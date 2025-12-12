身邊不少人，在過去幾日，不是趕忙食肉餅，就是看〈恒星不忘 ✦ Forever Forever〉MV。

肉餅我沒有食（因為山長水遠），MV則有看，看了少少，看不見朱孝天——我沒有看《流星花園》，無論F4抑或F3都沒甚麼感覺，也不是周杰倫樂迷，對周杰倫的認知就只得〈雙截棍〉和昆凌。

但看見阿信，的確感慨，因為曾幾何時，算是五月天歌迷。

嚴格來說，是五月天最早的一批歌迷。

上個世紀末，已經出來社會返工，夜一夜先收工，返到屋企，第一件事，開著電視，收看一個叫做「Channel [V]」的電視頻道。

為甚麼所住地方的天線會接收到這個台？沒考究，沒興趣知道，而只知道這個Channel [V]讓我認識了一個人和一首歌——周瑛琦和〈擁抱〉。

周瑛琦是該台主持，好鍾意看她做節目，後來才記起她演過一齣叫《四海一家》的港台劇。但這一篇主題不是她，按下不表。

至於〈擁抱〉，是當時剛出道的台灣樂隊五月天第一首作品，由陳宏一執導的MV，幾乎晚晚播，每一次播，我都必定坐定定收看，原因有三個：曲好，詞好，MV好（因為女主角好）。

當時不知道〈擁抱〉背後的故事和意義（因為歌詞受到白先勇小說《孽子》啟發，又因為歌詞出現了當年同志勝地「荷花池」，成為台北同志文化裡的標誌性作品），而只從表面去看，看成一個發生在夏天，無疾而終帶點感傷的戀愛小故事——優美的歌詞，朦朦朧朧，故意語焉不詳，但有時又把話講得太直白，這種衝突不協調，不夠成熟，卻正正代表著年輕。

〈擁抱〉令我留意五月天。後來在CD舖見到他們那張《五月天第一張創作專輯》，即買，即聽。

其實是偏向英倫結他音樂的流行搖滾，但類型不重要，流行亦不成問題，最重要是好聽，十二首歌都好聽，就連那些台語歌都好聽，明明不懂台語的我，去唱K時甚至會獨唱〈志明與春嬌〉和〈I Love You 無望〉，每次都令朋友們搖頭——不是陶醉，而是嘆息。

這張《五月天第一張創作專輯》我聽足一年。2000年7月，他們推出《愛情萬歲》專輯，即刻買即刻聽，但老實，我比較喜歡Debut Album。一年後，2001年7月，推出《人生海海》——最後一首歌〈人生海海〉，不得了，鍾意到不得了，我份人明明最怕勵志，但這首〈人生海海〉，真的有種能量，令我振奮。這一首〈人生海海〉這一張《人生海海》，是我追逐五月天的高峰。

之後的《時光機》和《神的孩子都在跳舞》仍有買，但聽了一次，就放低，收好。你問我原因？連我也不知道原因。

但少了我一個人，不構成任何影響，事實上他們愈來愈紅，演唱會飛愈來愈難買，而阿信創作範圍愈來愈廣，兩邊的水也愈來愈茂密貼服。

有人語帶嘲笑，說唱出〈恒星不忘 ✦ Forever Forever〉的五位仁兄歲數加起來超過二百歲——有甚麼問題？人人都會老，我自己也不是十八廿二，重點從來只在於：歌，和唱歌的人，是否仍然能夠觸動你？

昨天太近，明天太遠，將來的事好難講，所以懶得去諗；而回憶的美好又實在太近，恍如昨日才發生，不想緬懷卻又會經常不自覺去諗。

就算看不慣臉容猶如恒星的阿信，但永遠不忘五月天曾經的擁抱。