電影《去死吧，我的愛》：成為貓是一位母親最後的希望

《去死吧，我的愛》（Die My Love）呈現了女性在承受產後抑鬱時的分裂與崩潰，把內心承受的壓力影像化；在墨水與母乳於紙上混合的一刻，糜爛的愛情已蛻變為被逐漸孤立的生活，最後只可以透過劇終時主角瑰詩（珍妮花羅倫絲飾）的一句「夠了」作為總結——成為一隻貓是一位母親最後的希望。

瑰詩把自己內心的恐懼外在化：本來就像貓一樣在屋裏爬行、嬉戲，到後來崩潰的時候，也像貓一般，以淌血的手指把牆身割破，無法控制自己的情緒。需要外出上班的丈夫積遜（羅拔柏迪臣飾）知道妻子想要一隻貓，卻帶了一隻不停吠叫的狗回來；即使她忍受著這一個突如其來的改變，但到最後仍因為種種壓抑，而親手開槍射殺了那一隻狗。

瑰詩並沒有埋怨自己的孩子，只是如她對療養院的醫生所說：「是其他一切都糟透了。」身邊的人都問及她是做甚麼工作的，她說自己是寫小說的，只是最近一直寫不出來。在瑰詩徹底崩潰前的一幕中，她因為睡不著而從床上起來，外露著胸部走往書房；當她拿起那一支沾滿墨水的筆時，乳頭亦同時分泌著母乳，一同滴在紙張上。墨水與母乳交混，自從擁有了孩子以後，瑰詩已經無法再純粹地讓真實而赤裸的感受被表達出來。

往後的人生彷彿只剩下家庭的煩惱，彷彿人生已不再只是純粹的黑色墨水，而是灰濛而混沌的狀態。隨後畫面切換到黑夜的星空，讓人聯想起銀河（Milky Way）的古希臘神話——赫拉（Hera）為海克力斯（Hercules）哺乳，在他咬下時弄痛了赫拉，乳汁噴灑在天空之上，才形成了銀河。孩子成為了瑰詩的全部，使她再也無法脫離；她亦無法成為一隻獨行獨斷的貓，安寧再也不存在於她的生命之中。

《去死吧，我的愛》

上映日期：2025年12月4日