從 Miley Cyrus 到 Dua Lipa 的 Golden Modernity！新世代訂婚戒指美學
Jewelry
Celebrity Style

從 Miley Cyrus 到 Dua Lipa 的 Golden Modernity！新世代訂婚戒指美學

尋寶人
Wayne Hui
尋寶人

　　今年2025是雙春兼閏月，對中國人來說適宜婚嫁，但沒想到原來外國人都喜歡選擇今年作為婚嫁之年。除了Taylor Swift 與 Travis Kelce 在 年中公布訂婚消息後，Miley Cyrus 亦展示了她與 Maxx Morando 的訂婚戒指。

 

　　Miley的訂婚戒指是配上一顆 cushion cut（枕形）鑽石，跟一般的訂婚戒指比較有特色，形成強烈對比。

 

1）Miley戒指的設計是以厚身為主，整體輪廓偏重質感，跟傳統纖幼的solitaire設計分別很大。

2）戒指放棄了傳統白金而採用黃金，而Miley的更是採用14K黃金。

3）傳統solitaire都是爪鑲，但Miley的是包邊鑲（bezel setting）的訂婚戒指。

 

從 Miley Cyrus到 Dua Lipa 的Golden Modernity!新世代訂婚戒指美學

Courtesy: People.com
 

從 Miley Cyrus到 Dua Lipa 的Golden Modernity!新世代訂婚戒指美學

Courtesy: De Beers

 

　　巧合地會發現，另一巨星Dua Lipa 與 Miley 的選擇其實相當一致——都是厚身黃金bezel set的設計。不過大家趕上潮流前也要留意，用黃金做戒指或多或少都會有黃金折射到鑽石上。如果是D 色的全白鑽石，視覺上不太顯白。另一方面爪鑲是令到鑽石有最多光線進入折射而達到最閃的效果，但bezel set卻把鑽石包住並嵌入在戒指內的，鑽石會比較不太閃爍，同時間對鑽石顏色的視覺影響也較大。魚與熊掌不可兼得，雖然自己喜歡前衛設計，訂婚戒指畢竟是一輩子佩戴著，款式都是經典設計比較好。

 

從 Miley Cyrus到 Dua Lipa 的Golden Modernity!新世代訂婚戒指美學

Courtesy: People.com
 

從 Miley Cyrus到 Dua Lipa 的Golden Modernity!新世代訂婚戒指美學

Courtesy: Cartier

 

　　Miley同Dua Lipa的戒指設計視覺上都接近 signet ring（印章戒），那種厚實的質感的確是有另一份味道，由她們的選擇可能代表 signet ring 回歸潮流的訊號。所謂 signet ring，其實是一枚「可用來蓋印的戒指」，戒面刻上圖案、縮寫或家族徽號（多為內雕 intaglio），能夠像圖章一樣可以在文件上壓上印記以辨別真偽。

 

從 Miley Cyrus到 Dua Lipa 的Golden Modernity!新世代訂婚戒指美學

Courtesy: HKUST

 

　　隨時代進步，簽名漸漸取代了印章的需要，但signet ring 仍以一個不同族群的形式演變並留下來。我們最常見的signet ring一定是學校的學戒（class ring／university ring），因為學戒需要足夠的平面來放校徽、年份、格言或專業符號，使佩戴者所在群體中一眼可分辨出「同一屆、同一群體」的身份。或選擇signet ring款式做訂婚戒指就是一個兩口子的新家庭代號的意思。

 

從 Miley Cyrus到 Dua Lipa 的Golden Modernity!新世代訂婚戒指美學

Courtesy: University of Toronto

 

Tags:#class ring#university ring#signet ring#訂婚戒指#鑽石
