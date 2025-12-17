歡迎回來

花生醬真的「有毒」嗎？營養師拆解黃曲霉毒迷思  
Eat Well

花生醬真的「有毒」嗎？營養師拆解黃曲霉毒迷思  

識食Hea住瘦
曾欣欣
識食Hea住瘦

　　最近台灣及香港網媒指花生醬「有毒」，稱含致癌物黃曲霉毒，引起不少人擔心；一星期內收到多位讀者私訊，問是否需要避開？其實兩年前消委會有測試過香港售賣的花生醬，今個星期就整合關於花生醬與黃曲霉毒的資料，讓大家有更多的認識。

 

花生醬真的「有毒」嗎？營養師拆解黃曲霉毒迷思

 

黃曲霉毒是甚麼？

 

　　黃曲霉毒（Aflatoxin）是某些霉菌如Aspergillus flavus、A. parasiticus在潮濕高溫環境下生長時產生的天然毒素。這些霉菌可能污染花生、粟米或其他果仁。當中以B1型最具毒性，被世界衛生組織列為一級致癌物。若長期大量攝入，黃曲霉毒可損害肝臟，並增加肝癌風險。因此全球食品安全機構皆設有上限與檢驗制度。

 

花生醬常見黃曲霉毒嗎？

 

　　一直以來，黃曲霉毒通常是與粟米產品扯上關係的。於花生醬，比較少。可能，原因是大部份超市售賣的花生醬，都是有信譽、且產地令人放心的品牌。

 

　　於花生，若收成或儲存過程受潮，確實能滋生霉菌。但現代花生醬製造過程中，會經過高溫烘焙、篩選與光學分級，去除受污染的花生。研究顯示，若花生仍含有黃曲霉毒，高溫烘焙能破解五至八成，而大部份國家及品牌都有規格檢驗含量。

 

香港消委會的檢測結果

 

　　2023年消委會就以歐盟最嚴謹的B1 2 ppb上限標準測試了20款花生醬，其中2款B1略高於2 ppb。不過，全部樣本仍符合香港法例的上限，即總量低於15 ppb。

 

　　要留意的是，歐盟標準全球最嚴格：B1型上限僅2 ppb，總量4 ppb。香港與加拿大、澳洲國家採用的15 ppb標準則屬於國際安全基準。檢出並不代表「有毒」，而是現代器材能偵測到極低的天然殘留量。

 

　　消委會也指出，正常食用對健康「風險甚低」。

 

各國花生檢驗有多嚴？

 

　　不同國家採取不同的花生檢驗標準：

 

　　●    最嚴格歐盟：總量上限僅4 ppb（ B1上限 2 ppb)

　　●    日本：總量上限10 ppb

　　●    加拿大、香港、澳洲與紐西蘭採用CODEX建議：總量上限15 ppb

　　●    中國：總量上限20 ppb

　　●    美國：總量上限20 ppb，檢驗頻率極高，監管嚴謹

 

　　換句話說，香港市面上大部分花生醬來自這些國家，推出市場前早已通過多重或強制檢驗。

 

留意：原產地及品牌信譽

 

　　過往的研究指出，黃曲霉毒的嚴重影響主要出現在非洲與南亞地區，當地氣候潮濕、儲存條件不足，且缺乏監管，導致生產商可能能利用已變質的花生。消委會去年查出稍超標的兩款花生醬，一款產地來自印度，而另一款來自台灣新竹；兩款超過歐盟B1上限 2 ppb標準，不過總含量仍低於香港總限量15 ppb。

 

三步安全選擇與儲存天然花生醬

 

　　花生醬提供植物蛋白質及健康脂肪，亦是礦物質鎂與維他命E豐富來源，因此，只要小心選購優質品牌，就不用擔心毒素之傳言。

 

　　1.    選購信譽品牌，查閱原產地

　　2.    別購買水貨，選購經有信譽入口商進口的花生醬，確保運送過程有溫度及濕度監控

　　3.    天然花生醬一經開啟後，存放於雪櫃

 

Tags:#花生醬#減肥#天然花生醬#黃曲霉毒#減脂
