾子》邁進100場

Septime Webre為香港芭蕾舞團編創的老香港版《胡桃夾子》，2021年聖誕首演至今，每年公演都人氣高企，海盜張保仔、太平清醮搶包山、蛋撻、燒賣、賽馬、動植物公園等香港元素，放進柴可夫斯基作曲的這個經典舞作當中，成為別開生面的聖誕派對。今年五度公演將會邁進一百場，並會加入熊貓等全新元素，是合家歡節目，也是觀光客之選。

《胡桃夾子》

日期：2025年12月12至28日

地點：尖沙咀香港文化中心大劇院

門票：$1,200 - $180

詳情及訂票：https://hkballet.com/zh/see-hkb/production/the-nutcracker-2025

CCDC《重》

香港作為文化大都會，是看環球當代舞的好地方。今個周末，城市當代舞蹈團（CCDC）的重量級舞蹈系列之《重》，帶來歐、美、亞三大洲的著名編舞佳作。當中，William Forsythe的《N.N.N.N.》，是舞迷必看的經典作品，極具幽默感的四人舞，欣賞大師級編舞歷久常新的藝術理念。

而來自比利時的Sita Ostheimer，編創舞蹈重視身體的本能和情感，今次來港與七位女性舞者一起創作的《月》，是一次非常坦率、有力的身心靈告白。而台灣編舞洪綵希的新作《血泉》，雖然靈感源自詩，但對舞者的精神和體能要求高能量發放，是認識舞團新生代班底的好選擇。

《重》

日期：

2025年12月13日，8pm

2025年12月14日，3pm

地點：西九文化區自由空間大盒

門票：$420, $360, $280, $200

詳情及訂票：https://www.ccdc.com.hk/ccdc_events/a-triple-bill/

法國馬戲《反轉人生》

法國雜技團La Triochka的表演，不只給觀眾看高難度的馬戲雜技，更會給你一些有意思的訊息，例如將於「玩轉大館馬戲季 2025」演出的《反轉人生》，便讓大家在看雜技的同時，笑笑辦公室食物鏈，讓各位社畜和非社畜會心微笑。

玩轉大館馬戲季 2025《反轉人生》

日期：

2025年12月19日，5pm – 5:30pm

2025年12月20及21、24至28日，2:00pm – 2:30pm & 5pm – 5:30pm

地點：大館監獄操場

門票：免費入場

詳情：https://www.taikwun.hk/zh/programme/detail/top-down/1693

楊詩敏 X 黃智雯《天下無不西之閨蜜》

既是電視演員的蝦頭和Mandy，也是獨腳戲《難道手機冇電才去愛?!》主角楊詩敏，和舞台劇《薄伽梵歌》主角黃智雯。二人都是香港演藝學院畢業，在電視台有演過同一部劇集，但在同台演舞劇是首次。黃智雯主演鄧樹榮執導的《薄伽梵歌》備受好評，今次和蝦頭一起主演喜劇《天下無不西之閨蜜》，將會演一個剛離婚的電台高層，和蝦頭飾演的老友暫時同居，她們生活上的不協調，以及對愛情的睇法，引爆成這部瘋狂喜劇。

《天下無不西之閨蜜》

日期：

2026年1月9-11日、1月16-18日，8pm

2026年1月10-11日、1月17-18日，3 pm

地點：灣仔香港藝術中心壽臣劇院

門票：$788、$588

訂票及詳情：https://www.cityline.com.hk/