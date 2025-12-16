歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

28
六月
尖沙咀香港文物探知館｜「唐風萬里：多元交融開放的盛世」展覽 尖沙咀香港文物探知館｜「唐風萬里：多元交融開放的盛世」展覽
展覽 文化藝術
尖沙咀香港文物探知館｜「唐風萬里：多元交融開放的盛世」展覽
推介度：
28/06/2025 - 31/12/2025
免費
24
一月
啟德體育館｜BLACKPINK WOLD TOUR <DEADLIE> IN HONG ONG 啟德體育館｜BLACKPINK WOLD TOUR <DEADLIE> IN HONG ONG
音樂會
啟德體育館｜BLACKPINK WOLD TOUR IN HONG ONG
推介度：
24/01/2026 - 25/01/2026
diva
全文搜索
Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
體驗傳統英國會所文化！在百年倫敦National Liberal Club上一堂歷史課
Insider
Travel

體驗傳統英國會所文化！在百年倫敦National Liberal Club上一堂歷史課

The Dapper Style
汝勤
The Dapper Style

　　成長於英殖時代的香港人，很多可能體驗過會所文化，實質意義何在有待商榷，但對大部份人而言也許只是吃喝玩樂的空間。倫敦作為這種文化的起源地，發展至今卻是以堅守傳統為主軸，耍樂背後，各會所亦強調自己的精神價值，拓展人脈之餘，肯定不忘表現關心社會、紀念歷史大事等等。倫敦著名的National Liberal Club就以研究政治及文學風格見稱，筆者在這裏體驗的會所生活跟香港的可算非常不同。

 

體驗傳統英國會所文化！在百年倫敦National Liberal Club上一堂歷史課

體驗傳統英國會所文化！在百年倫敦National Liberal Club上一堂歷史課

 

　　1882年由英國首相William Gladstone創立的National Liberal Club，本為自由黨的專屬會所，曾經是倫敦市內最大的紳士俱樂部建築（直至1911年被Royal Automobile Club出現），現在基本上是集合圖書館、雪茄房、宴會室、酒吧、餐廳甚至住宿房間於一身的私家會所。這裏不少會員跟筆者一樣，將圖書館視為日常工作空間，只是要注意不能講電話及衣著禮儀規矩就好。當然亦有純粹來看書、把酒言歡的人，或是穿著晚禮服來玩Poker的君子會。

 

體驗傳統英國會所文化！在百年倫敦National Liberal Club上一堂歷史課

體驗傳統英國會所文化！在百年倫敦National Liberal Club上一堂歷史課

 

　　最有趣是適逢歷史大事紀念日，比方說10月21日的Trafalgar Day，National Liberal Club的會員便會隆重其事，舉行年度最大型的Black Tie Dinner Event。首先以cocktail party開場，接著是Royal Navy Strategic Studies Centre歷史研究員Dr. Emma Salisbury的分享環節，經過三道菜的晚宴之後還有樂團London Sea Shanty Collective獻唱傳統海員樂曲，整晚享用頂級美酒佳餚之餘，更重要是向為國捐軀的軍人表示敬意。

 

體驗傳統英國會所文化！在百年倫敦National Liberal Club上一堂歷史課

體驗傳統英國會所文化！在百年倫敦National Liberal Club上一堂歷史課

 

　　最後必須交待一些歷史故事，1805年的Battle of Trafalgar（特拉法加海戰）可算英國海事史上的最重要戰役之一，見證皇家海軍如何以少勝多、擊退法國與西班牙艦隊，成功阻止拿破崙入侵並鞏固了英國海軍的霸主地位，然而代價是領將Lord Nelson於勝利之際不幸陣亡，他的遺體回國後得到盛大國葬，倫敦市中心的Trafalgar Square（特拉法加廣場）就是為紀念他而建成，䇄立於紀念柱頂部，那個獨臂獨眼的軍官雕像便是萬民景仰的Lord Nelson。

 

Tags:#英國#移英#英國會所#Travel#Insider#倫敦#National Liberal Club
Add a comment ...Add a comment ...
每月一次的東倫敦Hackney跳蚤市集：齊集品味古著、設計師古董家具，驚喜不斷！
更多The Dapper Style文章
每月一次的東倫敦Hackney跳蚤市集：齊集品味古著、設計師古董家具，驚喜不斷！
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處