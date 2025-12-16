不斷被黑歷史纏擾？勇敢告別過去，才有勇氣走向幸福的未來

經歷過一段錯的感情，大概會在心裏形成一道難以忘懷的陰影。

每當她提起前男友，我都不禁心疼她的過去，即使那段舊情已結束一段時間，壞人和惡夢在過去一年依然纏擾著她。

「一齊嗰時點會諗到分手會咁難睇！」我也不禁為她抱不平。

和他一起，固然不是因為他條件、名利或經濟原因，只是當刻的喜歡。

她那位前男友，要性格沒性格，要能力沒能力，基層家庭出身卻不求上進，卻經常把「錢」掛在嘴邊，與她斤斤計較。大概是她當時單身，遇上他的追求，才沒多考慮便答應一起！

「個時鍾意佢就一齊，就算知佢背景、思想都同我差得遠……。係估唔到分手嗰時，佢直接話當初覺得我屋企條件好先揀我，又記住我爸有咩樓，原來佢一直想拍拖搵著數！」

與低質素的男生在一起，沒有對等的價值觀、金錢觀、未來觀，就是容易出事。他本身性格有不少問題，情緒容易失控，對她也是慣性說謊，她受不了提出分手，還被他四圍傳揚她「貪錢、騎牛搵馬」。

「我會諗之後仲會唔會遇到正常嘅男人？我無信心下個會更好，怕又係食白果！」她輕聲的說。

對感情失去信心，深怕會遇到一樣的渣男，她心裏的不安，一半來自前度的陰影，一半是朋友的閒言閒語，有些人甚至揶揄是她有問題，才會招至這種壞男人埋身。

遇過渣男，除了是浪費感情、青春、破壞三觀外，更不禁為自己糟糕的愛情運嘆一口氣，亦不其然的想自己是否不夠好，才一直遇上壞人？要是重覆過去那怎麼辦？畢竟被重重傷害過，對人與人的關係早就失去信心，帶著防備，深怕自己不會擁有一段正常的關係，見過鬼都怕黑！

一段難受的過去不禁影響著日後的我們，遇過壞掉的人，有一段錯的過往，是好是壞，全在於我們如何拿捏。誰說壞的過去會繼續重演？記著發生過的事，了解自己需求，明白哪種男人要拒絕，不能碰，仔細看清楚，做好篩選，告別過去，勇敢向前，從泥濘中走出來也是成長的一課。