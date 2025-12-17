臨近聖誕，揭開時間管理大師的種種謊言！第六感是脫離渣男的逃生口？

臨近聖誕，我與幾位單身朋友早已相約好，趁著長假期一起外遊，避開單身過節的尷尬。另一邊廂，我認識一位時間管理大師V先生，他早於兩三個月前經已超前部署，鋪排如何在聖誕期間同時應付兩位女友，妙哉！

「我跟新認識的女友說好了，平安夜我要陪家人跟教會朋友聚餐，然後一同望子夜彌撒，當然，翌日早上還會有聖誕彌撒，不太方便通電話，但還是可以趁空檔回短訊。她沒來過我家，不會知道我媽其實是拜神的，哈！」V沾沾自喜，分享他的一套行騙心得。

V跟正印女友穩定交往一年多，三個月前開始止不住心癮，於交友程式內認識了第三者，兩個女生當然不知道對方的存在。V從交往之初，已習慣說話裡夾雜真假，像宗教、工作很忙這些虛構背景，對他來說已熟稔得能夠倒背如流。

「平安夜陪正印女友，別忘了要戴口罩裝生病，聖誕正日跟她訛稱有點感冒著涼，吃了藥太睏要休息，就趁那段時間跟新歡見見面，期間把電話調到靜音，假如正印致電尋人，過後回電跟她說剛才睡過了頭，聽不到電話響聲，只要扮得可憐兮兮就行了！」

那麼除夕、元旦又要怎麼辦？「已告訴新歡我要陪家人到澳門玩玩，酒店全部爆滿，房間都是姐夫靠人脈弄來的，所以無法加人數了，回港後會再找她。」當然，以上每一句都是謊話。

就算瞞得到新女友，正印難道不會起疑嗎？「永遠記住，查短訊時要皺著眉，擺一副生氣的樣子，然後說句『明明放假公司仲搵我做乜』，必要時跟她說要離開一下回覆公事電話…… 沒事的，就算被拆穿，不外乎是分手而已，有甚麼好怕？」

對的！沒甚麼好怕，別告訴我，你這樣左瞞右騙是因為太珍惜她們……

還有一些需要輪更工作的人、視節日為黃金檔期的服務行業，莫論真假，只要說一句有工作在身，自然能夠化解「正日應陪誰過」的千古難題。而突發訛稱家裡有事、朋友有事、公司有事等等，偶然用用，多半能夠瞞天過海。

有朋友收到男友傳來一幀他與家人吃飯的「實時」照片，起初不虞有詐，但仔細看看，窗外反映的店舖明明已於半年前結業。有圖有真相？找AI幫幫忙，舊相也可以變新相吧！

似曾相識嗎？渣男渣女比比皆是，這堆謊言並不鮮見。

作為另一半，我們要相信自己的第六感，不是要對所有事情存疑，但也不要將所有事情合理化，別讓對方覺得自己很笨、很好騙。任何令你不安的蛛絲馬跡，也可能是上天送給你的聖誕禮物——逃離錯愛的逃生口。