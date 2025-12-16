中環五星酒店扒房翻新在即！鮮香魚子醬薄撻、烤紅鯔魚配紫蘇蓉、龍蒿醃烤雞，新任法籍主廚帶來味蕾驚喜

香港文華東方酒店已超過半個世紀歷史，從外到內，都保留了一份經典感。自今年起，酒店已開始分階段翻新，例如Clipper Lounge。來年將有更多空間陸續升級，但並非大刀闊斧地改頭換面，而是保留賓客熟悉的經典氛圍與回憶，透過細膩的現代化調整，讓這間傳奇酒店歷久彌新。其中Mandarin Grill + Bar將於明年2月起暫時關閉進行全面翻新，而餐廳於此時已迎來新任大廚，這個節日滿滿的冬季，是時候趁再到這間歷史悠久的扒房，於它換上新衣前印下記憶。

燒烤、扒房，本以為沒有什麼驚喜，是夜於Mandarin Grill + Bar的每一道菜也讓人意想不到，這都歸功於扒房的新任大廚Junior Nadje。Junior出生於巴黎、擁有象牙海岸血統的他，從小在多元文化環境中成長。年幼時，他常在義大利籍姨母身邊觀察她製作新鮮意粉的過程——看似簡單的揉合麵粉與雞蛋，卻讓他深刻體會到料理是用心與創意的昇華。其廚藝生涯從巴黎起步，之後足跡遍及摩納哥、倫敦、杜拜等國際美食重鎮，並在多間米芝蓮星級餐廳歷練，汲取豐富靈感。他曾追隨 Yannick Alléno、Marcel Ravin 與 Mathieu Viannay 等國際名廚，精進技術之餘，也深化對廚房領導與團隊文化的理解。

他歷任要職的餐廳包括 La Chèvre d’Or、Blue Bay、One&Only The Palm 的 STAY by Yannick Alléno，以及 Rue Royale by Mathieu Viannay。加入香港文華東方酒店前，他擔任米芝蓮三星餐廳 Alléno Paris 的主廚。多年星級經驗讓 Junior 逐步形成獨特料理哲學：追求風味純粹、技巧克制，並注重情感共鳴。他相信：「味道應自然展現魅力；若一道菜能留在賓客記憶中，便已達成使命。」在杜拜期間，他創立私人餐飲項目「Dîner Moderne」，將現代法式美學帶到黎巴嫩、沙特阿拉伯、象牙海岸與希臘等地。如今，Junior Nadje 出任Mandarin Grill + Bar，以法式工藝為基礎，融入對「火」的理解與敬意。

Junior首次來到香港，也是首次於亞洲掌廚，即使扒房於明年年初即將進行翻新，他卻沒先讓自己休息一下，而是急不及待展示真功夫，推出4道菜「Discovery探索」餐單（每位$1,188）。先上3道餐前小點，小點的撻皮薄如紙，脆口度剛好，輕盈不膩。第一年，芝士碎如朱古力般入口即化，香氣優雅；第二件，魚子醬足料，充滿海洋高貴鮮味；第三件，是海膽的甘腴甜鮮。3件小巧的餐前點心，已令人對扒房二字刮目相看。扒房給人的印象都是大件、口味粗獷，Junior可說真真正正把法式精緻和細膩帶到扒房當中。

細滑又富薯香的Amuse bouche之後，便有烤時令蔬菜。綠色、黃色、橙色的蔬菜配合嫣紅的醬料，像個調色盤。每款蔬菜也烤得剛好，輕輕帶出焦糖化的香氣，卻不會過焦。就像中菜所說的鑊氣，熱力剛好烤出食材最巔峰的香氣，而於變焦之前起鑊。配上加入香檳的醬汁，帶出細膩鮮味。最難得，Junior竟用上蔥段，烤得香爽。蔥段這食材，很亞洲，可是並非人人愛吃，好像我，便怕它的泥腥味。Junior卻能避走蔥段最討厭的部分，帶出其獨有的甜味，真的十分出色！

第二道From the Sea，Junior沒有貪就手，從扒房固有的餐單中抽取招牌菜，甚至沒有從自己過往的餐單中抽取其招牌菜，隨意拼湊出「Discovery探索」餐單。而是以短短在港的時間，盡最大努力了解香港人的口味、亞洲的食材。烤海鮮有紅鯔魚，令人印象深刻。紅鯔魚切成剛好一口大小的魚塊，很精美。魚身經烤爐精準炙烤，魚皮微脆當中帶點膠質煙韌，魚肉更是令人驚艷，烤得剛好熟而不乾，咬下彈牙鮮嫩，鮮味更有恰到的衝擊感。另外，Junior以烤魚配上紫蘇蓉以及煙燻柑橘糖漬，清香甜美，令魚肉更豐潤，也注入日式風味。真驚訝Junior能於這麼短時間內，便捉摸得到港人最愛的口味。

From the Land方面，Junior挑選了雞肉，再次發揮Junior對現代法式燒烤哲學的體現：火的純粹、食材的天然與創意的克制。雞肉以新鮮龍蒿醃製入味，經烤爐精準炙烤，帶來外脆內嫩的質感與炭火煙燻香氣。搭配烤黑根菜與薯仔，最後淋上經典法式sauce suprême。龍蒿的清新草本香與火的純粹完美融合，濃香卻不掩蓋烤雞本身的鮮味。

甜品可選擇芝士拼盤或Mont Blanc，喜愛栗子的我，當然點選Mont Blanc。看來Junior也知道香港人不愛甜膩，Mont Blanc的粟子香而不膩，帶出秋冬的溫潤感。我跟Junior說，我喜歡法式的蘋果薄撻（Tarte Fine aux Pommes），他答應下次來會為我而做。真期待，不單止期待法式蘋果薄撻，還期待Junior在Mandarin Grill + Bar更多更精彩的發揮！

Mandarin Grill + Bar

地址：中環干諾道中5號香港文華東方酒店1樓

電話：2825 4004

營業時間：星期一至日 12nn-2:30pm、6pm-11pm