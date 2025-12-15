歡迎回來

離婚不代表感情完結？從被出軌到成為第三者，只令自己在傷痛中愈墮愈深
Love Philosophy

離婚不代表感情完結？從被出軌到成為第三者，只令自己在傷痛中愈墮愈深

性治療師手記
古錦榮
性治療師手記

　　離婚是夫婦法定關係的終止，不一定代表感情已經完結。

 

　　「我而家同佢都唔知算係乜嘢關係？」她有點心煩意亂的對我說：「話係夫妻，又已經唔係；話係SP，但我對佢嘅感覺又好似唔只係sex。」

 

　　因為丈夫出軌，而對方又一直在兩段關係間拖拖拉拉不作決定，一年前她逼自己做了決定：跟他離婚，結束四年的婚姻。之後，前夫跟那女友同居。

 

　　簽過離婚文件，不一定能夠分手各走各路；當生活一轉、情緒一亂，她的前夫卻意料之外成為了她的枕邊人。

 

　　一個晚上，前夫說幫她維修電腦，順道留下吃晚飯。或許是喝了酒感覺放鬆，或許是一個餘情未了、一個性慾上頭，那晚他們上了床。自此，兩人間中會見面和上床。

 

　　如果那次是意料之外的酒後亂性，往後的持續見面和上床，是他們想「返撻」，希望感情復合？

 

　　「佢應該無諗過同個女人分開，所以我同佢無可能復合。」她強調專一是她對感情的底線，亦因為這底線她才決定離婚。但即使他們離了婚，那個男人一腳踏兩船的行徑沒有改變，唯一分別是妻子變了第三者。

 

　　「我以前鬧個第三者衰格，做埋啲不道德嘅嘢，但而家我就做咗人哋嘅第三者，我都唔知點解會咁？係我放唔低佢？抑或係佢仍然對我有感情？」由過去指責丈夫偷情，到今天前夫跟她偷情，她形容自己的情況是一塌糊塗。

 

　　或許，感情的連繫很多時都不是單一原因，有時是心軟、有時是倚賴、有時是孤單、有時是習慣、有時是不甘心、有時是記掛仍然放不下……

 

　　「既然你覺得專一嘅關係無可能出現，你同前夫而家呢種關係，繼續落去會點？對你有乜嘢影響？」我問她。

 

　　回顧過去幾個月，她形容自是精神分裂：做了決定卻又推翻自己的決定，說對某些行為反感卻自己又繼續在做。

 

　　如果出軌是丈夫對她的踐踏，那麼今天踐踏她的卻是自己，所以她對自己反感，不難理解。離婚，是很大的感情傷痛，而她所作的，只令自己在傷痛中愈墮愈深。

　

　　無論是甚麼原因，當再躺在前任的床上，他不是回到你身邊，而是你令自己繼續在傷痛中蹉跎。

