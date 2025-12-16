體驗傳統英國會所文化！在百年倫敦National Liberal Club上一堂歷史課

成長於英殖時代的香港人，很多可能體驗過會所文化，實質意義何在有待商榷，但對大部份人而言也許只是吃喝玩樂的空間。倫敦作為這種文化的起源地，發展至今卻是以堅守傳統為主軸，耍樂背後，各會所亦強調自己的精神價值，拓展人脈之餘，肯定不忘表現關心社會、紀念歷史大事等等。倫敦著名的National Liberal Club就以研究政治及文學風格見稱，筆者在這裏體驗的會所生活跟香港的可算非常不同。

1882年由英國首相William Gladstone創立的National Liberal Club，本為自由黨的專屬會所，曾經是倫敦市內最大的紳士俱樂部建築（直至1911年被Royal Automobile Club出現），現在基本上是集合圖書館、雪茄房、宴會室、酒吧、餐廳甚至住宿房間於一身的私家會所。這裏不少會員跟筆者一樣，將圖書館視為日常工作空間，只是要注意不能講電話及衣著禮儀規矩就好。當然亦有純粹來看書、把酒言歡的人，或是穿著晚禮服來玩Poker的君子會。

最有趣是適逢歷史大事紀念日，比方說10月21日的Trafalgar Day，National Liberal Club的會員便會隆重其事，舉行年度最大型的Black Tie Dinner Event。首先以cocktail party開場，接著是Royal Navy Strategic Studies Centre歷史研究員Dr. Emma Salisbury的分享環節，經過三道菜的晚宴之後還有樂團London Sea Shanty Collective獻唱傳統海員樂曲，整晚享用頂級美酒佳餚之餘，更重要是向為國捐軀的軍人表示敬意。

最後必須交待一些歷史故事，1805年的Battle of Trafalgar（特拉法加海戰）可算英國海事史上的最重要戰役之一，見證皇家海軍如何以少勝多、擊退法國與西班牙艦隊，成功阻止拿破崙入侵並鞏固了英國海軍的霸主地位，然而代價是領將Lord Nelson於勝利之際不幸陣亡，他的遺體回國後得到盛大國葬，倫敦市中心的Trafalgar Square（特拉法加廣場）就是為紀念他而建成，䇄立於紀念柱頂部，那個獨臂獨眼的軍官雕像便是萬民景仰的Lord Nelson。