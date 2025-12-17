歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

diva
全文搜索
Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
防詐騙公告：提防冒認本台節目之Facebook假專頁及AI偽造影片
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
臨近聖誕，揭開時間管理大師的種種謊言！第六感是脫離渣男的逃生口？
Love Philosophy

臨近聖誕，揭開時間管理大師的種種謊言！第六感是脫離渣男的逃生口？

我單身但我快樂
Ayu 阿愚
我單身但我快樂

　　臨近聖誕，我與幾位單身朋友早已相約好，趁著長假期一起外遊，避開單身過節的尷尬。另一邊廂，我認識一位時間管理大師V先生，他早於兩三個月前經已超前部署，鋪排如何在聖誕期間同時應付兩位女友，妙哉！

 

　　「我跟新認識的女友說好了，平安夜我要陪家人跟教會朋友聚餐，然後一同望子夜彌撒，當然，翌日早上還會有聖誕彌撒，不太方便通電話，但還是可以趁空檔回短訊。她沒來過我家，不會知道我媽其實是拜神的，哈！」V沾沾自喜，分享他的一套行騙心得。

 

　　V跟正印女友穩定交往一年多，三個月前開始止不住心癮，於交友程式內認識了第三者，兩個女生當然不知道對方的存在。V從交往之初，已習慣說話裡夾雜真假，像宗教、工作很忙這些虛構背景，對他來說已熟稔得能夠倒背如流。

 

　　「平安夜陪正印女友，別忘了要戴口罩裝生病，聖誕正日跟她訛稱有點感冒著涼，吃了藥太睏要休息，就趁那段時間跟新歡見見面，期間把電話調到靜音，假如正印致電尋人，過後回電跟她說剛才睡過了頭，聽不到電話響聲，只要扮得可憐兮兮就行了！」

 

　　那麼除夕、元旦又要怎麼辦？「已告訴新歡我要陪家人到澳門玩玩，酒店全部爆滿，房間都是姐夫靠人脈弄來的，所以無法加人數了，回港後會再找她。」當然，以上每一句都是謊話。

 

　　就算瞞得到新女友，正印難道不會起疑嗎？「永遠記住，查短訊時要皺著眉，擺一副生氣的樣子，然後說句『明明放假公司仲搵我做乜』，必要時跟她說要離開一下回覆公事電話…… 沒事的，就算被拆穿，不外乎是分手而已，有甚麼好怕？」

 

　　對的！沒甚麼好怕，別告訴我，你這樣左瞞右騙是因為太珍惜她們……

 

　　還有一些需要輪更工作的人、視節日為黃金檔期的服務行業，莫論真假，只要說一句有工作在身，自然能夠化解「正日應陪誰過」的千古難題。而突發訛稱家裡有事、朋友有事、公司有事等等，偶然用用，多半能夠瞞天過海。

 

　　有朋友收到男友傳來一幀他與家人吃飯的「實時」照片，起初不虞有詐，但仔細看看，窗外反映的店舖明明已於半年前結業。有圖有真相？找AI幫幫忙，舊相也可以變新相吧！

 

　　似曾相識嗎？渣男渣女比比皆是，這堆謊言並不鮮見。

 

　　作為另一半，我們要相信自己的第六感，不是要對所有事情存疑，但也不要將所有事情合理化，別讓對方覺得自己很笨、很好騙。任何令你不安的蛛絲馬跡，也可能是上天送給你的聖誕禮物——逃離錯愛的逃生口。

 

Tags:#兩性#結婚#情感關係#愛情#Love Philosophy#第三者#出軌#christmas2025#christmaslove2025#聖誕節2025#愛情故事#Love story#ChristmasStory
Add a comment ...Add a comment ...
養妻活兒等如擁有「最終話語權」？女人犧牲事業退守家庭，隨時墮入進退失據的境地
更多我單身但我快樂文章
養妻活兒等如擁有「最終話語權」？女人犧牲事業退守家庭，隨時墮入進退失據的境地
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處